Tijdens de Parijse modeweek was het even zoeken naar de liefde voor het ambacht, maar die was er wel degelijk

Bella Hadid in opspuitjurk bij Coperni. Beeld Imaxtree

Het filmpje werd 3,8 miljoen keer bekeken, alleen al via het Instagramkanaal Vogue Runway. De kijker zag hoe aan het einde van de modeshow van het Parijse merk Coperni het Amerikaanse topmodel Bella Hadid, alleen gehuld in een huidkleurige string, door drie mannen in overalls werd besprenkeld met een witte vloeistof. Het spul droogde op, werd een beetje bijgeknipt door een vierde persoon en bleek een draagbare jurk te zijn geworden, waarin Hadid sereen de catwalk over liep.

Kanye West in Balenciaga. Beeld Imaxtree

Wat ook viraal ging: het begin van de Balenciaga-show, gehouden in een immense, donkere evenementenhal, waar de vloer bedekt was met 275 kubieke meters modder die rook naar ontbinding – dat luchtje werd speciaal voor de gelegenheid gecreëerd door geurgoeroe Sissel Tolaas. Te midden van de prut, vormgegeven door kunstenaar Santiago Sierra, liep een nat paadje. Daarover beende Ye (voorheen bekend als rapper Kanye West) in een zwarte leren broek en een zwarte soldatenjas als eerste van 75 modellen in besmeurde en opzettelijk versleten kleren. Het laatste model droeg een jurk gemaakt van kapot geknipte en aan elkaar genaaide Balenciaga-tassen.

Verder ging het op de Parijse straten en op sociale media nog over de aanwezigheid van Cher op de catwalk van Balmain, Kylie Jenner bij Schiaparelli en Erykah Badu met een zwarte hoed bij de show van Rick Owens en een roze hoed bij Valentino. In de digitale brievenbussen van modejournalisten regende het – nog voor er informatie werd verstrekt over de getoonde collecties – berichten over beroemdheden en influencers die bij de shows aanwezig waren. Behalve Badu, Cher en Jenner waren dat welgevormde jongelui die spelen in Netflix-series als Bridgerton en Emily in Paris, en rich kids als de zoon en schoondochter van David en Victoria Beckham.

Okay boomer, zeggen diezelfde jongelui misschien, als types zoals uw stijlredacteur mopperen over al die poeha van celebritydressing en influencermarketing om de modeshows heen. Want er wordt behalve geklapt en geklikt ook flink gefoeterd. Zoals door Vlaamse collega Veerle Windels, die onder meer voor De Standaard schrijft, en opmerkte op haar Instagrampagina: ‘Bij Valentino droeg eenderde van het publiek Valentino’s kenmerkende kleur roze van het seizoen. De meesten van hen werden hiervoor betaald. Ik weet niet waar dit heen gaat....’

Outfit uit de 35 jaar A.P.C.-collectie. Beeld A.P.C.

Niet dat het bij elke show en presentatie zo’n heksenketel of publiciteitsstunt was. Dat zou ook niet kunnen met 75 shows op het programma. Een van de meest pretentieloze en daardoor juist charmante bijeenkomsten was de viering van de 35ste verjaardag van het minimalistische merk A.P.C, wat staat voor Atelier de Production et de Création. In een simpel zaaltje in Montmartre verwelkomde oprichter Jean Touitou zijn gasten door een (vrij matig) riedeltje op zijn elektrische gitaar te spelen en te filosoferen over opstandigheid versus terughoudendheid. De jubileumcollectie was een parade van kleurloze (letterlijk, welteverstaan) basics in tijdloze maar moderne uniseks uitvoeringen.

Ester Manas. Beeld Imaxtree

Ook modern, maar op een heel andere manier, was de show van de Belgische Ester Manas. Zij concentreert zich op alle mogelijke vormen van een vrouwenlichaam en maakt rekbare, kleurrijke kleding die alle vrouwen past. Haar collectie werd getoond door mannequins met echte borsten en billen – een verademing tussen de andere modellen die op een enkele ‘vollere’ met maat 40 na weer schrikbarend dun zijn.

Ook de presentatie van het Nederlandse label Extreme Cashmere, in 2016 opgericht door Saskia Dijkstra, was prettig kalm en celebrityloos, en ging boven alles over het materiaal, de ontwerpen en hoe die zich verhouden tot het lichaam. In een sprookjesachtig mooie villa vlak achter het Musée d’Orsay toonde het merk hoogwaardige kasjmieren T-shirts, truien en jurken. Kleding die een lieve duit kost maar, door het tijdloze ontwerp en met goede verzorging lang meegaat.

Ninamounah. Beeld Boris De Ruijter

Er waren behoorlijk wat Nederlanders in Parijs. Op de catwalk showden middelbareschoolliefjes en creatieve tandem Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter de collectie van hun merk Botter. De Amsterdamse Ninamounah organiseerde een intieme performance om haar collectie opengewerkte en verwrongen jasjes, overhemden en broeken te tonen.

