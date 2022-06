Thrillerschrijver Don Winslow: ‘Ik wilde een roman schrijven die je op twee niveaus kunt lezen: met én zonder kennis van Homerus’

Don Winslow: ‘De helft van het jaar wonen we in Rhode Island en dan ben ik na het schrijven elke middag op het strand te vinden. De strook water uit het begin van het boek, de golfslag en het zand staan in mijn geheugen geprent.’ Beeld Rick Friedman / The Guardian / Eyevine

Don Winslow zit achter zijn computer in San Diego, Californië. Dat is zijn tweede huis, zijn eerste staat in Rhode Island, vlak bij de zee. Nu hij zojuist het eerste deel van zijn nieuwe trilogie heeft gepubliceerd, City on Fire (in het Nederlands vertaald als Stad in brand), gaan we het via Zoom hebben over zijn schrijverschap.

Dat omvat 22 thrillers, een bundel korte verhalen, een non-fictiewerk en een stapel film- en tv-scripts. 68 is de schrijver inmiddels en Stephen King – nooit te beroerd om een vrolijke quote te geven – noemt hem ‘een van de grootste Amerikaanse verhalenvertellers’.

In Nederland is Winslow wellicht wat minder bekend, maar in de VS belanden zijn boeken steevast op de bestsellerlijst van The New York Times. Op moment van spreken staat hij op het punt een signeertour te beginnen die hem langs 23 Amerikaanse steden zal brengen. In Europa bezoekt hij Duitsland en Oostenrijk. ‘Ideetje van mijn uitgever. Het is bijna misdadig om zo’n oude man als ik de weg op te schoppen.’

Hij kan erom lachen. Er gingen jaren voorbij dat hij hunkerde naar succes; aanvankelijk, begin jaren negentig, deden zijn boeken niet zo veel. Met zijn Kartel-trilogie (2005/2019) kwam daar verandering in. Filmmakers van naam – Oliver Stone verfilmde in 2012 Winslows Savages – kochten de rechten op zijn boeken.

De Stad in brand-reeks staat op de nominatie om door de Sony-studio te worden omgetoverd tot een tv-serie. Daar kun je je wel iets bij voorstellen, omdat het thema klassiek Amerikaans is: een bendeoorlog tussen Ieren en Italianen op het Rhode Island van de jaren tachtig. Vleugje The Godfather, The Sopranos ook, of zeg Peaky Blinders, maar het verrassende is dat Winslow voor zijn trilogie te rade ging bij de Ilias en Odyssee van Homerus. En bij Vergilius’ Aeneis.

‘Ik las die boeken terug en zag alle thema’s die we vandaag nog steeds in de misdaadliteratuur stoppen: macht, moord, wraak, corruptie, rechtspraak, verlossing… Noem maar op. Wonderlijk eigenlijk, dat de mensheid nooit verandert. Ik wilde zien of ik een hedendaagse misdaadroman kon schrijven die op twee niveaus werkt: die je kunt lezen zonder kennis van de klassiekers, en mét… Het werd bijna een obsessie. Ik bleef maar parallellen vinden. En ik dacht: daar ga ik iets mee doen in mijn fictie. Mijn misdaadfictie, want ik zie mijzelf als een misdaadauteur. Dat is de straat waarin ik woon.’

Hoofdpersoon is de 29-jarige Danny Ryan, van Ierse komaf. Hij is havenarbeider in Providence, Rhode Island, en heeft een vrouw met een kinderwens. Daarom wil hij hogerop om meer financiële zekerheid te vinden. Dat hoeft niet per se via de misdaad, liever niet zelfs, al doet hij weleens wat klusjes voor de Ierse bendes die het in de haven voor het zeggen hebben.

