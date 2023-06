‘Toen ik Denis Johnson vertelde dat ik zijn boek wilde verfilmen, zei hij: vraag me niet hier deel van uit te maken, want ik haat die scriptschrijf-bullshit’

CANNES, FRANCE - MAY 24: President of the Cinefondation and short films jury Clarie Denis attends the photocall for "Jury De La Cinefondation Et Des Courts Metrages" during the 72nd annual Cannes Film Festival on May 24, 2019 in Cannes, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) Beeld Corbis via Getty Images

Het was zo’n filmmakersnachtmerrie, die overigens nog tamelijk vaak voorkomt in de werkelijkheid. Een dag of wat voor de opnamen van haar romantische thriller Stars at Noon, terwijl Claire Denis en haar crew al klaarstonden in Panama, stapte de hoofdrolspeler subiet uit de film. Dat was Taron Egerton (33), bekend van zijn vertolking van Elton John in Rocketman. Of ‘de Engelsman’, zoals de Franse filmmaker hem noemt. ‘Hij kwam naar Panama en had een breakdown – zo zal ik het omschrijven. Iets persoonlijks. Hij vertrok diezelfde nacht en liet zijn kleren en assistent achter in het hotel.’

De vrouwelijke hoofdrolspeler Margaret Qualley (28), bekend van haar rol als hippie-lifter in Once Upon a Time... in Hollywood, stond ondertussen al wel op de set. ‘En ze steunde me’, zegt Denis. ‘Écht steunen.’

Er volgde een spoed-zoomcasting onder beschikbare acteurs. ‘Er zat niemand tussen bij wie ik voelde: ja, die. Ik wist dat mijn film niet kon doorgaan zonder acteur, maar ik wist ook dat het beter was om géén film te maken dan de verkeerde voor de rol te kiezen. En toen stuitte ik op Joe.’

Joe Alwyn (32), ook een Engelse acteur, zij het wat minder bekend. ‘‘Als je me wilt’, zei hij, ‘hier ben ik!’ Ik denk dat hij dacht: over een maand of zo. Ik zei: stap morgen op het vliegtuig.’

Denis (77) zit achter een kop thee in een hotel in Cannes. Ze is moe, zegt ze. ‘Vannacht hebben we de kopie van Stars at Noon getest in het festivalpaleis. De film was pas net af. Maar misschien is ook goed om moe te zijn. Want als je heel moe bent, voel je minder stress.’

Over een week zal haar film hier op het festival de Grand Prix winnen, ex aequo met Close van de Vlaming Lukas Dhont, de hoogste prijs na de Palme d’Or. In Cannes zag men de Française nog weleens over het hoofd: veel van haar beste films gingen op andere festivals in première, zoals het frequent in de ‘beste films’-lijstjes opduikende Beau travail, een sublieme soldatenfilm en ontleding van vreemdelingenlegioenmasculiniteit. Of haar gevoelige vader-dochterdrama 35 Rhums.

Stars at Noon is een wonderlijke, soms wat apathische vertelling over de noodgedwongen als sekswerker bijklussende Amerikaanse journalist Trish (Qualley), die haar diensten aanbiedt bij zakenman – óf geheim agent – Daniel (Alwyn). Beiden zijn naarstig op zoek naar een veiliger standplaats dan het politiek en militair turbulente Nicaragua.

Denis baseerde haar film op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Denis Johnson, die als journalist in spe de burgeroorlog in Nicaragua meemaakte. ‘Ik was zo geraakt door zijn boek, dat ik hem een brief schreef. Doe wat je wilt, schreef hij terug, maar val me niet lastig. Op een dag belde hij ineens op: of ik hem en zijn vrouw wilde ontmoeten. Dat deed ik. En die man beviel me zeer. Hij sprak zoals hij schreef, met een beetje ironie, waaruit je kunt opmaken hoe gevoelig hij is.’

‘Toen ik hem vertelde dat ik zijn boek wilde verfilmen, zei hij meteen: vraag me niet hier deel van uit te maken, want ik haat die scriptschrijf-bullshit.’ Johnson was nog altijd ongelukkig over de – destijds overigens goed ontvangen – verfilming van zijn literaire debuut Jesus’ Son uit 1999. Pas na het overlijden van de schrijver, in 2017, zette Denis haar plan door. ‘Ik móét dit doen, dacht ik.’

U noemt de ironie in het werk van Johnson. Ik had het idee dat uw film ook vol ironie zit.

‘Ik gebruik veel van zijn dialoog. Ik denk dat Trish die ironie als schild gebruikt, om zich te verdedigen. Daniel beschermt zichzelf ook, door te liegen: hij zegt dat hij getrouwd is, wat misschien niet waar is.’

Zij zet de stap van journalist naar sekswerker. Staan die twee beroepen volgens u met elkaar in verband?

‘Absoluut niet. Denk jij dat? Johnson werkte zelf als journalist in Nicaragua tijdens de burgeroorlog, en niemand wilde zijn artikelen afnemen. Uiteindelijk had hij niks meer, geen cent. En Trish voelt zich vernederd als de uitgever van een tijdschrift haar zegt: je bent helemaal geen journalist. Dat is meer vernederend dan iemand vijftig dollar vragen om met je naar bed te gaan, denk ik. Ze wordt afgewezen als journalist. Ik denk dat Johnson die wond goed aanvoelde. Daniel veronderstelt dat Trish een prostituee is, als hij haar aan de bar ontmoet. Ik ben de pers, zegt ze. Waarop hij reageert: dan zijn we allemaal van de pers.’

Waarom verplaatste u het verhaal naar het hedendaagse Nicaragua?

‘Ik ben er vaak geweest, ook op alle plekken die Johnson in zijn boek beschrijft. Maar ik was me er ook van bewust dat de geest van de revolutie van de jaren tachtig al vervaagt. Toen we eenmaal konden filmen, na de pandemie, was het één maand voor de verkiezingen in Nicaragua. Te gevaarlijk en onrustig om te draaien, er gingen ook geen vluchten meer heen. Costa Rica was niet de juiste plek, wist ik. En Colombia te moeilijk. Panama dacht ik, dat zou kunnen. Maar ook als we wél in Nicaragua konden filmen, als de verzekering het had aangedurfd, zou ik niet durven te pretenderen dat we in 1984 waren. Dat zou geen recht doen aan de revolutie, die helaas voor de mensen in Nicaragua te kort duurde.’

De liefde – als het liefde is – tussen uw hoofdpersonages ontstaat in een vreemde en vijandige omgeving. Sprak dat u aan in het boek?

Denis lacht. ‘Ben jij weleens verliefd geweest? Denk je dat er een juist moment is om verliefd te worden, een vredig moment? In mijn ervaring is dat niet altijd het geval. Soms ontstaat liefde per ongeluk. Daar gaat de film over: daarom liegen ze tegen elkaar. Hun tijd is te kort, misschien is dat het tragische van hun romance. Stars at Noon is een tragedie, denk ik.’