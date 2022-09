Tijdens de modeweek in Milaan werd inflatie letterlijk genomen: opblazen was het devies

De show van Diesel tijdens de modeweek in Milaan in de Allianz Cloud Arena. Het opblaasbare gevaarte in het midden is een ontwerp van de Nederlandse vormgever Dennis Vanderbroeck. Beeld Getty Images

‘Veren en pailletten zie je deze week in overvloed’, zei de jonge ontwerper die zijn nieuwste collectie presenteerde in een smaakvol ingerichte showroom. ‘Logisch. Het is een oude wet: hoe slechter het gaat met de wereld, hoe uitzinniger de mode.’ Op de vraag hoe hij de Italiaanse verkiezingen tegemoet zag: ‘Ik ben heel bang dat Fratelli d’Italia (de radicaal-rechtse partij onder leiding van Giorgia Meloni, red.) er met de winst vandoor gaat. Als dat zo is vertrek ik een paar dagen naar het Piemontese platteland om het te verwerken.’

Later die avond, bij een persdinertje met octopus en champagne in restaurant Paper Moon Giardino aan de chique Via Bagutta zei een pr-man, die zojuist een tweede huis in Florence had gekocht (‘Een palazzo, maar heel bescheiden hoor: een hálf palazzo, en heus niet hartje Florence’) dat wij ons beslist geen zorgen hoefden te maken. Nee, Giorgia Meloni was geen tweede Mussolini, de soep zou heus niet zo heet gegeten worden als-ie werd opgediend.

Het was, in een notendop, een intense modeweek in Milaan. Een onthutsend wereldvreemde modeweek, omdat een half jaar na de krokodillentranen om de inval in Oekraïne niemand het meer over oorlog had en het woord mobilisatie tussen het geprietpraat door niet één keer viel. Omdat niemand repte over de hijabprotesten in Iran terwijl er op meerdere catwalks juist, heel inclusief en correct bedoeld maar nu opeens contextloos, modellen mét hoofddoeken voorbijkwamen. Omdat, nog geen jaar na de laatste lockdowns en met de verworven inzichten over duurzaamheid, de hoeveelheid kleding en ingevlogen gasten groter leek dan ooit.

Als mode een reflectie is van wat zich in de wereld afspeelt, dan is de wereld alle ellende beu en verlangt ze terug naar die goeie ouwe tijd waarin we dansten tot het ochtendgloren en smeten met geld. Dan zijn kleren en schoenen eerst en vooral tovercapes en wondersloffen waaronder we ons kunnen verschuilen voor ellende en waarop we kunnen wegrennen van de misère. De grofgebreide zwarte trui die de Britse fashion features director Emma Davidson van tijdschrift Dazed droeg naar de show van Fendi, vatte dat sentiment adequaat samen. In witte ingebreide kapitalen stond er: GO AWAY EVIL. Enfin. Dit was de Milanese modeweek in vijf actuele thema’s – à la mode.

INFLATIE

Als het niet zo schaamteloos was, was het best grappig geweest: de Amerikaan Jeremy Scott, creatief directeur van het Italiaanse huis Moschino en een lolbroek van jewelste, besloot de term inflatie letterlijk te nemen en een collectie te bedenken rondom inflatables, opblaasobjecten. Omdat die hem deden denken aan de zorgeloze vrolijkheid van zijn jeugd – ver weg van de grauwe werkelijkheid van nu. Zijn modellen liepen over de catwalk met blaastuitjes als tepelversiering, zwembanden als riemen, luchtbedden als omslagdoeken en opblaasdieren als accessoires.

Moschino Beeld Isidore Montag, Launchmetrics.com

Diesel Beeld Paolo Lanzi, Launchmetrics.com

Bij Diesel werd er ook flink in de bus geblazen: in het hart van de megalomane Allianz Cloud Arena stond een object dat een kluwen van vier ineengestrengelde mensen voorstelde. Het ontwerp van 50 x 38 x 14 meter was van de Nederlandse vormgever Dennis Vanderbroeck, die er het Guinness World Record voor grootste opblaasbare sculptuur ter wereld mee verbrak. De modellen cirkelden rond het gevaarte en oogden nietig als mieren.

DEMOCRATIE

De Diesel-show werd bijgewoond door een recordaantal van vijfduizend gasten. Behalve de gebruikelijke pers, inkopers en influencers waren ook studenten en medewerkers van het merk uitgenodigd: iedereen was welkom in de dampende, stampvolle arena. Een sympathieke geste die past bij Diesel, dat als jeansmerk mensen in alle soorten, maten en beurzen bedient. Glenn Martens, de Belg die sinds 2020 hoofdontwerper is, maakte er ondanks alle bombarie een van de beste shows van de week van. In zijn collectie toonde hij hoe veelzijdig denim (en hijzelf!) is, door het werkpakkenmateriaal te behandelen als couturestof en er almaar nieuwe wendingen, wevingen en wassingen voor te bedenken. Creaties die dat hele spektakel eromheen prima hadden kunnen missen.

