‘Till’ toont de gruwelijke waarheid van de moord op Emmett Till en geeft zijn moeders pijn reliëf ★★★☆☆

Till

Eerst wordt het zwaar verminkte lichaam op de schouwtafel nog even kunstig uit beeld gehouden, in het historische drama Till. Zoals de camera eerder in de film ook, wars van sensatie, buiten de schuur blijft als de 14-jarige Emmett Till daar binnen vermoord wordt. Dit nadat de zwarte jongen een witte caissière te vrijelijk aansprak, mogelijk zelfs naar haar floot – in het Mississippi van 1955 voldoende reden voor een lynchpartij. Maar dan, als Emmetts moeder het stoffelijk overschot van haar uit het water gedregde zoon streelt, zien we wat we eigenlijk liever niet zouden zien: het nauwelijks nog menselijk ogende gezwollen lijf en kapotgeschoten kinderhoofd.

Dat regisseur Chinonye Chukwu die gruwelen in haar film zou vatten was een zekerheid. Emmetts moeder Mamie Till-Bradley besloot: haar kind moest zonder restauratiewerk opgebaard worden in een open kist, zodat de wereld zou zien wat men haar kind had aangedaan. Tienduizenden woonden de dienst bij, tijdschriften publiceerden de schokkende foto’s. Het gaf een zetje aan de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, waarbinnen Mamie later ook actief zou worden als spreker en activist. Till vertelt haar verhaal. Hoe ongerust ze is als Emmett voor de zomervakantie vanuit Chicago afreist naar familie in het zuiden. Hoe ze haar onbekommerde zoon inprent hoe anders het daar is. En hoe ze, nadat de werkelijkheid haar grootste angst zelfs nog heeft overtroffen, ze tot het inzicht komt dat ze haar persoonlijke leed kan inzetten voor de goede zaak, zelfs al druist dat aanvankelijk in tegen haar gevoelens.

Till is op momenten net wat te demonstratief om helemaal op te kunnen gaan in het drama. Dan voel je de sturende hand van de makers, in de dialoog of in het een tikje voorgekookte spel van de bijpersonages. Zoon Emmett (Jalyn Hall) bezit een hemelse lach, maar blijft toch meer een ideaalbeeld dan een knul van vlees en bloed.

De Nigeriaans-Amerikaanse regisseur Chukwu, tevens coscenarist, weet de moederlijke pijn wel diep reliëf te geven. Bovenal in de ononderbroken gefilmde scène waarin Mamie als getuige voor de rechter vertelt hoe ze haar zoon enkel nog op de tast kon herkennen. Actrice Danielle Deadwyler, als Mamie, laveert op indrukwekkende wijze tussen de onbevattelijke pijn en de vastberadenheid van haar personage. En ook de meer ingetogen momenten in Till dreunen na: hoe de zwarte passagiers als bij klokslag de ‘witte’ coupé verlaten zodra de wagon de staatsgrens van Mississippi passeert. Het alledaagse, absurde en ijzingwekkende racisme.