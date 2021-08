TikTok-hacks helpen je tijd te besparen én verspillen

Toegegeven, het is inderdaad een stuk handiger. Ik heb het zelf voor de spiegel staan proberen, met de man van TikTok in gedachte: een handdoek omslaan, maar dan beter.

De TikTok-man had het tot voor kort ook helemaal fout gedaan. Hij had de handdoek om zijn middel gewikkeld en dan het uiteinde naar bínnen gevouwen. Een prima tijdelijke oplossing voor nitwits zonder wilde plannen, maar een gruwel voor de dartele handdoekdrager die al swingend de afwas wil doen. ‘Mijn hele leven is een leugen geweest’, verklaarde de man nadat de Ware Vouwtechniek zich aan hem had geopenbaard: de doek om je heen wikkelen, maar het deel dat overlapt vervolgens naar búíten omslaan. Het filmpje waarin hij zijn lifehack deelde, werd al 18 miljoen keer bekeken.

Filmpjesapp TikTok is uitgegroeid tot het lifehackplatform bij uitstek. Tijdens het scrollen wordt de ene na de andere tip op je afgevuurd om zo efficiënt mogelijk te leven. Sneller eieren pellen, een banaan snijden, een kaneelrol eten. Sneller de waterkoker ontkalken, een muur schilderen, je bevroren voorruit ontdooien. Sneller een lamp ophangen, eyeliner opbrengen, foundation mengen. Wie niet beter wist, zou haast denken dat TikTok wordt bevolkt door mensen met een loeistrakke dagindeling. Je wint toch zeker een minuut als je je eyeliner opbrengt met behulp van een vork. Tel daar tien seconden bij op als je begint met het binnenste gedeelte van je kaneelrol.

Maar wie zelf weleens rondhangt op de app, weet dat hij notoir verslavend is en je er ongemerkt een uur naar baby-eekhoorns en worsten met gezichtjes kunt zitten kijken. Het algoritme schotelt je misschien tijdbesparende hacks voor, maar is er tegelijkertijd op gebrand om je zo veel mogelijk filmpjes te laten zien, door je griezelig goed te leren kennen en optimaal gebruik te maken van je zwaktes en verborgen verlangens.

The Wall Street Journal publiceerde vorige maand een onderzoek waarin de krant de werking van dat geheime TikTok-algoritme had proberen te doorgronden. Aan de hand van meer dan honderd botaccounts met specifieke interesses, die samen honderdduizenden filmpjes verslonden, konden de onderzoekers bijvoorbeeld zien dat het algoritme al in veertig minuten door kan hebben wat een gebruiker boeit. Dat kan een gezellige niche opleveren of een warm bad vol gelijkgestemde buitenbeentjes, maar ook een rabbit hole aan eetstoornis- of depressiegerelateerde content.

Zelf ben ik een vrij onschadelijke fuik in gelopen: een schuldbewust maltezerhondje dat de rekening van de dierenarts krijgt gepresenteerd, gevolgd door een biggetje dat wegrent voor een evangelieverkondiger, gevolgd door een klamvochtige, in de goot gevonden kitten die een paar weken later spinnend en fluweelzacht zijn beste leven leidt. Maar ook om de lifehacks kan ik allang niet meer heen, net als 2,3 miljard andere kijkers die de hashtag #tiktokhacks onder ogen kregen.

Je kunt de lifehacktrend zien als een gevecht van de gebruiker tegen het algoritme. Waar die laatste een steeds groter gedeelte van de dag probeert op te slokken, doet de gebruiker juist scheutig handreikingen om medegebruikers de grip op hun tijdsbesteding terug te geven. Ontleed dan op zijn minst vlug deze maïskolf! Maak sneller dan de wind je aangebrande koekenpan schoon!

De beste tijdsbesparende TikTok-hack is natuurlijk de app van je smartphone gooien en op je dooie akkertje iets anders gaan doen. Dat leek mij althans, tot het algoritme me aan het twijfelen bracht met de ultíéme tijdsbesparende TikTok-hack: ‘Wist je dat je ook door TikTok kunt scrollen zonder je handen te gebruiken?’