Naomi Campbell voor Boss Beeld Launchmetrics.com/spotlight

Boss Beeld Launchmetrics.com/spotlight

Het Duitse merk Boss, dat alweer een poosje in Milaan showt, koos net als Diesel voor een royale sportlocatie: het Velodromo Vigorelli, waar duizend gasten in pasten. De collectie bevatte herinterpretaties van de klassieke, representatieve powerpakken en mantels waarom het merk bekendstaat. Omlijst door snoeiharde muziek en ronkende motorrijders in reusachtige stalen globes paradeerde een ellenlange stoet rappers, influencers en modellen. De casting was zo gründlich gedaan dat de hele inclusiviteitsbingokaart kon worden afgevinkt: zwart, wit, ouder, plussize, klein, hoofddoek, huidaandoening, genderfluïde: check, check, dubbelcheck. Misschien iets té gekunsteld: dat het enige model met blote armen en benen littekens van brandwonden had, neigde naar tokenisme. Dat er ook een goedgemutste plussize man meeliep was dan wél weer een opsteker.

Een hele andere vorm van democratie is de oprukkende creatieve bemoeienis van selfmade influencers. Merken die mee willen met de tijd proberen via deze contentmakers een grotere en vooral jongere doelgroep te bereiken. Na het Italiaanse huis Tod’s, dat de Lombardische influencer Chiara Ferragni opnam in de raad van bestuur, heeft het luxe Italiaanse schoenenlabel Sergio Rossi de Griekse Evangelie Smyrniotaki aangesteld als creatief directeur. Smyrniotaki, bekend als @styleheroine, dook in de archieven, viste een aantal succesnummer uit de jaren negentig op en voorzag die van rijen parels en glitters. En spiegeltjes op de punten van de schoenen, waar de dragers hun al dan niet opgespoten lippen in kunnen stiften.

Paris Hilton voor Versace Beeld Launchmetrics.com/spotlight

REFLECTIE

Niet te vermijden opperinfluencer Kim Kardashian deed iets soortgelijks: zij mocht een show vol archiefstukken van de Siciliaan Domenico Dolce en de Milanees Stefano Gabbana ‘cureren’, wat resulteerde in een catwalk vol strakke, korte, doorzichtige en letterlijk schitterende outfits met korsettops en jarretelles, gecombineerd met weinig subtiele toevoegingen van kant, lakleer en panterprint. Bij Versace was het Kardashians voormalige werkgever en nineties-icoon Paris Hilton die zelf het plankier opging in een paars-roze paillettenjurk. Ook bij de Diesel-show was er al volop gereflecteerd door middel van metallic jacks, mini-jurkjes, strapless bikinitops en een nerveus kort rokje dat ook kon doorgaan voor een flinke riem.

Gucci Beeld Getty

Bij Gucci, waar de Romein Alessandro Michele alweer zeven jaar de nostalgisch-eclectische toon zet, waren spiegelbeelden op een heel andere manier inspirerend. Michele, zoon van de helft van een tweeling, is zo gefascineerd door zijn moeder en haar dubbelganger, dat hij zijn collectie liet tonen door 68 eeneiige tweelingen. Dat bleek pas na het weghalen van het scherm in het midden van de zaal, toen de identiek geklede tweelingbroers en -zussen elkaar opzochten en bij de hand namen – wat het effect van de kleding aangenaam versterkte. Net als Scott bij Moschino knipoogde ook Michele vrolijk naar zijn kindertijd: op zomen en tassen dook Gizmo op, het enige zachtaardige wezen uit de jarentachtigfilm Gremlins.

Max Mara Beeld Launchmetrics.com/spotlight

Bij Max Mara werd er poëtisch omgezien naar de jaren twintig aan de Franse Rivièra. Sluike jurken, canvas matrozenbroeken en flaphoeden weerspiegelden de portretten van model en schilder Renée Perle, en refereerden aan de stijl van architect Eileen Gray.

DESTRUCTIE & IMPERFECTIE

Niet dat er alleen geblazen, geschitterd en gedroomd werd in Milaan. Bij sommige huizen werd de toestand in de wereld behoorlijk serieus genomen. MM6, de tweede lijn van Maison Margiela, showde in het pretentieloze Auditorium di Milano Cariplo. Daar speelde een symfonieorkest Stravinsky’s Sacre du Printemps en zag het publiek, op krukjes op het podium gezeten, een ode aan vrijheid van beweging, en de prijs die daarvoor wordt betaald. De kleding was verweerd en oogde als vaak gedragen balletkleding, met op spitzen gebaseerd schoeisel.

