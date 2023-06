Eva Cleven Beeld Erik Smits

Tv-uitzendingen over festivals presenteren of festivals bezoeken?

‘Ik maak graag mooie, inhoudelijke uitzendingen over festivals. Maar als ik voor de rest van mijn leven moet kiezen, dan kies ik voor festivals bezoeken. Ik ging al graag naar festivals voordat ik er ging werken. Deze zomer doe ik gelukkig allebei. Ik ga zelf naar Wildeburg, Lowlands en ik hoop een dagje North Sea Jazz mee te kunnen pakken. Lowlands is vaste prik, daar kom ik al jaren. Ik werk er dit jaar niet, dus ik kan doen wat ik wil. Als bezoeker struin ik veel van het ene podium naar het andere. Ik zit als festivalbezoeker niet veel aan de drugs of alcohol, ik kom wel echt voor de muziek en voor de gezelligheid.

‘Als je al jaren op een festival werkt, kom je daar backstage elk jaar weer dezelfde circusfamilie tegen. Heel gezellig, het voelt als thuiskomen. Maar het is hard werken, je moet je schikken naar artiesten en hoe die in hun vel zitten, het vraagt veel van je flexibiliteit. Als ik moet presenteren, ben ik drie dagen op volle kracht bezig. Dan blaas ik op zondag rond een uur of één ’s nachts een keer uit, en realiseer me dat het erop staat.’

FunX of 3FM?

‘Ik heb op beide zenders met veel plezier radioshows gemaakt, maar ik heb me nog nooit ergens zo thuis gevoeld als bij FunX. Bij FunX hadden mijn collega’s een veel diversere achtergrond, dat past meer bij mij. Tijdens de FunX Music Awards laatst was ik zo trots op hoe die zender is gegroeid. De show is van een klein zaaltje in de Melkweg opgeklommen naar een volle AfasLive.

‘Tien jaar geleden was 3FM een belangrijke zender voor jongeren, nu is FunX dat. FunX gaat mij ook meer aan het hart, omdat ik er langer en meer heb gewerkt. Bij 3FM maakte ik radio voor 3voor12, het muzikale platform van de VPRO. Daar kon ik wat meer mijn ei kwijt dan bij FunX omdat de muziek er alternatiever en veelzijdiger was, net als mijn eigen muzieksmaak. Op dit moment maak ik geen radio meer, maar ik denk wel dat het ooit weer gaat gebeuren.’

VPRO of Omroep Zwart?

‘Ik ben opgegroeid met de VPRO Gids en de kinderprogramma’s van de VPRO en heb met veel plezier voor de omroep gewerkt. Voor Omroep Zwart nog niet, maar ik ben ongelofelijk blij dat die omroep er is. Ik loop, als vrouw van kleur, al een tijd rond in Hilversum, dus ik weet hoe de cultuur er is. Voor de schermen zit het qua diversiteit redelijk goed, maar achter de schermen is die er gewoon niet.

‘Dat geldt wel voor Omroep Zwart. Andere omroepen zijn op zoek naar makers van kleur, wat ik erg aanmoedig, maar Omroep Zwart bestáát uit makers van kleur. Dat geeft een ander perspectief en daarom is het nodig dat ze er zijn. Soms vraag ik me af of ik zoveel kansen krijg omdat ik de juiste kwaliteiten heb, of omdat ik de juiste kleur heb. Ik heb dat nooit expliciet te horen gekregen, maar soms heb ik zo’n onderbuikgevoel. Dat heeft weleens geknaagd aan mijn zelfvertrouwen.’

Enthousiast of serieus?

‘Enthousiast! Ik ben veel en vaak enthousiast. Zo is mijn karakter. Het is voor mij bijna onmogelijk om dingen te doen waar ik geen zin in heb, maar gelukkig ben ik over veel dingen gepassioneerd. Serieuzere tv-programma’s als Bodem In Zicht over de herkomst van grondstoffen en De Prijsknaller over de werkelijke prijs van goedkope producten maak ik ook vanuit enthousiasme. Ik vond het gek dat weinig mensen bijvoorbeeld weten wat mica is, terwijl het in veel alledaagse producten zit, zoals autolak. Ik heb dan zin om het uit te gaan zoeken en het te gaan vertellen.’