Botter. Beeld Imaxtree

Aan de andere kant van de stad, in de deftige Rue de Longchamp, toonde Elza Wandler haar eerste kledingcollectie. De Limburgse ontwerpster, die vijf jaar geleden doorbrak met haar minimalistische tassen en daar ook een succesvolle schoenenlijn aan toevoegde, wil haar label laten uitgroeien tot een compleet modehuis. Modellen toonden soepele leren jasjes, spijkerbroeken met pailletten en jurken en bloezen van zijde in natuur- en pasteltinten. ‘Deze dagen is het vooral spannend wat er wordt besteld’, zei Wandler. ‘De grote webshops die mijn tassen verkopen hebben gelukkig al orders geplaatst.’ Waar Wandler, die in de vijf jaar dat haar merk bestaat behoorlijk grote stappen heeft gezet, nog van droomt? ‘Doorbreken op de Aziatische markt. Dan kun je echt groeien en bouwen.’

Een andere ambitieuze Nederlandse ontwerper, de in Den Haag geboren Duran Lantink, was ook in Parijs. Niet om te showen, maar om relaties op te bouwen en zogeheten ‘celebrity fittings’ te doen. Voor zangeres Pink bijvoorbeeld, die via haar stylist twee jassen bestelde die binnen vier dagen gereed en al in LA moesten zijn. ‘Amsterdam is een fijne stad maar niet de plek waar je moet zijn als je wilt groeien’, zei Lantink. ‘In Parijs hangt nu de goede vibe, daar moet ik zijn, dat voel ik heel sterk. Ik heb een piepklein appartementje gehuurd en ga nu half in Amsterdam en half in Parijs wonen.’ Of Lantink ervan droomt om ingelijfd te worden door een groot conglomeraat of om hoofdontwerper te worden van een groot bestaand huis? ‘Poeh, dat ligt eraan. Alleen als ik mezelf kan blijven, niet beperkt word en mijn creativiteit de vrije loop kan laten.’

Rick Owens. Beeld Imaxtree

Issey Miyake. Beeld Imaxtree

Hermès. Beeld Imaxtree

Eigenheid, maakhonger en de drang om je uit te drukken door middel van kleding. Het blijft de bron van mode, die in de mallemolen van de modeweken nogal eens ondergesneeuwd raakt. Daarom was het op de catwalks soms even zoeken naar ambacht, ontroering en poëzie. Gelukkig waren de Japanse grootheden Rei Kawakubo en Yohji Yamamoto weer terug, werd de show van Issey Miyake een vrolijke ode aan het vakmanschap en de techniekbeheersing van de onlangs overleden meester. Namens het huis Hermès toonde ontwerper Nadège Vanhee-Cybulski een ingetogen maar knap staaltje luxe leergebruik. De Belg Dries Van Noten organiseerde eindelijk ook weer een echte show. De Amerikaan Rick Owens showde op de trappen en het terras van het Palais de Tokyo een ijzersterke collectie waarin droomjurken en ruige draperieën samenkwamen.

Rok met anthurium-top uit de collectie van Loewe. Beeld Loewe

Gepixelde hoodie van Loewe. Beeld Loewe

De betoverendste van de bezochte grote shows was die van het Spaanse huis Loewe. De cellomuziek van Bach en de locatie, een spierwit gelakte vloer in de stallen van de gendarmerie, waren de perfecte omlijsting voor een collectie die de Ier J.W. Anderson baseerde op de knalrode anthurium. Zijn fascinatie voor deze bloem, zo uitbundig dat-ie wel nep lijkt, resulteerde in jurken met kunststof bloemkelken als bustehouder of tops. Anderson speelde met contrasten, proporties en silhouetten. Zoete bloementunieken bleken van hard plastic, pumps werden ofwel opgeblazen tot Minnie Mouse-schoenen of bedekt met tientallen leeggelopen ballonnen. Verder toonde hij jurkjes die gekrompen leken, jassen met klokkende zomen en, – tussen de bloemen en de vrouwelijkheden door – enkele looks die leken op de gepixelde kleren van Minecraft-poppetjes. Een even geestige als gisse omkering, nu merken als Balenciaga en Gucci digitale kleding ontwerpen voor games.

Rest de vraag waar dit allemaal heengaat, om collega Windels nog eens te citeren. Waarheen leidt de weg nu de modewereld en de metaverse in elkaar beginnen over te lopen? Wat volgt er op jurken die ontspruiten aan spuitbussen, op catwalks vol drek en vieze kleren? Hoelang nog zal het celebritycircus de mode zelf aan het zicht onttrekken? Hoelang kan er gedanst worden in het oog van de orkaan? Waar het in elk geval heengaat – misschien was het daarom zo hysterisch allemaal – is een forse koopkrachtdaling, na de postpandemische spendeerdrift. Aan het begin van het voorjaar zullen de nu getoonde collecties in de schappen hangen. Aan de consument de keus: wordt het een glitterjurk of een warmhouder?

Pootje over Het adagium ‘hoe gekker de schoen, hoe cooler’ gaat al een poosje op tijdens de fashion weeks. In Parijs tilde Erykah Badu de rareschoenenrace naar een hoger plan door bij de show van Rick Owens bij het Palais de Tokyo te verschijnen met gebreide zee-anemomen over haar voeten, gemaakt door de Texaanse Myah Hasbany. Hasbany studeert nu mode aan Central Saint Martins in Londen, maar ging naar dezelfde middelbare school in Dallas als Badu.