Toekans, reuzevirussen en Shaffy-songteksten: we stoepkrijten erop los

Deze toekans werden getekend door Tess en Teun. 'In onze achtertuin. Geen kinderen uit de straat, maar dertigers die zich afvroegen : wat zullen we met Pasen doen?' Beeld Tess Haverkort

De data-analisten bij Bol.com zagen vorige maand iets opvallends in de cijfers gebeuren: verkoop van stoepkrijt brak alle records. In de eerste twee weken van die maand werd er maar liefst twintig keer zo veel van verkocht als in diezelfde periode het jaar ervoor.

Het pastelkleurige tekengerei beleeft gloriedagen. Niet alleen kinderen grijpen er naar - of worden ermee naar buiten geduwd opdat ouders even online kunnen vergaderen - ook volwassenen vermaken zich ermee. De Open Redactie van de Volkskrant vroeg lezers stoepkrijttekeningen op te sturen. De mooiste op een rij:

De stoepen zijn bijvoorbeeld heel wat reuzenvirussen rijker. Zoals deze, die door een lezer werd gespot bij de Fahrenheitsingel in Amsterdam. Beeld Willemijn Beks

Dieren blijken flink populair, blijkt uit onze inbox. Deze panda werd gemaakt door Anna (8) uit Oirschot. Beeld Anke Rijnen

In Breda zijn Finn (13), Jort en Nienke (13), Femke en Sita sinds Pasen bezig de hele buurt op te leuken met gigantische zeedieren. Met toestemming van de bewoners, zegt de moeder van Finn er voor de zekerheid bij. 'Mogelijk worden het lange herinneringen aan de coronalente van 2020 en mogelijk gaan we nog een keer los met schoonmaakazijn en borstels.' Beeld Mariska Moerland

Nog eentje uit de zeedierenserie dan. Omdat ze zo mooi zijn. Beeld Mariska Moerland

Marlies (9) is gespecialiseerd in Disney-figuren. Dit is Mike uit Monsters&Co. Eerder maakte ze al Botje uit De Kleine Zeemeermin en Stitch uit Lilo&Stitch. 'Ze is al druk aan het verzinnen wat de volgende stoepkrijttekening gaat worden', aldus haar moeder. Beeld Melanie van Oort

Lezer Anouschka stuurde onze deze foto. Gezien in Amsterdam Ijburg. ‘Ik was onder de indruk want het heeft iets vrolijks en toch er hangt iets boven 't hoofd.' Beeld Anouschka Verhagen

Niet alleen eigen stoepen worden ondergekrijt. Ook op trottoirs en straten voor zorgcentra en ziekenhuizen verschijnen kunstwerken.

'In Utrecht kleuren wij sinds enkele weken elke maandag bij een verzorgingstehuis een stoep - als hart onder de riem voor ouderen die binnen moeten blijven. Wij zijn geen buurtkinderen en ook niet meer zo jong, maar hebben er even goed ontzettend veel plezier in.' Beeld Vivian Boumans

'Mijn broertje en ik zijn afgelopen donderdag uren bezig geweest met een tekening bij een bejaardentehuis', schrijft de 16-jarige Liz Delcour. 'Wij willen hiermee graag kinderen inspireren om ook een tekening bij een tehuis te maken om alle ouderen in Nederland te steunen.' Beeld Liz Delcour

Dat brengt ons in de categorie hartenkreten.

De tekst ‘anderhalve meter bitch’ - voorzien van feestelijk vlaggetjes - werd door een lezer gespot in de Orteliusstraat in Amsterdam-West. Beeld Pascal

Een anoniem Rotterdams kind vatte zijn of haar gemoedstoestand zo samen. Beeld Tricia Bots

Kinderen moeten inderdaad hoognodig weer naar school, meldt lezer Caroline Kingsma. Beeld Caroline Kingma

Sommige mensen hebben de smaak zo te pakken gekregen - of zijn zo verveeld - dat ze hun hele gevel hebben aangepakt. Bijvoorbeeld in Haarlem en Oss.

Waarom zou je je beperken tot de stoep? Beeld An-Jes Oudshoorn

Een lezers zag dit huis op zijn wandeling in de wijk de Ruwaard in Oss. Beeld Hans Bomers

Maar de populairste soort tekeningen die we in onze mailbox aantroffen waren toch wel de tape-tekeningen en de paadjes.

In de Houthavens, Amsterdam werd vorige week dit grote stoepkrijtkunstwerk gemaakt. Beeld Aleid van der Heiden

'Deze hebben mijn zoons Hamzah Sadiq (9) en Qasim Sadiq (6) gemaakt en we zijn er supertrots op. De aparte vlakken en de pastelkleuren zijn geïnspireerd door kunstenaar Paul Klee', schrijft hun moeder. 'De buren hebben gevraagd of zij ook zo een kunstwerk voor de deur mogen. Dat willen we wel, maar dan moeten we eerst weer wat stoepkrijt bestellen.' Beeld Sanna Yaseen

Dit kronkelpad werd gemaakt door Hebe Schrijver (13 ) en haar buurmeisje Valerie Fillipini (12). Ze wonen tegenover elkaar aan de Pekkendam in Buitenveldert. Beeld Pascal Schrijver