De rest van het misdaadspectrum – drugs, afpersing, prostitutie – is toebedeeld aan de Italiaanse maffia, maar de Italianen zitten de Ieren niet in de weg. Sterker: ze komen bij elkaar over de vloer en elk jaar organiseert don Pasco Ferri een gezellige barbecue. Vooraf liggen de Ieren en de Italianen wat te lummelen op het strand, als er een betoverende vrouw in een scherp gesneden zwart badpak uit de zee oprijst: Pam, het nieuwe liefje van maffiabaas Pauli Moretti.

Zoals de eerste zinnen in het Engels luiden: ‘Danny Ryan watches the woman come out of the water like a vision emerging from his dreams of the sea. Except she’s real and she’s going to be trouble.’

In de Nederlandse editie vertaald als: ‘Danny Ryan ziet de vrouw het water uit komen. Is ze echt of ziet hij een flard uit een zoete droom over de zee? Ze is echt en ze gaat voor onrust zorgen.’

Klopt als een bus, die constatering. De onrust ontstaat als Danny’s jongere broertje en erkende womanizer Liam na de barbecue uit wandelen gaat met Pam en terloops even haar borsten beroert: Pauli Moretti pikt het niet, en een bendeoorlog is het gevolg.

Don Winslow: ‘Ik liep al 27 jaar rond met dit plan. Die eerste zinnen heb ik destijds opgeschreven en sindsdien heb ik er geen lettergreep aan veranderd. Het is gebaseerd op een vergelijkbaar voorval in de jaren tachtig in Rhode Island en die bendeoorlog duurde tien jaar.’

Pam, zo legt hij uit, mogen we lezen als een hedendaagse Helena van Troje, die met haar verschijning ook voor de nodige onrust zorgde, zacht gezegd. Ze ging ervandoor met prins Paris en de gevolgen waren verschrikkelijk. ‘Naar later blijkt is Pam afkomstig uit de elite van de Wasps – de White Anglo-Saxon Protestants. Ze heeft altijd geprobeerd om haar rijke ouders te jennen. Door verkering te nemen met gangsterbaas Pauli Moretti zit ze haar vader dwars.’

Zal best, maar ondertussen moet de goedwillende Danny zich door toedoen van losbol Liam ontpoppen tot de nieuwe baas van de Ierse bende, die naar het zich laat aanzien ver in de minderheid is. Danny weet dat ook, het liefst zou hij iets anders doen met zijn leven, maar ja: je ‘eigen bloed’ laat je niet in de steek. ‘In feite is Danny een buitenstaander. Hij wil met die bendeoorlog niets te maken hebben, maar hij wordt er zijns ondanks ingezogen. Dat is zijn tragiek. We bezien de complete trilogie door zijn ogen. Daarom duikt Danny al in de eerste zin op.’

Don Winslow in zijn werkkamer in Californië. ‘Als ik een synopsis van het verhaal zou maken, weet ik van mezelf dat ik me er strikt aan zou houden. Dat verpest de lol.’ Beeld John Francis Peters / The New York Times Syndication / ANP

Waar staat de wijk Dogtown voor?

‘Dat was de Ierse wijk van de hoofdstad Providence. Die woonkazernes zijn al jaren geleden gesloopt, maar in de jaren tachtig stonden ze er nog. Toen de eerste Ierse immigranten in de 19de eeuw naar Amerika kwamen, werden ze prompt in de slechtste wijken gestopt. Midden tussen de vuilstortplaatsen waar het wemelde van de zwerfhonden. Daar dankt die wijk zijn bijnaam aan: Dogtown. In deze omgeving ben ik opgegroeid. Dus ik ken de personages uit het boek heel goed.’

U heeft zelf Ierse roots, maar ontmoette u ook de Italianen?

‘Ook de Italianen, ja. Zij spraken in het begin in het geheel geen Engels. Ze kwamen uit Zuid-Italië: Napels, Sicilië, dat soort streken. Ze voelden zich geen Amerikanen, eerder Italianen die per ongeluk overzee terecht waren gekomen. De familiebanden gingen in hun wijk boven alles. Ik herinner me hoe de Italianen een blok verderop de openbare weg afzetten en er uitbundige feesten hielden met enorme ketels pasta. Italiaanse livemuziek erbij, groot feest. En wij mochten als kinderen ook meedoen.’

