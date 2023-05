Toeterende Mehmet uit Deventer kiest vol overtuiging voor autocraat van wie hij geen last heeft

Turkse Nederlanders vieren feest op straat. Recep Tayyip Erdogan heeft de overwinning geclaimd in de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen. Beeld ANP

‘Ik ben zo gelukkig!’, roept Mehmet, die zich als Nederlands staatsburger verzekerd weet van onder meer vrije pers en een functionerend rechtssysteem. ‘Erdogan maakt Turkije groot en trots.’

‘Ik vind het onbegrijpelijk dat er mensen zijn die op de oppositie stemmen’, vervolgt Mehmet, die in Nederland trouw op oppositiepartij Denk stemt. ‘Terroristen zijn het. In de gevangenis ermee.’

Trots meldt Mehmet later op Twitter, een sociaal medium dat meermaals met een knip van de vinger door Erdogan is afgesloten, dat de toekomst van Turkije veiliggesteld is.

Als Mehmet geïnterviewd wordt door de lokale pers heeft hij geen goed woord over voor de Nederlandse media. “De mainstream media maken Erdogan al jaren zwart, maar de gewone mensen kijken daar dwars doorheen. Het is allemaal fake news, weet je”, aldus de winkelier die zelf geen last heeft van de recent aangenomen Turkse wet tegen desinformatie die Erdogan lukraak inzet tegen kritische media.

De ondernemer, die de afgelopen maanden nog door de overheid werd geholpen met het energieplafond, benadrukt dat Erdogan ondanks een inflatie van 40% ook de juiste leider is om de economie er weer bovenop te helpen.