Tien tips: tijdens de Rotterdam Art Week klotst de kunst over oevers van de Nieuwe Maas

Tien locaties van de Rotterdam Art Week 2022. Beeld de Volkskrant

* Spil van de Rotterdamse kunstweek is Art Rotterdam (19-22 mei). In de Van Nellefabriek (1) presenteren hier ruim honderd galeries uit binnen- en buitenland nieuw werk van jonge en gevestigde kunstenaars. De beurs is bovendien de vaste plek van Prospects. Deze expositie toont werk van 88 startende kunstenaars die een financiële bijdrage hebben gekregen van het Mondriaan Fonds. Let rond de fabriek ook op de grote buitenkunstwerken.

* Op designbeurs Object Rotterdam (2) zijn galeries, kleine designlabels en individuele ontwerpers te vinden (20-22 mei). Bezoekers hebben gratis toegang tot de Euromast.

* Op Rotterdam Photo (3) exposeren onafhankelijke fotografen hun projecten. De presentaties (18-22 mei) zijn onder meer in zeecontainers te zien.

* Rauw, ongepolijst, jong: Het Rotterdamse platform The New Current wil de kunstwereld openbreken voor een nieuwe generatie. De jaarlijkse expositie met (audiovisuele) kunst, cross-overs en performances is de Geheimtip van de Rotterdam Art Week. Alle 25 kunstenaars zijn maximaal vijf jaar geleden afgestudeerd.

* Tientallen Rotterdamse kunstenaars houden open atelier. Ze vertellen over hun werk in wording. In het havengebied zijn ateliercomplexen Kunst & Complex (5) en Steur (6). Vlakbij kunstbeurs Art Rotterdam zijn de Studios Borgerstraat (7). Lees hier drie korte inteviews met kunstenaars in deze ateliercomplexen.

* Garage Rotterdam is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst, gevestigd in een oude Volkswagen-garage. In de expositie For What it’s Worth (t/m 10 juli) reflecteren acht kunstenaars kritisch en poëtisch op het economische systeem.

* Brutus is een rauw tentoonstellingscomplex waar kunstenaars carte blanche krijgen om te experimenteren en deze plek naar hun hand te zetten.

Het atelier van Johannes Langkamp in ateliercomplex Steur. Beeld Sylvana Lansu

* Het Industriegebouw (HIG), een rijksmonument uit 1951, huisvest 280 ondernemers en bedrijven. Na een grondige renovatie in 2015 is er een kunstcollectie gegroeid – inclusief murals. Een bezoek waard vanwege de kunst en de architectuur. HIG is vanaf 14 mei elke zaterdag en zondag tussen 14.00 en 15.00 uur te bezoeken.