Tienduizend afleveringen Hart van Nederland, het programma voor de ‘gewone man’

De opnamestudio van Hart van Nederland tijdens een ochtenduitzending. Beeld Simon Lenskens

Op de redactie van Hart van Nederland in het Talpagebouw in Hilversum hangen afbeeldingen van de stads- en dorpsgezichten van Dwingeloo, Hoogeveen en Leeuwarden. De symboliek mag duidelijk zijn, zegt hoofdredacteur Marc Veeningen: de journalisten van het nieuwsprogramma komen wél in de haarvaten van de Nederlandse samenleving.

Vrijdag om half 11 is de tienduizendste late aflevering van Hart van Nederland, dat sinds 1995 op de televisie is. Vanaf ’s ochtends vroeg en driemaal per dag, zeven dagen in de week, wordt tegenwoordig uitgezonden; in totaal heeft het programma ruim anderhalf miljoen unieke kijkers per dag.

Het programma voor de ‘gewone man’ maakte naam met de voxpop: straatinterviews waarin burgers worden bevraagd over klein en groot nieuws. Het televisieprogramma is geëvolueerd tot volwassen nieuwsplatform, zegt Veeningen (44). Hart van Nederland is de nieuwsredactie van Talpa die radiozenders als Radio 538 en Sky Radio en het televisieprogramma Vandaag Inside voorziet van nieuws en duiding. Verslaggevers Sam Hagens en Merel Ek profileerden zich tijdens de coronacrisis als serieuze pionnen in het Haagse speelveld.

‘Flashy volksnieuws met een ethisch karakter’, zo omschreef NRC in 1996 het destijds nieuwe programma. Het is een omschrijving die Veeningen graag uitdraagt. ‘Wij maken persoonlijke verhalen die dicht bij de mensen liggen. Nooit opiniërend, altijd vanuit een journalistieke basishouding van zorgvuldigheid: daarin zit het ethische karakter.’

Marc Veeningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland, op de redactievloer. Beeld Simon Lenskens

Vorige week plaatste Hart van Nederland een artikel over de schrijver Pim Lammers met als titel: ‘Ophef over keuze schrijver Kinderboekenweekgedicht: ‘Het is een viezerik’’. Daarin stond een opsomming van hatelijke tweets waarin Lammers van pedofilie wordt beticht.

Inmiddels heeft Lammers vanwege herhaaldelijke bedreigingen zijn werk neergelegd. Heeft de wijze waarop jullie over hem hebben bericht een ‘ethisch karakter’?

‘Het leefde enorm. Ook in de groepsapp van ouders van de basisschool van mijn kinderen was het onderwerp van gesprek, nog voordat wij erover hadden bericht. Wij hebben als nieuwsorganisatie een registrerende taak. Bovendien staat er in dat artikel nog veel meer. Bijvoorbeeld dat Lammers het verhaal (dat gaat over de relatie van een tienerjongen met zijn voetbaltrainer, red.) voor volwassenen schreef.

‘De kop is bedoeld om mensen aan te sporen het artikel te gaan lezen. Dat doet elk nieuwsmerk. Daar zijn wij niet anders in.’

U zou het niet anders doen als u het opnieuw moest doen?

‘Nee. Het verhaal heeft allerlei staartjes gekregen, waar wij ook vervolgartikelen over hebben gemaakt.’

Voelen jullie geen verantwoordelijkheid voor de hoeveelheid haat die hij over zich heen heeft gekregen?

‘Dat de haat zou verdwijnen als wij er niet over berichten, vind ik een naïeve gedachte.’

Opname van een vroege uitzending van ‘Hart van Nederland’. Beeld Simon Lenskens

Het is ook naïef om te denken dat het geen gevolgen heeft voor iemand als je een kop schrijft met daarin: ‘Het is een viezerik’.

‘Wij willen laten zien dat er over gesproken wordt en willen het in een bredere context plaatsen. Kijk: als hij zijn verhaal wil vertellen, maken we er evengoed een artikel over. Dan staat er een kop boven met een quote van hem.’

Jullie maken vaak nieuws met jullie opiniepanel. In december peilden jullie dat slechts 29 procent van de Nederlanders voorstander is van excuses voor het slavernijverleden. Een maand daarvoor was het bij I&O Research nog 38 procent, een fors verschil. Staat u in voor de validiteit en representativiteit van jullie opiniepanel?

‘Absoluut. Wij laten ons leiden door het gerenommeerde bureau No Ties, dat het veldwerk voor ons doet. We hanteren de Gouden Standaard van het CBS en corrigeren voor leeftijd, geslacht en politieke voorkeur. Voor ons panel moeten mensen zichzelf aanmelden (een risico voor de representativiteit van het onderzoek, red.), maar datzelfde geldt voor panels als die van EenVandaag.’

Beeld Simon Lenskens

Criminaliteit komt vaak aan bod bij Hart van Nederland. Laatst ging het in één uitzending over een ‘brute snackbarmoord’, een Hazerswouds meisje dat in Leiden werd vermoord en een moeder die op zoek ging naar haar vermiste zoon. Bent u niet bang dat u angst aanjaagt onder de kijkers? Alsof het gevaar achter elke hoek schuilt.

‘Dat kun je ook zeggen over de oorlog in Oekraïne. Dat mensen denken: het zal wel oorlog worden hier. Bovendien verslaan we ook veel positief nieuws. Of we kijken of er ergens nog een positieve twist te vinden is. Zo doen wij veelvuldig verslag van stille tochten, die andere media vaak links laten liggen. Zo’n tocht laat zien dat gemeenschappen om elkaar heen gaan staan als er iets ergs gebeurt. Verbinding.’

Reportages met mensen op straat krijgen bij Hart van Nederland duidelijk de voorkeur boven duiding van experts. Een item over politicus Richard de Mos begon vorige week woensdag met drie aanhangers die de beschuldigingen aan zijn adres als onzin afdoen. Tussendoor komt een officier van justitie kort aan het woord, maar daarna krijgt het andere geluid weer ruim baan, eindigend met De Mos die zijn onschuld bezweert.

Beeld Simon Lenskens

De Mos wordt verdacht van corruptie – een zeer ontwrichtend misdrijf in een democratisch bestel. Voelen jullie niet een verantwoordelijkheid om jullie kijkers daar diepgaander over te informeren?

‘Wij zullen daar nooit een onderwerp van maken zoals het NOS Journaal dat doet. Anders heeft Hart van Nederland geen bestaansreden. Wij laten zien dat deze man nog steeds veel fans heeft. Daar zijn wij de reportage mee begonnen en geëindigd. Maar het hele verhaal is wel uitgelegd. Dit is nou de pluriformiteit van het journalistieke bestel.’