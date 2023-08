Tijdens Zeeland Nazomerfestival verandert een Zeeuws kustdorp in een Scandinavische fjord

Vanaf links: Gillis Biesheuvel, Joep van der Geest en Evelien Bosmans in ‘Crashtest Ibsen’ van Het Zuidelijk Toneel en Theaterproductiehuis Zeeland. Beeld Sofie Knijff

‘This is Norway, this is paradise’, zingt een halfslachtig als kerstman verklede Louis van der Waal in het openingsdeel van Crashtest Ibsen. Tijdens Zeeland Nazomerfestival, dat vrijdag van start is gegaan, is aan de rand van Domburg een heus minifestivalterrein in Noorse stijl opgetuigd. Op het tot ‘Oslo Square’ gebombardeerde pleintje eten toeschouwers aan lange picknicktafels ‘brød med wørst’, ‘suppe med baller’ of snackjes met gerookte Noorse zalm. Daaromheen zijn drie tribunes in de openlucht neergezet, vanwaar het publiek gedurende de avond drie radicale bewerkingen van klassiekers van de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen (1828-1906) bekijkt.

Het jaarlijkse theaterfestival voert publiek geregeld naar onverwachte locaties met verrassende, Zeeuwse vergezichten, maar weet ook een vergeten graslandje in toeristisch Domburg iets magisch en theatraals te geven. In deze vier uur durende marathonvoorstelling van Het Zuidelijk Toneel en Theaterproductiehuis Zeeland wanen we ons moeiteloos bij de fictieve fjorden waar Ibsen zijn sociale drama’s situeerde.

Geholpen door een aantal fanatieke toeschouwers, die voor de gelegenheid dikke Scandinavische truien hebben aangetrokken, doet de Zeeuwse zomer ineens volop denken aan een Noorse winter. Terwijl het aangename nazomerzonnetje langzaam zakt, kijkt Van der Waal nog maar eens zwoel richting toeschouwers: ‘Don’t you miss this, it’s gonna be the most wonderful Christmas.’

Tussen 2013 en 2017 maakten regisseur Sarah Moeremans en auteur Joachim Robbrecht hun Ibsen-vierluik Crashtest Ibsen. Drie van die stukken worden nu hernomen in een even humoristische als ontroerende uptempo-marathoneditie, die na het Zeeland Nazomerfestival ook langs theaterzalen door het land gaat reizen. Op het programma staan achtereenvolgens Nora (een poppenhuis) (1879), Vijand van het volk (1882) en Spoken (1881).

Geregeld komen de personages, die voortdurend heen en weer worden geslingerd tussen het eind 19de-eeuwse Noorwegen van Ibsen en het Zeeland van 2023, in opstand tegen de verteltraditie waarvan ze deel uitmaken. Het achterliggende idee: als mensen wijzer worden naarmate ze ouder worden, waarom zou dat voor personages niet gelden?

Dus besluit het personage Nora (een prachtrol van Evelien Bosmans), geïnfecteerd met de kennis van nu, haar einde eindelijk te herschrijven. Ze weigert huis en kinderen te verlaten, zoals Ibsen (‘een grote schrijver, maar ook gewoon een oude man met een baard’) haar al bijna anderhalve eeuw voorschrijft: een moedige emancipatoire daad die haar sterk maakt, maar ook kwetsbaar.

De mannen in Ibsens werk blijken zonder volgzame echtgenotes (die doorgaans meer moeder dan vrouw zijn) vooral wankelende bijpersonages in verhalen waarin ze per saldo weinig in te brengen hebben. De wijze waarop Joep van der Geest in de drie stukken verschillende varianten van de uit het lood geslagen, richtingloze man vertolkt, is een staaltje toneelkunst op zich. Als schijnbaar standvastige echtgenoot in Nora, opportunistische burgemeester in Vijand van het volk en wanhopige dominee in Spoken werpt Van der Geest vaak hulpeloze blikken naar de toeschouwers, herpakt zich en valt vervolgens opnieuw van zijn voetstuk.

Na jarenlang de ijdele moraalridder te hebben uitgehangen, wordt die rol nu genadeloos ontmaskerd als gemakzuchtig en onhoudbaar. Uiteindelijk ziet hij al zijn verworvenheden, letterlijk en figuurlijk, in vlammen opgaan.

Ook in Water vergeet niet lopen heden en verleden door elkaar. De locatievoorstelling is te zien op het binnenterrein van Fort Rammekens, een oud zeefort aan de Westerschelde, waar tijdens de trans-Atlantische slavenhandel schepen aankwamen uit de Cariben en vertrokken naar de West-Afrikaanse kust.

Daar ontmoeten we het personage Frederique (Charlene Sancho), een vrouw die een herdenkingsmonument voor de slavernij op de boulevard van Vlissingen wil plaatsen. Regisseur Koen Verheijden baseerde het verhaal op gesprekken met Angélique Duijndam, initiatiefnemer achter het monument dat eind juni daadwerkelijk zonder vergunning op de boulevard van Vlissingen werd geplaatst.

Haar bevindingen – vooral de weerstand waarop ze stuit – worden versneden met verhalen van een aantal 18de-eeuwse vrouwen die zich verzetten tegen de slavernij, en in wier verhalen Zeeland een grote rol speelt. De tot slaaf gemaakte Leonora vluchtte bijvoorbeeld uit de plantage en verstopte zich in een schip dat naar Vlissingen voer. Eva dwong een verklaring van vrijheid af bij de schepenen in Middelburg. Tannetje Vrijheid werd ontvoerd uit Ghana en naar Zeeland gebracht. Ze eindigde wonderwel als rijke vrouw in Suriname.

Water vergeet niet is een indringend mozaïek over strijdvaardige verzetsstrijders. Sancho en haar medespeler Eeke Boonstra brengen de verhalen in helder, bij vlagen vurig spel. Ze worden muzikaal ondersteund door Sharon Harman, die op een klein podiumpje de vrouwen met opzwepende ritmen aanspoort in hun vrijheidsstrijd, maar ook de rinkelende kettingen verklankt waarmee de gevangenen geketend de haven binnenkwamen.

Bij aankomst in Fort Rammekens krijgt elke toeschouwer een kauri-schelpje toegestopt. De schelpen werden vroeger op de Malediven gebruikt om mensen te kopen, vertelt Angélique Duijndam in een korte inleiding: ‘Voor een handjevol schelpen kocht je een mens dat op mij lijkt.’ Na afloop van de voorstelling worden toeschouwers uitgenodigd om in de gewelven van het fort het monument te bekijken en een petitie te tekenen. Zo blijft ze proberen om het kunstwerk op de boulevard in Vlissingen geplaatst te krijgen. Nooit opgeven in een strijd om vrijheid, erkenning en rechtvaardigheid – dat is wat we van al deze vrouwen kunnen leren.

Slavernijmonument in Vlissingen Het slavernijmonument Kom, gemaakt door kunstenaar Zeus Hoenderop, is een gouden kom die vastzit aan een scheepsketting. De kom verwijst naar een kalebas, die in het winti-geloof een belangrijke rol speelt bij het plengoffer. De ketting staat voor de slavenhandel, maar ook voor verbinding. Het kunstwerk werd na de onthulling op 30 juni meerdere keren beklad en is twee weken later op last van de gemeente weggehaald van de boulevard.