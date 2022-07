‘Toen ik in 1980 in de boekhandel begon, was ik optimistisch over het vak en ik ga met hetzelfde optimisme vertrekken’

Andre Stikkers van boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch Beeld Eva Faché

Remco Campert overleed in de nacht van zondag op maandag. Is er meer vraag naar zijn boeken?

‘Ja, als een groot schrijver overlijdt, betekent dat een opleving in de verkoop van het werk. Dat zagen we ook bij Jeroen Brouwers.’

Hoe loopt jullie zomer verder?

‘Klanten zijn vrolijk en kopen stapels boeken. Ik ben benieuwd of veel Nederlanders weer in eigen land op vakantie gaan. Vorig jaar heb ik dankzij de zomermaanden een van mijn beste jaren gedraaid sinds ik de boekhandel overnam in 2014.’

Gaat de kinderboekenverkoop ook zo goed?

‘Jazeker, ik maak mij geen zorgen over de ontlezing. Niet iedereen leest en er is een probleem in het leesonderwijs maar ontlezing is onzin. Er wordt veel gelezen door jongeren, al jaren. En het mooiste is dat ze niet via internet bestellen maar in de fysieke boekhandel.

‘Langzaamaan zal ik uit het boekenvak vertrekken, ik zit 45 jaar in het vak, sinds 1977. Ik ben net 67 jaar geworden, ik probeer de boekwinkel over te dragen. Toen ik in 1980 bij Heinen kwam te werken, was ik enthousiast en optimistisch over het boekenvak, en ik ga met hetzelfde optimisme vertrekken. Want ik zie dat veel kinderen en jongeren enorm van lezen houden.’

Is het moeilijk een opvolger te vinden?

‘Ja, dat valt niet mee. Ik verwacht niet dat het dit jaar lukt.’

Een belangrijke reden dat boekwinkels verdwijnen, is omdat ze geen opvolging kunnen vinden. Waarom is dat zo moeilijk?

‘Je snijdt een pijnlijk punt aan. Het is moeilijk jonge mensen vast te houden in het boekenvak. En ik begrijp niet waarom. Iedere dag denk ik – al 45 jaar – wat is dit toch een leuke branche om in te werken!’

Wat is jullie tip van de week?

‘Bast van Lucas de Waard. In deze fascinerende roman lijkt het of je in een sprookje terecht bent gekomen. Maar niets is minder waar. Verder verklap ik niets. Behalve dan dat het formidabel is.’

Top-10 best verkochte boeken van Boekhandel Adr. Heinen in ’s-Hertogenbosch

1. Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Uitgeverij Passage

2. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; House of Books

3. Karin Slaughter: Gewetenloos; HarperCollins

4. M.J. Arlidge: Kom eens gauw; Boekerij

5. Lucinda Riley: De geheimen van de kostschool; Xander

6. Holly Black: Dief van de nacht; Boekerij

7. Marcel van Roosmalen: Totaal; Meulenhoff

8. Marion Pauw, Elle van Rijn, Roos Schlikker, Femmetje de Wind: Vier wandelaars en een Siciliaan; House of Books

9. Mariken Heitman: Wormmaan; Atlas Contact

10. Levina van Teunenbroek: Het prinsesje zonder stank; Van Holkema & Warendorf