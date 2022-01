Toch handig voor de wereld, zo’n grote resetknop

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week, onder de R: ‘reset’.

Op internet circuleert een filmposter van The Great Reset, ‘This winter, coming for you and your family’. De hoofdrolspelers, tegen een achtergrond van erop los meppende ME’ers: George Soros, Bill Gates, Mark Rutte, Sigrid Kaag en, midvoor, Klaus Schwab. Daaronder een uitspraak van die laatste: ‘You will own nothing, and you will be happy.’ Helemaal onderaan de poster staan de sponsors van deze productie: VVD, CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, Volt en JA21. De grootste ‘linkse’ politieke partijen, plus een afsplitsing van Forum voor Democratie. De maker van dit werkstuk moet dus waarschijnlijk in Forumkringen gezocht worden.

Het woord ‘reset’ bestaat nog maar kort. Het is wat je doet om een vastgelopen computer opnieuw te starten, door met een tandenstoker of paperclip een klein, verborgen knopje in te drukken. Niemand weet hoe het werkt, hij stopt, hij start en alles doet het weer. Het lijkt wel magie.

Hillary Clinton gebruikte ‘reset’ ook als metafoor toen zij als minister van Buitenlandse Zaken de lucht tussen Amerika en Rusland wilde klaren. Op een top in Genève gaf zij haar Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov een grote rode knop cadeau, gemarkeerd ‘reset’ en —> peregruzka (‘overload’). Het werkte averechts, sommigen beweren dat Poetin toen besloot Clinton te saboteren bij de verkiezingen.

Deze ‘reset’ verwijst naar het boek The Great Reset van de midvoor op die poster: Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum. Het is een pleidooi om de coronapandemie aan te grijpen voor een grote sociale en economische omwenteling die de wereld schoner, gezonder en —> duurzamer moet maken. Schwab wil bijvoorbeeld naar een samenleving toe waar je diensten en goederen niet koopt, maar huurt. ‘In 2030 you will own nothing and you will be happy about it’ is een voorspelling van de Deense politica Ida Auken, die Schwab onderschrijft.

Schwabs conferentie in Davos wordt bezocht door de machtigen der aarde, dus enige invloed kan hem niet worden ontzegd, maar wordt hem daar ingefluisterd waar de resetknop van de wereld zit en wanneer hij die moet indrukken? Als die jaarlijkse summit in de sneeuw iets bewijst, dan is het vooral dat de groten der aarde het over de meeste dingen oneens zijn.

Waarom dan deze poster? Het is een stijlfiguur. Als een politieke stroming dominant is maar nog dominanter wil worden, moet zij zich als het ware in tweeën splitsen. De —> upperdog moet zich vermommen als —> underdog. ‘Wij zíjn helemaal niet de baas, wij zijn een verdrukte minderheid, help ons.’ Een voorbeeld is Donald Trump. Op een gegeven moment was hij de machtigste man ter wereld, maar ook toen sprak en gedroeg hij zich als een soort verschoppeling. Hoe vaak hij niet gefotografeerd werd, als machtigste man in de kamer, mokkend. Ik ben de baas, maar iedereen is tegen mij.

Omgekeerd moet de oppositie, ook al staat zij buitenspel, worden afgeschilderd als het wáre centrum van de macht, en dat doet deze poster. Daar staan ze: twee filantropen (Soros en Gates), de premier en een minister van een van de kleinste landen ter wereld (Rutte en Kaag) en een congresplanner. De vijf padvinders die de wereld écht regeren. Zij weten waar het resetknopje zit, en een van hen heeft een paperclip bij zich.