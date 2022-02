Tijdens eerste kennismaking met omroep Ongehoord Nederland klinkt radicaal-rechts volop door

‘Ongehoord Nieuws’ van Ongehoord Nederland.

Het debuut van de nieuwe publieke omroep Ongehoord Nederland (ON) zit erop. ON begon vandaag op NPO 1 met het actualiteitenprogramma Ongehoord Nieuws. Het programma bevatte alles wat de omroep zich bij oprichting had voorgenomen: kritisch op de ‘mainstreammedia’, de EU en de politieke elite die ons allerlei ondemocratische coronamaatregelen door de strot zou hebben geduwd. Ook de terloopse verwijzingen naar duistere complotten ontbraken niet.

Sinds toenmalig minister Arie Slob (Media) vorig jaar juli aankondigde dat ON een plek in het publiek bestel verdiende, werd er met smart en ook vrees uitgekeken naar de eerste uitzending. Waar de een ON zag als brenger van ‘alternatieve feiten’ die de slaafse ‘mainstreammedia’ niet halen, daar zagen anderen de omroep als verspreider van kwalijke complottheorieën. Zo werd twee jaar geleden op een YouTube-kanaal van ON onder meer vrijelijk gesproken over microchips die in coronavaccins zouden zitten.

Karakter van regulier actualiteitenprogramma, maar weinig divers

Zo bont werd het niet gemaakt in de eerste aflevering van Ongehoord Nieuws. Het programma had het karakter van een regulier actualiteitenprogramma met een focus op recente politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De leiding was in handen van presentatoren Ahmed Aarad en Arlette Adriani. Aan weerszijden van hen zaten FvD-politicus Pepijn van Houwelingen, ON-oprichter en journalist Arnold Karskens en Raisa Blommestijn, een jurist die ten strijde trekt tegen de coronamaatregelen.

Veel diversiteit in opinie was er niet in de eerste uitzending van Ongehoord Nieuws. Op sociale media werd de aflevering omschreven als een ‘FvD-stamkroeg’. De omroep, die er zegt te zijn voor Nederlanders die zich ongehoord en ongezien voelen, ging voor het eerste item – de spanningen tussen Rusland en Oekraïne – in de Haagse politiek vooral te rade bij rechts-radicale politici.

Eenmansfractie Wybren van Haga kon zonder een kritische vraag de mogelijke sancties tegen Rusland afdoen als ‘uitermate dom’ en niet in het voordeel van ‘het Nederlandse bedrijfsleven’. FvD-leider Thierry Baudet mocht er vertellen dat hij Poetins optreden ‘heel goed’ vindt.

"Pepijn", vraagt de presentator aan de talkshowtafel, "het is toch precies zoals Thierry hier zegt?"#OngehoordNieuws heeft tot nu nog het meeste weg van een FVD-stamkroeg. — Rik Rutten (@rik_rutten) 22 februari 2022

In de studio van Ongehoord Nieuws was er sympathie voor Poetin en maar zeer weinig voor de Amerikaanse president Joe Biden, die de leiding neemt in de oppositie tegen Rusland. Karskens had het cryptisch over ‘bepaalde krachten’ die Biden zouden aansturen.

Het andere zwaartepunt in de aflevering betrof de ontwrichtende protesten in Canada tegen de vaccinatieplicht voor truckers. Afgelopen week werden de protesten, een cause célèbre in de radicaal-rechtse wereld, door de Canadese premier Justin Trudeau ontmanteld met behulp van een noodwet. Onder anderen Van Houwelingen, Blommestijn en een journalist van de radicaal-rechtse Australische website Rebel News kwamen aan het woord om over de onrechtvaardigheid van de maatregel te spreken. Van Houwelingen: ‘Wat Trudeau doet is totalitair. Hij gedraagt zich als een tiran.’

ON-oprichter Arnold Karskens besloot de uitzending met een positief oordeel. Ongehoord Nieuws was er volgens hem in geslaagd ‘de andere kant van het nieuws’ te brengen.