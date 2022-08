Toekomstig chef-dirigent van Concertgebouworkest brengt publiek én musici in vervoering ★★★☆☆

Toekomstig chef-dirigent Klaus Mäkelä dirigeert het Concertgebouworkest. Beeld Marco Borggreve

Het is hoe dan ook een historische scène: als de Finse dirigent Klaus Mäkelä, 26 jaar, op z’n dooie gemak de trap naar het podium van de Grote Zaal afdaalt, wachten de musici van het Concertgebouworkest hem op met zwiepende strijkstokken en een staande ovatie. Dat doen ze anders nooit, zo vlak voor een concert, dus wat zegt dat? Bijvoorbeeld dit: welkom bij de club, Klaus. Of misschien wel dit: alsjeblief Klaus, heel ons.

Broekie wordt baas van toporkest, zo luidde in juni het grote nieuws in de wereld van klassieke muziek. Klaus Mäkelä uit Helsinki had getekend als chef-dirigent in Amsterdam. Weliswaar pas vanaf 2027, omdat hij contracten elders eerst netjes uitdient. Tot die tijd is Mäkelä ‘artistiek partner’ en voor het eerst na de bekendmaking kwam hij dirigeren. Boven zijn hoofd zweefde vrijdag de vraag: kan deze knaap de schoenen vullen van legendarische voorgangers als Bernard Haitink en Mariss Jansons?

Dat men de gok neemt, vloeit voort uit een dubbele crisis: #MeToo en corona. Gespleten was het orkest in 2018, na het schimmige ontslag van Daniele Gatti wegens ongepast gedrag. Behelpen was het vervolgens, met concerten in coronaopstelling, voor een stream of een halflege zaal. Duikt in september 2020 opeens een knul op die alles heeft: heldere slag, leiderschap, visie. Drie keer in coronatijd halen ze de magnetiseur terug en gaandeweg gaat het zoemen. ‘Kan Klaus Mäkelä de schoenen vullen van...’, et cetera.

Met gemak, denk je als hij een paar minuten onderweg is. Lef, allereerst, dat de Fin aftrapt met een stevig modern stuk: Orion (2002) van zijn beroemde landgenoot Kaija Saariaho. Voelt een dirigent haar universum niet aan, dan heb je een kwaaie 25 minuten. Leidt Mäkelä de expeditie, dan vliegt de tijd.

In slow motion zwaaiend roept hij de Amsterdamse klank op die hij al jaren bewondert: een warme sonoriteit die altijd transparant blijft. Aan de basis van de betovering ligt natuurlijk Saariaho’s fenomenale orkestratiekunst, met orgel, mysterieus nagloeiende buisklok en al. Maar Mäkelä is de man die de kleuren listig mengt.

Daarna: Mahlertentamen. Dat hoort er in Amsterdam nu eenmaal bij, sinds de dagen van dirigent Willem Mengelberg. Die haalde Gustav Mahler rond 1900 een paar keer naar het orkest en sindsdien bestaat er zoiets als ‘de Amsterdamse Mahlertraditie’. Nu wil iedereen weten welke afslag Mäkelä neemt, na Haitink de emotionele, Chailly de precieze, Jansons de magiër en Gatti de eigenheimer.

Vanaf het martiale doek-doek-doek waarmee de Zesde symfonie begint, valt de enorme speelhonger op die hij in het Concertgebouworkest ontketent. Tinteling, jeugd, gretigheid, ze lusten Mahler rauw. Zo klinkt het wanneer een dirigent musici bezielt. Tot op het onbesuisde af, wat het vulkanische slotdeel toevallig goed kan hebben.

Maar minpunten zijn er ook. Te vroeg je kruit verschieten. Te weinig contrast aanbrengen. Té vaak té luid spelen. Mäkelä's Mahler klinkt als de voordracht van iemand die elke lettergreep dui-de-lijk uitspreekt. En ja, daar gaat je meeslepende verhaal.

Het Concertgebouworkest legt dan ook een wedje met de toekomst. Onzekerheden zat, rond Mäkelä. Schuilt in hem een gezaghebbende mahleriaan? Hoe ontwikkelt hij zich in het operavak? Kan hij zich afsluiten voor alle toporkesten die aan hem sjorren, met alleen al dit seizoen debuten bij de Berliner Philharmoniker en de New York Philharmonic?

Voor nu gun je de Amsterdammers hun zevende hemel. Tijdens een lang en luidruchtig slotapplaus bakken ze Mäkelä nog een poets. Voor de zoveelste keer komt hij de trap af. Opstaan, gebaart hij, maar men weigert collectief. Dat is orkesttaal voor: respect man, deze orkaan is voor jou. Waarna de Fin in z’n eentje buigt, voor het eerst van zijn leven in een uitverkocht, kolkend Concertgebouw.

Toekomstig chef-dirigent Klaus Mäkelä bedankt het Concertgebouworkest. Beeld Marco Borggreve

De Finse school Al decennialang komt uit Finland een gestage stroom uitstekende dirigenten. Klaus Mäkelä is de vaandeldrager van de jongste generatie, met succesvolle voorgangers als Esa-Pekka Salonen, Susanna Mälkki en Santtu-Matias Rouvali. Toeval, zo veel Finnen? Welnee. Op onderwijs en cultuur wordt bijvoorbeeld niet beknibbeld. En verder loopt in Helsinki ene Jorma Panula rond, een vermaarde dirigentenkweker van inmiddels 92. Ook Klaus Mäkelä ging aan de Sibelius-akademie in Helsinki door Panula’s handen. Wat hij van hem leerde? In de Volkskrant zei Mäkelä: ‘Om te beginnen het gemakkelijkste: slagtechniek. Verder zette hij zijn studenten elke week bij elkaar in een orkestje dat we om beurten dirigeerden. Zo ontstond een vertrouwde vriendenclub. Panula’s belangrijkste les was: als dirigent ben je een musicus onder musici. Met de baas spelen is niemand geholpen.’