MM6 Beeld Isidore Montag, Launchmetrics.com/spotlight

Fendi Beeld Launchmetrics.com/spotlight

Fendi, het huis waar sinds een paar seizoenen de vrouwencollectie door de Brit Kim Jones wordt ontworpen, presenteerde een vrouwbeeld dat een stuk jonger en losser was dan vóór Jones’ dienstverband. De deftige dames van voorheen waren meisjes geworden, met glanzende schorten over broeken, loshangende banden, werkloze gespen en twinsetvestjes die maar half aangetrokken waren. Opmerkelijk: Jones baseerde de looks op archiefstukken die zijn voorganger Karl Lagerfeld rond het jaar 2000 voor het label ontwierp.

Prada Beeld Launchmetrics.com/spotlight

Bij Prada, waar de laatste jaren zowel Miuccia Prada als de Belg Raf Simons de creatieve en intellectuele scepter zwaaien, bestond het decor uit grote kartonnen dozen met slordige kijkgaten waarachter filmclips van Nicolas Winding Refn werden afgespeeld. Ook de kleding vertoonde rafelranden en onafheden, zoals kriskras geplaatste plooien en jurken met ongeverfde randen. Inspiratiebron was kleding die door het dragen wordt gevormd, met alle sporen van dien.

REFORMATIE

Omdat mode geen mode is zonder vernieuwing, was er ook dit seizoen weer een debutantenbal van nieuwe helden die ingeslapen labels weer aandacht en omzet moeten bezorgen. Zoals Michele dat bij Gucci bewerkstelligde, en Martens bij Diesel, zo hopen de bazen van Etro, Ferragamo en Bally op een renaissance van hun merken. Bij Etro gaf dochter-van-de-oprichter Veronica Etro het stokje over aan de Siciliaan Marco de Vincenzo. Hij bleef verre van de zwierige boholooks waar het huis om bekendstond, maar hield wel de paisleys en jacquards in ere, op een frisse, jonge manier. Het debuut van de 27-jarige Maximilian Davis, een Brit met wortels in Trinidad en Jamaica, bij het van origine schoenenlabel Ferragamo verliep ook vlekkeloos. Hij hield het draagbaar maar sensueel, met de nodige scheuten strak, glitter, bloot en rood. Bij Bally debuteerde de Filipijns-Amerikaanse Rhuigi Villaseñor met een luxe collectie vol metallics, franjes, glitters én denim.

Etro Beeld Launchmetrics.com/spotlight

Ferragamo Beeld Gianluca Carraro, Launchmetrics.com/spotlight

Bally Beeld Launchmetrics.com/spotlight

Tod’s Beeld Launchmetrics.com/spotlight

Bij Tod’s mocht Milanees Walter Chiapponi voor de tweede keer zijn kunsten vertonen, wat resulteerde in een prettig volwassen, minimalistische collectie van luxe materialen. Carla Bruni opende de show, Naomi Campbell sloot af. Bij Bottega Veneta, waar de Belg Matthieu Blazy ook zijn tweede collectie presenteerde, was het Kate Moss die uit de mottenballen kwam gewandeld. De show van de gevierde, maar publiciteitsschuwe ontwerper die eerder werkte voor Margiela, Céline en Calvin Klein (onder Raf Simons) begon met oersimpele jeans en houthakkersbloezen en eindigde in kleurrijke dansjurken met franjes.

Kate Moss voor Bottega Veneta Beeld Salvatore Dragone, Launchmetrics.com/spotlight

Komen we al dansend weer uit bij de ontwerper met wie dit verhaal begon. Yago Goicoechea heet hij, een Argentijn die samen met zijn Piemontese partner Riccardo Audisio in 2013 het label Taller Marmo is begonnen. Ze ontmoetten elkaar op de Milanese modeacademie, wilden niet verder studeren en gebruikten hun laatste collegegeld als startkapitaal. Ze vertrokken op goed geluk naar Dubai, maakten zijden kaftans en wijde jurken met pailletten en veren en dachten toen corona uitbrak: en nou zijn we het haasje. Niet dus, hun luxe loungewear verkocht als een malle via internet, aan mensen die geen huispakken maar glamoureuze gewaden bliefden. Dat alles zo wijd viel bleek ideaal voor dames met extra coronakilo’s. Inmiddels is het duo terug in Milaan, mét een bruidslijn met ivoorwitte jurken, want: ‘Er wordt zo ongelooflijk veel getrouwd nu. En in het kielzog daarvan blijft de vraag naar feestkleding stijgen. Mensen willen koste wat kost, ondanks alle narigheid in de wereld, de verloren tijd inhalen.’ Kop in het zand dus? ‘Absoluut,’ gaf Goicoechea toe, waarna het antwoord op de vraag van welk dier de veertjes afkomstig zijn nogal wiedes was: de struisvogel.