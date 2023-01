Tim Hofman uitgeroepen tot Journalist van het Jaar vanwege onthullingen over The Voice

Tim Hofman. Beeld BNNVARA

De jury van Villamedia, journalistenvakblad en onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, noemt de wijze waarop hij de zaak heeft gebracht ‘voorbeeldig’. ‘Op een zakelijke toon, zonder hyperbolen, met veel respect en compassie voor de slachtoffers, en een uitgebreid weerwoord van Voice-bedenker en Talpa-baas John de Mol op camera.’

Villamedia kiest sinds 2006 jaarlijks de Journalist van het Jaar. De jury bestaat uit de redactie van Villamedia, medewerkers van de titel en de redactie-adviesraad. Vorig jaar won Volkskrant-redacteur Maarten Keulemans voor zijn coronaverslaggeving,

De misstanden bij The Voice of Holland vormden volgens de jury niet de eerste MeToo-zaak in Nederland, maar wel de grootste qua schaal en maatschappelijk effect. ‘De zaak draait om structureel machtsmisbruik gedurende meerdere jaren, door enkele van de grootste namen uit de Nederlandse amusementswereld, bij een van de best bekeken tv-programma’s, gebaseerd op een origineel Nederlands format dat naar tal van andere landen is geëxporteerd.’

De Wereld Draait Door

De jury stelt verder dat een andere ‘journalistieke topproductie van 2022’, het onderzoek van de Volkskrant naar misstanden bij De Wereld Draait Door, mogelijk nooit gemaakt had kunnen worden zonder het grondwerk dat Hofman en zijn programma Boos hebben verricht.

Na de uitzending werd The Voice van de buis gehaald. In april begon het Openbaar Ministerie een onderzoek naar vier verdachten, tegen wie volgens het AD voor zover bekend zeven aangiftes zijn gedaan: jurylid Ali B (twee keer verkrachting, een keer aanranding), jurylid Marco Borsato (onzedelijke betasting), bandleider Jeroen Rietbergen (aanranding) en regisseur Martijn N. (onzedelijke betasting en zoen op de mond).

De zaak tegen de regisseur werd in november geseponeerd. De onderzoeken naar de andere drie worden op zijn vroegst begin dit jaar afgerond.