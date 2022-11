Tim Krabbé heeft onbetwist zijn meest romantische boek geschreven ★★★★☆

Tim Krabbé Beeld Jurre Rompa

Iedereen heeft een grote misgelopen liefde. Iemand met wie je éígenlijk samen had moeten zijn, als het allemaal maar net anders was gelopen. De zomerliefde die je achterliet, die ene vrouw die nooit de moeder van je kind werd, de vreemdeling met wie je een nacht lang innig danste, de jongen die tegen je aan botste of, zoals in de filmklassieker Citizen Kane: het meisje dat je op de veerboot zag.

Iemand met wie je je heimelijk en intens verbonden voelt, hoeveel tijd er ook overheen gaat – het is een onweerstaanbaar romantisch idee. Een typisch Tim Krabbé-idee ook. Het werk van de schrijver staat vol met zielsverwanten die elkaar jammerlijk uit het oog verliezen maar elkaar niet los kunnen laten. De nooit ingeloste jeugdliefde tussen Egon en Marjoke in De grot (1997). De in-de-knop-geknakte affectie tussen twee scholieren in Marte Jacobs (2007). En uiteraard de niet te verteren verdwijning van Saskia in Het gouden ei (1984).

Zo worden de klassiekers van Krabbé gekenmerkt door vergeefs verlangen. De hoofdpersoon wíl iets (of iemand), maar is er op hetzelfde moment al van doordrongen dat hij het waarschijnlijk nooit zal krijgen. Te timide is hij, een bedremmelde toeschouwer van zijn eigen leven, niet in staat op tijd in actie te komen. Zo ook in Krabbés nieuwe roman, Onkrijgbaarheid – inderdaad, het thema is titel geworden.

Giel en Loretta zien elkaar voor het eerst in de trein – toevallig zijn ze beiden in de verkeerde gestapt, die naar Gouda, waar ze helemaal niet moeten zijn. En toch stappen ze daar uit en lopen zwijgend, vol verwachting, de stad in, een hotel binnen. ‘Ze sloegen hun armen om elkaar heen. Er was geen verlegenheid, niets vreemds. Er konden geen onhandige bewegingen zijn, al doend bepaalden zij hoe dit moest zijn.’

Later ontmoeten ze elkaar weer, en weer en weer, al zitten er soms jaren, oceanen en andere geliefden tussen. ‘Je zal zien’, zegt Loretta, ‘mensen die samen in de trein naar Gouda hebben gezeten, die raken elkaar nooit meer helemaal kwijt.’

Lotsbestemming

Zo maakt Krabbé van een toevallige ontmoeting iets wat een lotsbestemming voor het leven schijnt te zijn. ‘Het hoorde. Het had al in de draai van de aarde gezeten.’ Het is een duidelijke keuze van de schrijver, die zijn roman niet voor niets laat beginnen in Las Vegas, een stad gebouwd op de illusie dat toeval niet bestaat en het lot allesbepalend is. De nadruk op het voorbestemde creëert spanning in de roman, maakt het méér dan een relaas over twee geliefden die elkaar een leven lang opzoeken en weer loslaten. Krabbé transformeert een gewone gebeurtenis in iets wat zo heeft moeten zijn. Een simpel gegeven (ze zaten toevallig samen in de trein) wordt een verhaal (ze zijn voor elkaar gemaakt). Een mooie literaire ingreep, want kijk, toeval is wat het is, en daarom niet zo interessant.

Het wordt pas spannend als iets wel héél toevallig is, als er meer achter lijkt te zitten, een groter plan, een bedoeling. Het lot dus. Dan staat er ineens iets op het spel, ook in deze roman. Giel en Loretta zijn voor elkaar gemaakt, maar krijgen ze elkaar ook echt? Tegelijkertijd zet de focus op het lot ook het enigszins lamlendige gedrag van Giel in een ander licht. Is hij een passieve figuur die de liefde keer op keer laat glippen of is hij juist actief, doordat hij zich in feite verzet tegen zijn lotsbestemming? Kun je überhaupt ingrijpen in wat het lot voor je bepaald heeft? En waarop is dat hele voorbestemde tussen Giel en Loretta eigenlijk gebaseerd?

Overigens maak ik deze lot-theorie nu wel heel expliciet, in Onkrijgbaarheid is daar geen sprake van. Het blijft – zoals het een goede roman betaamt – allemaal onbesproken, maar zorgt wel voor een literaire onderstroom in het verhaal die de lezer op een prettige manier geboeid houdt.

Romantisch

Oké, interessant allemaal, maar is deze roman nou ook gewoon een ouderwets lekkere Krabbé met een hoog doorleesgehalte? Ja, dat is het. Niet zo nadrukkelijk ijzingwekkend als bijvoorbeeld Het gouden ei, maar waar het aan spanning ontbreekt wordt dat door romantiek goed gemaakt. Onkrijgbaarheid is onbetwist Krabbés meest romantische boek. De liefde tussen Giel en Loretta doet in alle opzichten oprecht aan, teder als die beschreven wordt, met oog voor de kleine details waarin grote gevoelens zich vaak uiten.

Als Giel Loretta na zoveel jaren weer ontmoet valt hem haar rugzak op: ‘Dat rugzakje, daar zomaar naast hem… een ander rugzakje dan toen. Ze had het gekocht op een moment in haar leven waar hij geen weet van had gehad. Hij stelde zich voor dat hij dat te horen had gekregen. Loretta Delaporte, die herinner je je toch nog wel? Die woont nu in New York en ze heeft een nieuw rugzakje.’

Tim Krabbé: Onkrijgbaarheid. Prometheus; 218 pagina’s; € 22,99.