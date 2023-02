Toen Rebel Wilson aankondigde dat ze ‘gezonder’ wilde leven, was de eerste reactie van haar team: waarom?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Constant diëten, slopende work-outs, in interviews met droge ogen beweren dat je gek bent op salades: om een bespottelijk schoonheidsideaal vast te houden moeten Hollywoodactrices zich doorgaans in onmogelijke bochten wringen.

De enige voor wie dat niet gold was actrice Rebel Wilson. Sterker nog: dit alles was haar jarenlang verboden. Toen ze ‘Fat Amy’ speelde in de Pitch Perfect-trilogie (van 2012 tot 2017) was het contractueel vastgelegd dat ze geen 5 kilo mocht aankomen of afvallen, vertelde ze in de podcast Call Her Daddy.

Best plausibel dat haar slanke tegenspelers óók zo’n clausule hadden – Anna Kendrick mag natuurlijk evenmin twintig kilo zwaarder op de set verschijnen. Maar in het geval van Wilson is dat meteen carrière-beperkend. Waar slanke actrices de rollen voor het kiezen hebben, werd zij voornamelijk benaderd voor de rol van ‘de malle vriendin met overgewicht’.

Nu waren dat personages die ze graag speelde, en die ze dan een fijne zelfverzekerdheid mee gaf. De grofgebekte ‘Fat Amy’ zat in Pitch Perfect prima in haar vel en liet zich nooit beperken door haar gewicht – op het gebied van haar muzikale ambitie én dat van de liefde. Wilson vond het belangrijk om die boodschap over te brengen op haar fans, die haar daarom, net als de Pitch Perfect-producers, uiteindelijk óók het liefst zwaarder zien.

Dus toen ze aankondigde dat ze ‘gezonder’ wilde leven, was de eerste reactie van haar team: waarom? Waarom datgene veranderen waarmee je miljoenen dollars verdient? Nou, níét om zich alsnog aan een schoonheidsideaal aan te passen, aldus Wilson. Maar wél omdat ze ook weleens andere rollen wilde. Omdat de dokter had gezegd dat het beter was, in verband met haar vruchtbaarheidsproblemen. En omdat ze wist dat dwangmatig een bak ijs leegeten na de opnames niet gezond was. Het ging haar niet om de verloren kilo’s (35), haar ‘year of health’ was een mentale oefening. Ze wilde de redenen van haar overeten onder ogen zien. ‘En een baan hebben waarbij je betaald wordt om dikker te zijn, kan soms nogal verwarrend zijn.’

Inderdaad, dat maakt het complex. Want ook al ben je zelf tevreden met hoe je eruitziet, en ben je als zodanig een voorbeeld voor anderen, moet je niet alsnog de vrijheid hebben om zelf te kiezen om echt een rolmodel te kunnen zijn?