Tiger King 2: een nauwelijks geordende puinhoop ★☆☆☆☆

Tiger King

Tiger King, een realityshow over de excentrieke eigenaar van een Amerikaanse privé-dierentuin, werd in het voorjaar van 2020 een van de grootste hits uit de nog jonge geschiedenis van Netflix, niet alleen vanwege de uitzinnige personages en verhaallijnen, maar ook omdat de wereld aan het begin van de eerste lockdown wel wat afleiding kon gebruiken. Met zulke kijkcijfers kon een tweede seizoen niet uitblijven. Nu was dat eerste seizoen gebaseerd op een jarenlange verzameling van materiaal rond de figuur van Joe Exotic, een pathologische aandachtstrekker, die zelfs in de obscure wereld van de privé handel van jonge tijgers en leeuwen berucht was.

Inmiddels zit deze Joe Exotic voor een periode van 22 jaar achter de tralies, omdat hij schuldig werd bevonden van het ramen van een aanslag op het leven van dierenactiviste Carole Baskin. Een van de bedenkelijke trekjes die het eerste seizoen al had, was het rondstrooien van geruchten over Baskin, die wel eens betrokken zou kunnen zijn bij de verdwijning van haar steenrijke echtgenoot, zoveel jaar geleden. Dat er geen spoor bewijs was deerde het internet niet; na Tiger King werd het verdacht maken van Baskin een onlinehobby voor veel mensen.

In dit tweede seizoen, een nauwelijks geordende puinhoop van vijf afleveringen, dat zich aandient terwijl in Nederland de boel weer deels op slot gaat, ontbreekt de figuur van Joe Exotic (hij belt af en toe in uit de gevangenis, een deerniswekkende figuur). Iedereen om Exotic heen denkt nu een graantje van zijn roem te kunnen meepikken en we volgen (nou ja) een groep fans die Trump willen overtuigen om Exotic gratie te willen verlenen. De hele naargeestige cast die in dit tweede seizoen opduikt doet sterk denken aan de types die je aantreft bij de gemiddelde extreem-rechtse bijeenkomsten rond Trump, inclusief de wapencultus en de ‘ze komen me maar halen’-mentaliteit.

Een ander aspect dat met terugwerkende kracht in dat eerste seizoen schandalig onderbelicht bleef was het feit dat deze grote kat-liefhebbers-en fokkers, dierenbeulen op ongelofelijke schaal waren, die nu eindelijk aangepakt worden omdat er nu werk is gemaakt van het verbod op deze handel. En dat is het enige lichtpuntje hier. (MM)