Toekomst Afrika Museum onzeker: wat moet er met nagebouwde Afrikaanse dorpjes gebeuren?

Een van de Afrikaanse dorpjes in het Afrikamuseum in Berg en Dal. Beeld ANP / Flip Franssen

De paters hebben het huurcontract opgezegd. Daardoor stopt na 2024 de jaarlijkse financiering van 1,7 miljoen van het Rijk.

De partijen zijn het oneens hoe de rijke en diverse Afrikaanse cultuur voor het voetlicht moet worden gebracht. Het NMvW, dat ontstond na fusie van het Afrika Museum met het Tropenmuseum (Amsterdam) en het Museum Volkenkunde (Leiden), wil een ‘representatiever’ beeld van Afrika schetsen. De huurder vindt bijvoorbeeld de nagebootste dorpjes op het buitenterrein van het museum niet meer passen bij de grote en dynamische steden in Afrika en wilde daarvoor een nieuw plan bedenken.

Het museum in Berg en Dal, dat voor de coronacrisis 60 duizend tot 70 duizend bezoekers per jaar trok, opende in 1958. De paters van de Congregatie van de Heilige Geest hadden op hun zendingsmissies in Tanzania maskers, beelden, grafstenen en andere objecten meegenomen. Bij het museum bouwden ze buiten onder andere een Kusasi-woonerf uit Ghana na en een kampement van Baka-pygmeeën uit Kameroen.

Die nagebouwde dorpjes zou het NMvW, dat sinds 2014 het museum inricht, willen aanpassen. Wel werd er geïnvesteerd in tentoonstellingen, zoals over de Black Lives Matterbeweging en fotograaf Jimmy Nelson, die inheemse volkeren fotografeert die dreigen te verdwijnen. De paters zijn ontevreden dat de vaste collectie langzamerhand naar de achtergrond verschuift. ‘De dorpen geven een tijdsbeeld van wat de paters destijds aantroffen’, zegt Carel Verdonschot, adviseur van de paters. ‘Een cultuur zo rijk, daar hadden Europeanen destijds geen flauw benul van.’

De ruim twintig paters zijn inmiddels op leeftijd en wonen samen in een appartementencomplex in Gennep. Om hun verzorging te financieren, werd enkele jaren geleden een aantal beelden uit de collectie verkocht. Ze hopen dat het museum een doorstart kan krijgen via een externe geldschieter.

Eind 2020 ontvreemdden vijf Afrikaanse actievoerders uit protest een grafbeeld uit het museum, waarna ze werden veroordeeld tot een boete van 250 euro. Mwazulu Diyabanza van de actiegroep Unité Dignité Courage, zei toen tegen de Volkskrant: ‘Onze actie was er niet op gericht om iets te stelen. We wilden het beeld symbolisch bevrijden, en vervolgens teruggeven aan het Afrika Museum.’

In 2019 zei toenmalig directeur Stijn Schoonderwoerd dat het Afrika Museum kunstwerken die in de koloniale tijd geroofd zijn, terug zou geven aan de landen van herkomst. Volgens Verdonschot is het uitgesloten dat er roofkunst tussen zit. ‘Alle voorwerpen zijn door de paters gekocht of cadeau gedaan, onder meer door ambassades en religieuze groepen.’