Hoe zit het met de animositeit tussen de Ieren en de Italianen, zoals u die beschrijft?

‘Er ontstond een worsteling tussen die twee groepen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. In de loop van de tijd waren de Ieren opgeklommen binnen de hulpdiensten: de politie en de brandweer. Dat gaf ze een bepaald soort macht. De Ieren keken nogal neer op de Italianen, de nieuwste stroom immigranten. Dat lokte natuurlijk een reactie uit van het Italiaanse kamp.

‘Dat wantrouwen aan beide kanten is van generatie op generatie doorgegeven. In de jaren tachtig culmineerde dat in wat de New England-bendeoorlogen zijn gaan heten. Die dus begonnen met een Ierse man die aan een Italiaanse vrouw zat. Ze sloegen hem het ziekenhuis in en er ontstond een cyclus van wederzijdse wraakoefeningen, met liquidaties en autobommen en alles. Net als in mijn boek. De laatste jaren is het rustig in Rhode Island.’

Ik heb veel gereisd in de VS, maar tot Rhode Island ben ik nooit gekomen. Heb ik iets gemist?

‘Dan heb je een heleboel gemist. Het is maar een kleine staat, de kleinste van de VS. Met enig gevoel voor ironie noemen we het zelf: ‘The BIG little state’ – terwijl het ongeveer de omvang van een parkeerplaats heeft. Je hebt er vissersdorpen. Charmante stadjes. Haventjes. En prachtige stranden. De helft van het jaar wonen we in Rhode Island en dan ben ik na het schrijven elke middag, zo rond drie, vier uur tot aan zonsondergang, op het strand te vinden. De strook water uit het begin van het boek, de golfslag en het zand staan in mijn geheugen geprent.

‘En dan is er ook nog een geheel eigen keuken. Uniek, je kunt er gerechten krijgen die je nergens anders hebt. Veel met mosselen. Gefrituurde mosselen in deeg. Krijg je een hartaanval van. Schelpjes, geserveerd in Siciliaanse stijl. Koffie verkeerd met siroop is ook uniek voor Rhode Island. Coffee milk, heet dat – de officiële versnapering.’

U heeft veel van die couleur locale verwerkt in het verhaal. Maakt u vooraf schema’s met zaken die er allemaal in moeten?

‘Nee. Ik weet nooit welke richting ik op ga. We zien het wel tijdens het schrijven. In dit geval: ik volg Danny in alle delen van deze trilogie. Ik heb wel een losse schets van zijn personage gemaakt en van hoe hij zich verhoudt tot de mensen om hem heen. Maar ik had geen idee hoe dit allemaal zou uitpakken. Ik had geen synopsis.

‘Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik, als ik als brave katholieke Ierse jongen een synopsis zou maken, me daar strikt aan zou houden, er een slaaf van zou worden. Dat verpest de lol, neemt alle creativiteit weg. Ik wil altijd openstaan voor verrassingen. En soms wil ik gevangen worden. Dat ik mijzelf de hoek in schrijf, klem kom te zitten en er weer uit moet zien te komen. Want ik denk dan: als ik vastzit in de hoek, zal de lezer dat ook merken. Die voelt dezelfde spanning: hoe komen we hier in godsnaam samen uit?’

Ik sprak John Grisham onlangs voor de Volkskrant en hij verklapte dat hij elk nieuw boek met de laatste alinea begint. Hij weet vooraf al precies waar hij zal uitkomen.

‘Hahaha… ja dat klinkt als John. Dat is op zichzelf heel slim van hem. Maar we hebben allemaal onze eigen methoden.’

Over hoeveel versies hebben we het dan?

