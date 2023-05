To Be Continued is een overdonderende performance over digitale technologie ★★★★☆

To be Continued door Nineties Productions en Moniker Beeld Jitske Nab

Even wachten nog. ‘De deuren gaan over twee minuten open’, zegt de chatrobot op mijn telefoon die het hele bezoek aan de ‘digitale performance’ To Be Continued begeleidt. En dat is niet alleen maar service.

De nieuwste digitale technologie komt, ondanks de belofte van snelheid, bijna altijd met wachttijden. We staan steeds vaker te staren naar vollopende balkjes en rondjes, laadschermen en zwijgende robots die het complete internet afstruinen, voordat ze een zin kunnen formuleren. De makers van To Be Continued willen dat wachtproces veraangenamen, of in de woorden van de chatbot: ‘Ik probeer erachter te komen of digitale technologie de mensheid kan helpen om in het nu te leven.’

Die makers zijn Nineties Productions (theatermakermaker Yannick Noomen), beeldend kunstenaar Noortje van den Eijnde en ontwerpstudio Moniker. Samen creëerden ze een wonderlijke ervaring. Zodra je thuis een kaartje koopt, moet je de app Telegram downloaden en begint de chatbot tegen je te praten. Die leidt je uiteindelijk naar een donkere loods ergens in de stad.

Binnen staat een object, een rond scherm, waarop je een visuele performance te zien krijgt, een soort digitale lichtshow. Hoewel er vanaf dit moment geen interactie meer is, is het effect ervan overdonderend, mede dankzij de adembenemende elektronische soundtrack van componist Philipp Johann Thimm op de rondom opgestelde speakers. Het moment duurt niet lang, maar voor even word je gegrepen door de immense kracht die kan uitgaan van digitale technologie. En dat is tegelijk fascinerend en beangstigend.