Eva Cleven: ‘Hoe kun je jezelf zijn als je niet zo goed weet wie je bent?’ Beeld Erik Smits

Beër Sjeva of Wageningen?

‘In Beër Sjeva in Israël ben ik geboren, in Wageningen ben ik opgegroeid bij mijn adoptieouders. Ik kies voor Beër Sjeva, omdat ik het gevoel heb dat ik daar nog veel meer te ontdekken heb. Ik ben er sinds mijn adoptie maar een keer geweest. Wageningen heb ik uitgespeeld, ik heb er alles uitgehaald wat erin zat. De enige connectie die ik nu nog met Wageningen heb, zijn mijn ouders.

‘Ik maak een podcast met schrijver en oud-radiomaker Sharid Alles die ook is geadopteerd. Ik wilde al heel lang iets over adoptie maken, er zitten veel onbeantwoorde vragen in mijn verhaal, net als veel andere mensen die geadopteerd zijn. Het voelt kwetsbaar, maar ook krachtig om bezig te zijn met mijn adoptie. Ik ontken niet langer dat het mij voor een deel heeft gevormd. Sharid en ik hoeven elkaar niets uit te leggen. Omdat we allebei weten hoe het is om geadopteerd te zijn, stellen we elkaar geen oppervlakkige vragen als ‘Ken je je biologische moeder?’ De grote vraag in de podcast is: hoe kun je jezelf zijn als je niet zo goed weet wie je bent? We proberen de menselijke kant van adoptie te onderzoeken.’

Stad of dorp?

‘Dorp! Ik ben van Amsterdam verhuisd naar een boerderij bij Giethoorn, omdat het hier zo mooi is. Er is ruimte en natuur, buren zeggen hallo tegen elkaar en gaan bij elkaar door de achterdeur naar binnen. Ik houd daarvan. Die gemeenschapszin heb ik in Amsterdam nooit echt gevoeld. Als je in de Randstad woont en je moet eruit, dan voelt het alsof dat heel lang duurt. Als ik nu naar Amsterdam op en neer moet, zit ik drie uur in de auto. Maar ik weet dat ik op een soort idyllische vakantiebestemming thuiskom, dus ik heb het er graag voor over. ’

Dansen of presenteren?

‘Van dansen krijg ik een veel lekkerder dan van presenteren. Als presentator geef je veel ; als ik dans, voelt het alsof ik ook iets terugkrijg. Als er muziek op staat, begin ik vanzelf te dansen. Ik vind het lekker om op die manier te bewegen en in contact te komen met mezelf. Presenteren is mijn werk, daar verdien ik mijn geld mee. Dat vind ik ook superleuk, maar ik weet niet of ik altijd zal blijven doen. Ik heb een dansopleiding gedaan, maar dansen als werk is niks voor mij. Ik wil niet financieel afhankelijk zijn van iets waar ik zoveel van houd, dan krijg ik er misschien een afkeer van. Ik kies voor dansen. Maar ja, ik moet ook eten, hè.’

Uitgestippeld plan of afgaan op intuïtie?

‘Afgaan op intuïtie. Ik heb er vertrouwen altijd vertrouwen in dat het goedkomt. Ik heb vaak in mijn leven cadeautjes gekregen, omdat ik maar wat deed. In chaos en onzekerheid liggen veel kansen, vind ik. Ik had een jaar geleden bijvoorbeeld niet kunnen bedenken dat ik nu een podcast over mijn adoptie zou maken. Ik heb ook het vertrouwen dat ik het beste tot mijn recht kom in die vrijheid. Ik bewaak dat ook: aanbiedingen waardoor ik een deel van mijn vrijheid zou verliezen, neem ik niet aan.’