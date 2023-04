‘Toen ik muziek van Alma Mahler wilde zingen, zeiden ze: ‘Zing liever iets van haar man’’

Alma Mahler in 1909. Beeld Getty

Gustav Klimt. Alexander von Zemlinsky. Gustav Mahler. Walter Gropius. Oskar Kokoschka. Franz Werfel. Eerlijk: de lijst met beroemde partners van Alma Mahler (1879-1964) is zo indrukwekkend, dat je ergens wel begrijpt dat ze zo vaak is omschreven als muze, als de magnetische, mooiste, in elk geval meest mysterieuze vrouw van Wenen. Zo’n beetje alle kunstenaars van de stad werden ooit verliefd op haar – dat is vaak het eerste wat je over haar leest. Hier dus ook weer.

Maar met die nadruk op haar echtgenoten (Mahler, Gropius, Werfel) en scharrels (met Klimt heeft ze volgens de overlevering in drie jaar slechts twee keer gezoend) doen we haar geen recht, ontdekt de muziekwereld langzaamaan. Alma Mahler was niet alleen iemand die andere kunstenaars inspireerde, ze was bovendien zelf een uitstekend componist.

Dat vindt ook de Belgische sopraan Elise Caluwaerts. Zij raakte al op jonge leeftijd in de ban van Alma Mahler. De lockdowns boden Caluwaerts de gelegenheid om onderzoek naar haar te doen. Het resultaat is een album met pianist Marianna Shirinyan waarop alle zeventien overgebleven liederen van Mahler staan. Titel: Meine Seele. Maandag komt het uit.

Een heel aan Alma Mahler gewijd album is bijzonder: vaak worden haar liederen gekoppeld aan die van Gustav Mahler, of prijken ze op verzamel-cd’s met werk van vrouwelijke componisten.

Vloek om een meisje te zijn

‘Als tiener las ik de dagboeken van Alma die uitgegeven zijn bij Privé-domein’, zegt Caluwaerts. ‘Ze groeide op als kunstenaarsdochter in een milieu waar het intellect enorm gestimuleerd werd. Ik vond haar levensverhaal zo avontuurlijk en tragisch tegelijk. Het is een vloek om een meisje te zijn, schreef ze, ik kan mijn tekortkomingen nooit te boven komen. Terwijl ze barstte van het talent: ze was hoogbegaafd, een geweldige pianist ook, en speelde op haar 15de heel Wagners Tristian und Isolde uit haar hoofd op de piano.

‘Twee jaar later kwam ik op het conservatorium in Antwerpen. Daar zei ik tegen mijn zangdocent: ik zou wel een paar liederen van Alma Mahler willen zingen. Haar reactie was teleurstellend: ach, al die vrouwen, dat is toch niks. Zing toch iets van haar man... Dat seksisme in de klassieke muziek zit er nog altijd erg in.’

Toblach, 1909. Alma en Gustav Mahler wandelen in de buurt van hun zomerhuis in Zuid-Tirol. Beeld Getty

Die man was dus Gustav Mahler (1860-1911). Toen de twee elkaar ontmoetten, kregen ze meteen een felle discussie: over de betekenis van schoonheid. Toen ze in 1901 trouwden, stelde de negentien jaar oudere Gustav – directeur van de Weense Hofoper, dirigent en componist van grootschalige symfonieën – een voorwaarde. In een lange brief schreef hij haar dat ze het componeren moest opgeven. Dat deed ze. De overgebleven liederen zijn dus vroege werken.

Maar zo klinken ze allerminst, meent Caluwaerts. ‘Ik vond het verrassend dat zo’n jonge vrouw zulke rijpe, volwassen, groots en meeslepende stukken had gecomponeerd. Ze zijn niet licht om te zingen. Het zijn hoogstpersoonlijke getuigenissen. Ze koos enorm sensuele teksten, teksten die zowel erotisch als religieus zijn; van Novalis bijvoorbeeld, waarin het gaat om de dorst, de honger, het bloed, die dingen. Ze was enorm beïnvloed door Wagner, de meeste liederen zijn doorgecomponeerd (de tekst volgend, zonder herhaalde elementen, red.). Tijdens het opnemen stopten mijn pianist en ik soms, als een stuk weer een bijzondere harmonische wending nam. Dan keken we elkaar aan van: what is she doing?’

