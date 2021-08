Toen Angela voor de eerste keer opkwam, ging er wel een zucht door de studio

tv-serie Taxi Beeld x

Er rijdt een gele Checker-taxi over Queensboro Bridge, op weg naar Manhattan, en toetsenist Bob James slingert Angela aan, zijn mellow instrumentale nummer. De letters ‘Taxi’ komen in beeld, afgezet met zwart-witte blokjes. Het begint, de sitcom over taxibedrijf Sunshine Cab Company, de taxi is de brug over.

Zo ging het in de tv-serie Taxi van 1978 tot 1983, met Danny de Vito als Louie, het voortreffelijke opgewonden standje, en Alex, Bobby, Elaine en Tony als de gisse en geestige taxichauffeurs. Een glansrol was weggelegd voor de legendarische komiek Andy Kaufman die haarscherp een Oost-Europese mecanicien neerzette.

Maar wie was dan die ‘Angela’, die het begin en het einde van alle 114 afleveringen muzikaal inkleurde?

Suzanne Kent in de rol van Angela Matusa in de serie Taxi. Beeld x

Wonderbaarlijk genoeg betrof het een passant in de serie, een bijrol in een b-verhaallijn in slechts twee afleveringen. Het personage heette Angela Matusa en ze werd gespeeld door de Amerikaanse actrice Suzanne Kent. Je kunt zeggen dat zij in haar loopbaan opviel door haar gezette postuur, en zo was ze ook gecast voor de serie.

Taxichauffeur Alex had een blind date en aan de lijn klonk deze Angela buitengewoon charmant. Toen hij haar voor het eerst zag, bleek ze nogal aan de corpulente kant te zijn – zelfs het studiopubliek hoorde je schrikken.

Ook tijdens haar introductie bij het taxibedrijf was haar gewicht snel een grapje waard. Bobby: ‘Het is leuk om je eindelijk te ontmoeten, Angela.’

Angela: ‘Zie ik eruit zoals je had verwacht, Bobby?’

Bobby: ‘Min of meer. Meer.’

De Amerikaanse componist en arrangeur Bob James. Beeld Getty Images

Muzikant en componist Bob James (1939) is een specialist in smooth jazz, een gladde, makkelijk in het gehoor liggende variant in het flatgebouw van de improvisatiemuziek. James schreef voor de tv-serie Taxi alle muziek. Aanvankelijk zou als themanummer Touchdown worden gebruikt, een opgewekt, mild funky nummer van James, maar vanwege de melancholische toon kreeg Angela de voorkeur.

In serieuze jazzkringen werd nogal eens neergekeken op James en zijn niks-aan-de-hand-muziek, zeg maar uitermate geschikt als achtergrond voor een avondje wining & dining. Maar in de hip hop-muziek dachten ze daar, terecht, heel anders over, en werd zijn omvangrijke oeuvre kaal gesampled. Talloze artiesten (Wu Tang Clan, LL Cool J, Arrested Development, Beastie Boys, Missy Elliott) gingen er met stukjes James-gefriemel vandoor.

Suzanne Kent mocht nog één keer opdraven als Angela, één jaar later, in 1979. De makers van de serie hadden gehoord dat ze in het echt tientallen kilo’s was kwijtgeraakt en dat leek hen een mooi gegeven om het verstoorde liefdesleven van Alex op te peppen. Want hij vond haar echt leuk - aan de telefoon.

Ook de tweede keer was er alom verbazing toen Angela bij de Sunshine Cab Company verscheen. Ze was enorm afgevallen, alle ‘fat jokes’ vielen dood.

Bij een etentje bekende Angela, de vork prikkend in broccoli en magere kip, dat ze speciaal voor Alex was afgevallen. Toch bleek er geen match. Ze ging ervandoor met een dikkige metgezel uit de afslankcursus. En toen was de aflevering alweer afgelopen en reed de gele taxi de nacht in, begeleid door Angela.