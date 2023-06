Toen ‘Ann-Maria’ uitkwam, was het einde van Luv’ nabij: vermoeidheid en onderlinge spanningen eisten hun tol

De single ‘Ann-Maria’ van Luv’. Beeld

Ann-Maria, dance to the music and feel fine

Mexico got love enough beneath each sombrero

Ann-Maria, Luv’ (1980)

Behalve nachtclubbaas Waldo van Dungen, zijn vrouw Gé Braadslee, spreekstalmeester Boy Bensdorp (later een vieze snackbareigenaar) én het Willy Dobbeplantsoen leverde de VPRO-serie Het is weer zo laat! nog een fenomeen op: Luv’. Dankzij het openingslied van het programma, U.O.ME (‘you owe me’), schoot het trio jonge vrouwen als een raket de roem in, tot ver over de grenzen.

Luv’ heette de gasten en de kijkers op aanstekelijke wijze welkom in de louche nachtclub, in 1978 een creatie van Wim T. Schippers. Het is weer zo laat! paste in het oeuvre dat hij samen met Wim van der Linden en Gied Jaspars had opgebouwd: vernieuwende en zwaar ontregelende programma’s als De Fred Haché Show, De Barend Servet Show en Van Oekel’s Discohoek.

In Het is weer zo laat! keerde Sjef van Oekel (Dolf Brouwers) terug als Waldo van Dungen. Naar hem was ook de nachtclub vernoemd, Waldolala. ‘You’re Very Welcome In Waldolala’, zong Luv’. Sterren, sekssymbolen zelfs, waren geboren en een reeks hits bezorgde ze in heel Europa bekendheid. Tussen 1978 en 1980 scoorden ze negen vrolijke top 10-hits, waarvan You’re the greatest lover en Trojan Horse het meest werden verkocht.

Donker, roodharig en blond

Luv’ was een trio uit de stal van producer Hans van Hemert. De opkomst van de ‘meidengroepen’ was hem niet ontgaan. Zijn zoektocht eindigde bij Patty Brard uit Den Haag, José Hoebee uit Best en Marga Scheide uit Amsterdam, respectievelijk donker, roodharig en blond. Het team achter Luv’ bestond verder uit componist Piet Souer en manager Han Meijer. Ze gooiden de agenda vol met vaak drie optredens per dag en stuurden ze heel Europa door. Luv’ was hot, tot in Mexico aan toe.

Toen José Hoebee in 2015 in het Eindhovens Dagblad herinneringen ophaalde aan de jaren met Luv’, vertelde ze ook over de eerste ontmoeting met Van Hemert. ‘Het laatste waar hij naar keek, waren mijn ogen. Zijn blik gleed over mijn lichaam om te kijken of ik in zijn groep zou passen. We hadden geen van drieën borsten, we waren zo plat als een dubbeltje. Qua kleding legden we de nadruk op onze benen’. Maar wrokkig was ze niet: ‘Ik begreep heel goed dat het erbij hoorde.’

Onderlinge spanningen

Oververmoeidheid en onderlinge spanningen eisten hun tol. In 1980 had Luv’ een Abba-esk hitje met Ann-Maria, een nummer van het duo Souer en Van Hemert. Hierin krijgt een vrouw met liefdesverdriet het advies om de blik eens op Mexicaanse mannen te richten (‘El amor is closer by than you think, in Mexico’). Eigenlijk was toen het einde al nabij. Brard stapte later dat jaar uit de groep, het originele Luv’ – er werden in de loop der jaren diverse doorstarts gemaakt – viel uit elkaar.

Ann-Maria, de tiende single van het trio, beleefde haar première in Telebingo, een grote show van tv-koningin Mies Bouwman. Aan Marga Scheide vroeg ze hoe de vrouwen van Luv’ tegen het onvoorstelbare succes aankeken. ‘We hebben er hard voor gewerkt’, zei ze, ‘maar het blijft een wonder’.