Toch een nieuwe baan voor Jaap van Zweden, in Zuid-Korea

Jaap van Zweden leidt het New York Philharmonic in de David Geffen Hall. Beeld Getty Images

Vorig jaar nog zei Jaap van Zweden (61) dat hij het rustiger aan zou doen en minder wilde reizen. Door de pandemie had de dirigent ingezien wat er echt belangrijk is in het leven, dus wilde hij meer tijd met familie doorbrengen. Een nieuw ‘vast’ orkest lag dan ook niet in de lijn der verwachting als hij in 2024 zou aftreden als ‘music director’ bij het New York Philharmonic en het orkest van Hongkong.

Maar zondag berichtten media uit Zuid-Korea dat het Seoul Philharmonic Orchestra een nieuwe chef-dirigent heeft gevonden – in de persoon van Jaap van Zweden. De Amsterdammer bevestigt het nieuws aan de telefoon vanuit Hongkong. ‘Ik heb nooit gezegd dat ik helemaal stop en geen vast orkest meer wil’, zegt Van Zweden. ‘Alleen dat ik minder ga werken. In juni, juli en augustus werk ik niet, en in de kerstperiode ook niet.’

De baan in Seoul komt volgens Van Zweden in de plaats van die bij het orkest in Hongkong, waar hij sinds 2012 werkzaam is. ‘Seoul is een van de drie beste orkesten van het Verre Oosten, samen met het Hongkong en NHK in Tokyo’, zegt hij. ‘Ze zijn ontzettend ambitieus, ze willen het beste worden. Ik heb veel mensen gesproken, ook in de regering, en die wilden allemaal graag dat ik zou komen.’

In oktober heeft Van Zweden nog een feest met zijn huidige orkest in New York: dan wordt de compleet vernieuwde David Geffen Hall geopend. In november verschijnt een biografie over hem, geschreven door Peter van Ingen: Dat is Jaap!.