Tot inkeer

De man-van (nummer 1) kwam gelukkig wel tot inkeer. Na een relatiecrisis in 1910, toen Alma een affaire was begonnen met de latere Bauhaus-architect Walter Gropius, liet Gustav zich op de sofa behandelen door psychotherapeut Sigmund Freud. Plotseling kreeg hij wel interesse voor de composities van Alma. Hij redigeerde enkele liederen en meldde zijn uitgever Universal Edition dat de bladmuziek beslist moest worden gedrukt. Zo geschiedde.

Toch bleef de gedachte dat ze dienstbaar moest zijn aan haar man hardnekkig. Het bleef bij bijna vijftig liederen, een operaschets, pianostukken en een paar kamermuziekwerken. Dat er nu, voor zover we weten, nog maar zeventien liederen over zijn (veertien zijn er bij leven gepubliceerd), heeft enerzijds te maken met haar vlucht voor de nazi’s in 1938 (ze was inmiddels getrouwd met de schrijver Franz Werfel). De Weense kunstscene zette zich voort in de heuvels van Los Angeles, waar ze opnieuw een spilfiguur werd. Haar huis in Wenen brandde af.

Alma Mahler en Franz Werfel. Beeld Getty

Maar Alma Mahler was zelf ook kritisch. Stukken die ze niet goed genoeg vond, vernietigde ze. ‘Dat vind ik jammer. Ik hoop nog heel erg dat er weer wat wordt gevonden, zoals het lied Einsamer Gang in 2018’, zegt Caluwaerts. Maar in dat vernietigen van haar eigen werk valt ook iets te bewonderen, meent ze. ‘Ik zie een sterke vrouw die heel goed de regie houdt.

‘Ze was een enorme persoonlijkheid, daar moest je als partner iets tegenover kunnen stellen. Wat je bent, trek je aan. In haar dagboeken zegt ze dat het goed is om een groot genie te dienen, terwijl ze er ook naar hunkerde om zichzelf te ontwikkelen. Ik denk dat ze ook door die artistieke mannen geleefd heeft. Maar talent is iets geks: als je het laat rusten, kan het heel vervelend worden. Je moet ermee aan de slag, anders raak je gefrustreerd. Dat zie je terug in haar liefdesleven.’

Alma Mahler, ‘Zelfportret met geliefde’ (1913). Beeld Getty

Dat ze zich niet voldoende heeft kunnen ontplooien, wijt Caluwaerts aan haar plaats en tijd. ‘De gatekeepers, de mensen die ervoor zorgden dat je muziek kon worden uitgegeven, waren allemaal mannen. Als die het werk van een vrouw bij voorbaat niet respecteerden, welke kansen had je dan om door te gaan? Ik snap dan wel dat het leven op een gegeven moment zegt: ga maar andere dingen doen.’

Tragiek was er ook op andere fronten. Niet alleen overleefde ze zowel Gustav Mahler als Franz Werfel, ze overleefde ook drie van haar vier kinderen.

Onweerstaanbare vrouw

Drie jaar geleden ontmoette Caluwaerts in Londen Alma’s kleindochter Marina Mahler. ‘Als mensen het over Alma hadden, noemden ze haar onweerstaanbaarheid. En nu zag ik net zo’n onweerstaanbare vrouw, net zo caleidoscopisch. Ze liet me al het materiaal zien dat ze van Alma had en spoorde mij aan de liederen op te nemen. Ze zei: wat charmant dat je het over mijn grootmoeder hebt, iedereen begint altijd over mijn grootvader.’

En dan ging het nog over haar werk ook. ‘Ja’, zucht Caluwaerts. ‘Het is zo typisch dat als we bij beroemde kunstenaarskoppels de vrouw bespreken, het liefdesleven centraal komt te staan. Denk aan Yoko Ono: een waanzinnige kunstenaar, maar het gaat de hele tijd om een man die al decennia dood is.’