‘Timothy’ van The Buoys klinkt behoorlijk zonnig voor een nummer over kannibalisme

The Buoys brachten in 1970 'Timothy' uit.

Timothy, Timothy, Joe was looking at you

Timothy, Timothy, God what did we do?

Timothy, The Buoys (1970)

Het is een hele kunst om een zonnig klinkend lied te schrijven over het opeten van een medemens, zoals Timothy, in 1970 vertolkt door The Buoys, een onschuldig ogend bandje uit Pennsylvania.

De componist van deze kannibalistische klassieker was Rupert Holmes, die in 1979 onsterfelijk zou worden met zijn Escape (The Piña Colada Song). Hij had The Buoys ontdekt en mocht een single met ze opnemen. Aan promotie wilde de platenmaatschappij niks bijdragen. Dat moest Holmes zelf regelen.

Rupert Holmes in 1989. Beeld Getty Images

Daarom verzon hij een list: als hij een song zou schrijven die voor veel ophef zou zorgen, dan kwam de aandacht vanzelf. Geïnspireerd door Suddenly Last Summer, een film uit 1959 met een vleugje kannibalisme, en een nummer van Tennessee Ernie Ford over het harde leven van mijnwerkers, ging Holmes aan de slag.

Het resultaat noemde hij Timothy , een verhaal over drie vrienden die in een mijnschacht vast komen te zitten. Er is de verteller, er is Joe en er is een Timothy – en die overleeft het niet. Huichelend tot op het bot vraagt de verteller zich af waar Timothy toch gebleven is, terwijl hij het echt wel weet: als ‘piece of meat’ vulde hij de maag van het hongerige tweetal. Ze dronken er een glaasje water bij om hem weg te spoelen.

Holmes kreeg zijn zin. Timothy werd in de ban gedaan en werd een grote hit. De platenmaatschappij zat met de kwestie in de maag en liet weinig geloofwaardig optekenen dat het hier geen opgegeten man betrof, maar een muilezel.

Na Timothy schreef Holmes nog een nummer voor The Buoys, het prachtig gearrangeerde Give Up Your Guns, ook in Nederland een grote hit. Wederom had Holmes voor de luisteraar een kort verhaal in een liedje geperst. Deze keer ging het om een bankovervaller die zich toch echt moest overgeven. Na deze twee singles en een album was het gedaan met The Buoys. De band viel uit elkaar.

Tientallen jaren na Timothy hield één man de herinnering aan The Buoys levend, muziekpublicist Maxim W. Furek. In 2021 verscheen de biografie Somebody Else’s Dream: Dakota, the Buoys, & Timothy. Nog interessanter was zijn eerdere publicatie over een mijnramp in 1963 in Sheppton, Pennsylvania, zo’n drie kwartier rijden van het stadje waar The Buoys waren opgegroeid. Bij de grootscheepse reddingsactie in Sheppton werden twee mijnwerkers levend gevonden. Van een derde werd nooit meer iets vernomen.

Voor Sheppton: The Myth, Miracle & Music deed Furek onderzoek naar het verband tussen de ramp en Timothy. Hadden in Sheppton de mijnwerkers hun broodmes gezet in hun collega? Had Holmes voor zijn kannibalistische vertelling leentjebuur gespeeld bij de werkelijkheid? Het antwoord was twee keer nee.

Holmes vertelt in het boek dat hij niet op de hoogte was van het mijnongeluk in Sheppton toen hij Timothy schreef. ‘Als ik het destijds had geweten, had ik het nummer nooit geschreven’, zei hij. ‘Want ik wil geen grappen maken over zoiets tragisch.’

