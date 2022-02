Toegankelijke heruitgave van een vooruitstrevend pleidooi voor vrouwen in de wetenschap

Anna Maria van Schurman (1607-1678) bekleedt een unieke positie in de Nederlandse geschiedenis: ze was de eerste vrouw die colleges op een universiteit bijwoonde. Ze moest wel achter een schot zitten om te voorkomen dat haar aanwezigheid anderen zou afleiden. In 1641 publiceerde ze een vooruitstrevend pleidooi voor wetenschapsbeoefening door vrouwen, waarmee ze internationale bekendheid verwierf.

Van deze Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap is nu een mooie en toegankelijke heruitgave verschenen. Haar traktaat is nog altijd de moeite van het lezen waard, al moeten we dat niet met een al te moderne bril op doen. Ze beschouwde wetenschap als het middel bij uitstek om tot ware kennis van God te komen en beperkte zich tot wetenschapsbeoefening door de christelijke vrouw. Sommige observaties zijn verrassend actueel. Neem de vier vinkjes waaraan een vrouwelijke wetenschapper dient te voldoen: ze moet een bovengemiddeld verstand hebben, over de nodige middelen beschikken, zich vrij kunnen maken van het huishouden en niet uit zijn op ijdele roem maar haar seksegenoten vooruithelpen. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren zet Van Schurmans missie nog altijd voort.

Anna Maria van Schurman: Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap. Uit het Latijn vertaald door Renée ter Haar. Inleiding Angela Roothaan. Samenstelling Jacob Bouwman. Noordboek; € 16,90.