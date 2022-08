Tim Knol benadert op zijn nieuwe album het niveau van zijn helden Wilco en Tom Petty★★★★☆

In het titelnummer van zijn nieuwe album Lightyears Bettter zingt Tim Knol (32) de regels ‘I was travelling at the speed of sound/but now I’m lightyears better’. Het is zo’n regel die je meteen hard meezingt, in een liedje dat je vanaf de eerste tonen bij de lurven pakt. De warme akoestische sound blijft na dit openingsnummer op de rest van het album nagloeien. Is Tim Knol echt zoveel beter geworden, zoals het tegelijk met het album door Thomas Rap uitgegeven boek Lichtjaren beter suggereert? Nee, natuurlijk niet. Vanaf zijn eerste album met de hitsingle Sam (2010) was het al duidelijk dat de Nederlandse popmuziek met de toen nog maar 20-jarige Knol een buitengewoon talent rijker was.

De platen die hij sindsdien uitbracht met zijn eigen band of de Bluegrass Boogiemen lieten horen dat Knol zich muzikaal en tekstueel knap verder ontwikkelde. Maar het vele spelen eiste ook zijn tol. Het roer moest om, Knol ging gezonder leven, veel wandelen, hij viel veertig kilo af en schreef ondertussen de mooiste liedjes uit zijn loopbaan.

Het hele verhaal en nog veel meer staat in het met mooie foto’s verluchtigde boek waarin interviewer Nico Dijkshoorn steeds de juiste vragen stelt. Na lezing krijgen alle liedjes nog meer diepgang maar ze kunnen ook uitstekend op zichzelf staan. Schitterend is bijvoorbeeld die schurende elektrische gitaar in The Lone Mile, ontregelend en bijtend op een manier zoals Nels Cline dat zo knap kan in de liedjes van de band Wilco. De sfeer op Lightyears Better doet regelmatig denken aan hun album Sky Blue Sky en Tom Petty’s Wildflowers. Allemaal helden van Knol, zo blijkt uit zijn boek, maar zo dicht als op zijn fraaie nieuwe album benaderde hij hun niveau nog niet.

Tim Knol Lightyears Better Pop ★★★★☆ Excelsior/V2