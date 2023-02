Toekijken hoe iemand een drakentand zit te papier-macheeën, daar heeft geen kijker geduld voor

In de jaren vijftig beschreef socioloog Erving Goffman dat mensen hun identiteit vormgeven aan de hand van verschillende sociale ‘podia’. Denk aan een werk-podium waarop je je professionele identiteit aanneemt, aan verschillende vriendschapspodia, een relatiepodium en ten slotte de backstage – het podium waar alleen jijzelf toegang tot hebt.

Door de opkomst van sociale media is die backstage de afgelopen jaren vooral een extra podium geworden – het podium van waar we onze ‘echte zelf’ kunnen delen. Hand in hand met deze ontwikkeling ontstaat een medialandschap dat een zo groot mogelijk deel van die backstage koloniseert. Geen ruimte is nog privé – letterlijk. Denk aan programma’s als Big Brother, aan de greenrooms en testimonials waarin deelnemers aan talentenjachten en realityshows hun hart uitstorten. Aan de behind the scenes-video van The White Lotus die onlangs viraal ging, waarin de cast ogenschijnlijk ongedwongen staat te dansen. Aan het laatste filmpje van vlogger Bram Krikke en comedian Henry van Loon: op het eind moeten ze zelf ook lachen om hun sportschooltypetjes, en juist dat inkijkje maakt het zo leuk.

De opkomst van de backstage als podium leidt in combinatie met onze hitserie-obsessie tot een nieuw genre: de making-of documentaireserie. Het maakproces van een serie vormt tegenwoordig een serie op zich: de filmset blijkt een ideale backstage om tot podium te bombarderen.

Waar dit toe leidt is te zien in HBO’s The House That Dragons Built, de onlangs verschenen making of-documentaire over House of Dragons, prequel van Game of Thrones (volgt u het nog?). Tien afleveringen lang – even lang als de daadwerkelijke serie – ziet de kijker hoe propbouwers draken schilderen, hoe kostuumontwerpers mantels borduren, hoe greens screens door concept artists worden omgetoverd tot gotische bouwwerken. Althans: de kijker ziet vooral hoe propbouwers praten over draken schilderden, hoe kostuumontwerpers vertellen over borduren, hoe concept artists hun werk beschrijven. Want ja, daadwerkelijk toekijken hoe iemand een drakentand zit te papier-macheeën, daar heeft geen enkele kijker geduld voor – dat snappen ze bij HBO ook.

Een drakenkop wordt geschilderd in ‘House That Dragons Built’. Beeld HBO Max

Het resultaat doet denken aan mensen die navertellen hoe ze een escaperoom hebben opgelost – hoe meer ze zeggen, des te saaier het wordt. Voor de Iron Throne hadden ze bijvoorbeeld veel zwaarden nodig. Dus de concept artist eindeloos zwaarden dupliceren, begaf de computer het. ‘Te veel zwaarden.’ En wat dacht je van zo’n drakenskelet – die bouwen ook zichzelf niet. Moesten ze 3D-printen, nabouwen, verven. Heel gedoe. Nou ja, je had erbij moeten zijn.

Behalve dat je erbij bent, en met recht kan concluderen dat dat niet per se had gehoeven. The House That Dragons Built is een voorbeeld van het land waarin we terechtkomen als we alles wat nog over is aan backstage blijven onderverhuren als publieke ruimte. ‘It’s all about show’, vat de hoofddesigner zijn werk in aflevering twee samen. Precies daarnaar verlang je tijdens het kijken naar deze serie: show. En naar streamingdiensten die niet uit al hun producties nog een backstage-slaatje willen slaan.