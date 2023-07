‘Titina’, over poolreiziger Roald Amundsen, is volwaardig te genieten voor jong en oud ★★★★☆

‘Titina’ van Kajsa Næss

‘Ongeveer min of meer gebaseerd op een waargebeurd verhaal’, is deze vriendelijk getekende Noors-Belgische animatiefilm over de zeppelinexpeditie die ontdekkingsreiziger Roald Amundsen – niet geheel onbetwist – in 1926 als eerste mens op de Noordpool bracht. Deze omschrijving in het tekstje waarmee Titina aanvangt duidt op een speelse vertelvorm. De film, vertoond in Vlaamse nasynchronisatie en volwaardig te genieten voor jong en oud, lost die verwachtingen fijntjes in.

De Noorse Amundsen (1872-1928) is medio jaren twintig van de vorige eeuw de superster onder de ontdekkingsreizigers. Hij is de eerste mens op de Zuidpool (in 1925) en hij wil meer – in een wapperend laken aan de waslijn ontwaart hij een heuse zeppelin. Telefoontje naar Italië: wil luchtvaartingenieur Umberto Nobile (1885-1978) voor hem een Noordpoolwaardig luchtschip bouwen? Nobile neemt de klus aan.

Na afloop, terwijl het fascisme van Benito Mussolini aan invloed wint en ook Nobile wordt meegesleept, raken de mannen verstrikt in een vete: wie bouwde het luchtschip, wie leidde de missie, wie verdient de eer? Wat een goede vondst, denk je dan, om zo’n door mannenego’s gedomineerde geschiedenis zich af te laten spelen via de blik van een hondje: de door Nobile geadopteerde foxterriër Titina, die net als in het echt mee mocht op de missie.

De Noorse animatiestudio van Kajsa Næss, Mikrofilm (in 2007 met The Danish Poet winnaar van de Oscar voor korte animatiefilm), excelleert in een vriendelijke animatiestijl: eenvoudige lijnen, diepe kleuren. Het verteltempo is behaaglijk kalm. Het detail zit het ene moment in de kleinste gezichtsexpressie (neem alleen al dat aandoenlijke en op den duur steeds melancholischere ingevallen mondje van Titina), dan weer in de sierlijk getekende wolkenslierten. Of in een uniek perspectief: een walvis die onder water de zeppelin als schaduw op het wateroppervlak ziet. Titina ziet aan boord wat niemand ziet: het oogcontact tussen hond en walvis bezorgt de film zelfs iets mystieks.

Titina doet met wat goede wil zelfs denken aan de wonderschone wielrenanimatiefilm Les triplettes de Belleville uit 2003 (beide films delen hetzelfde Belgische productiehuis, Vivi Film). De onmiskenbare voorliefde voor sprekende details, eenvoud en rust zijn in ieder geval vergelijkbaar. Als de Europese animatiefilm op basis van deze kwaliteiten een identiteit kan worden toegeschreven, dan is het deze.