Tina Turner wóónde in het voetbalstadion, waar ook ter wereld, en alle sterren namen een duet met haar op

Tina Turner in 1990. Beeld Getty Images

Op 3 mei 2009 speelde Tina Turner in Arnhem, in een voor haar vertrouwde omgeving: een voetbalstadion. Het concert stond in het teken van een hardnekkig gerucht waar niemand aan wilde denken: het zou weleens haar laatste stadionshow kunnen zijn. Maar het volle stadion en Tina Turner zelf hielden zich vast aan de gedachte dat die eeuwige oerkracht op het podium al eens eerder had aangekondigd dat het weleens de laatste stadionshow zou kunnen zijn. Toch stond ze daar weer What’s Love Got to Do With It te zingen.

Het werd wél haar laatste optreden in Nederland. Feitelijk nam haar publiek toen al afscheid van een hoofdstuk formidabele muziekgeschiedenis. Want Tina Turner woonde zo’n beetje in een stadion, waar ook ter wereld. Vooral in de jaren tachtig domineerde Turner de mondiale live-sector met recordbrekende tournees die de weg effenden voor aanstormende grootheden als Prince en Madonna, die ook weleens een stadion vol publiek aan de voeten wilden hebben.

Over de auteur

Robert van Gijssel is sinds 2012 muziekredacteur bij de Volkskrant, met speciale interesse voor elektronische muziek en dance en de hardere muziekgenres.

Vooral haar tournee Break Every Rule in 1986 schreef pophistorie. Ze voltooide een onwaarschijnlijke 218 shows, de aarde rond. Het werd de lucratiefste tournee van de jaren tachtig voor een vrouwelijke artiest. Haar show in Rio de Janeiro trok 180 duizend fans en staat nog altijd te boek als de drukst bezochte show van een vrouwelijke popster ooit.

Opmerkelijk detail: Turner kondigde ook toen al aan dat de tournee haar laatste zou kunnen zijn, omdat ze meer tijd wilde voor haar filmcarrière. Haar volgende wereldtournee in 1989, The Farewell Tour, was opnieuw een halfbakken afscheid.

David Bowie en Mick Jagger

In de jaren ’80 was Tina Turner niet alleen de eerste vrouw die op eigen kracht honderden stadions uitverkocht, ze was feitelijk ook de grootste rock-act, mannelijk óf vrouwelijk. Die status verstevigde ze door een lange reeks duetten aan te gaan, met de grootste, liefst mannelijke artiesten die maar voorhanden waren.

In 1984 zong zij Tonight met David Bowie. In 1985 It’s Only Love, met Bryan Adams. Een jaar later trad Turner aan naast Eric Clapton, met Tearing us Apart. Weer een jaar later zong zij het klassieke soulduet It Takes Two met Rod Stewart.

Wereldberoemd werd haar optreden op het liefdadigheidsconcert Live Aid in 1985 in de Londense Wembley Arena, toen zij met Mick Jagger It’s Only Rock ‘n Roll speelde en de Stones-zanger het rokje van Turners heupen scheurde. Het opmerkelijke concertmoment werd hevig bediscussieerd, maar Jagger en Turner gaven met hun optreden toch vooral het idee dat hier twee gelijkwaardige rocksterren een podium deelden. Uiteraard weer in een voetbalstadion.