‘Ik zou denken: tien tot twintig. De vroege versies schrijf ik snel, heel snel. Alsof ik bang ben om gearresteerd te worden. Bij de latere versies denk ik alleen nog maar aan de lezer. Is het begrijpelijk wat hier staat? Daar gaat een boel gepieker aan vooraf, hoor. Trial and error.

‘Omdat ik wilde vasthouden aan de klassieken moest ik zaken oplossen als: hoe zit het met de goden? Ik nam de god Apollo en ik veranderde hem in een maffiabaas die met pensioen gaat: Pasco Ferri. Wie zou de godin Aphrodite zijn? Ze werd Danny’s moeder. Wie of wat zou het paard van Troje zijn in het Providence van 1987?’

Dat gegeven zit er wel in, ja.

‘Maar dat gaan we nu maar niet verklappen, toch? In elk geval: soms moet je concluderen dat een parallel niet werkt. En die gooi je er dan uit. Het spel met de klassieken moet ook leuk voor de lezers blijven. In boek twee maakt de cycloop van Homerus zijn entree, als een eenogige Mexicaanse drugsbaron. Mocht je hem niet uit de Odyssee kennen, dan is dat ook goed. Hij is wie hij is. Maar als je het wel weet, denk je: o… we zijn nu op het eiland van de cycloop.’

Komen we de Sirenen ook nog tegen?

‘Wacht maar af. Dat zie je nog wel.’

Wat kunt u zeggen over de titel?

‘Bij Stad in brand denk ikzelf onmiddellijk aan Troje.’

Hij benadrukt nog maar eens dat hij veel plezier ontleende aan het herlezen van de klassieken. In zijn jeugd kon dat niet, er was weinig geld thuis. Gelukkig had zijn moeder een baan als bibliothecaresse, die nam weleens wat mee. Zo raakte hij geobsedeerd door Shakespeare, maar ook tijdens zijn studie internationale betrekkingen aan de universiteit van Nebraska gold: een nieuw boek kopen betekent geen lunch die dag. ‘Het duurde tot mijn 30ste voordat ik dacht: je bent echt dom als het om literatuur gaat. Dus zocht ik zo’n lijst op: The Greatest Books of All Time. Daar heb ik alles van gelezen, zo’n 130 titels, het kostte mij zeven jaar. En zo kwam ik uit bij de Griekse en Romeinse klassieken. En stuitte ik op Helena van Troje.’

Ik vind het toch wel frappant.

‘Hoe bedoel je: frappant?’

Geen geld voor boeken thuis. John Grisham vertelde iets soortgelijks en van Stephen King weten we ook dat ze het in het eenoudergezin van moeder Nellie niet breed hadden.

‘O, zo! Nu je het zegt: dat kon weleens een gedeelde ervaring zijn, ja. En de reden dat we voor dit genre hebben gekozen. We schurkten zelf lang tegen de rafelranden aan. En weet je wie er ook bij hoort?’

Uhm… help eens even?

‘Bruce Springsteen! Ook van eenvoudige komaf. Luister maar naar zijn nummer Darkness on the Edge of Town. Ik denk dat dat de plek is waar veel thrillerschrijvers vandaan komen. De schaduwzijde. De meeste die ik ken zeker.’

Citeert nu (uit het hoofd):

Tonight I’ll be on that hill ’cause I can’t stop

I’ll be on that hill with everything I got

With our lives on the line where dreams are found and lost

I’ll be there on time and I’ll pay the cost

For wanting things that can only be found

In the darkness on the edge of town

In the darkness on the edge of town

‘Hij heeft het vast niet zo bedoeld, maar wat mij betreft heeft Springsteen hiermee eigenhandig het volkslied voor thrillerschrijvers gemaakt. Ik zie hem als de grootste Amerikaanse dichter van onze tijd.’

Doet u daarmee niet een zekere Nobelprijs-laureaat tekort?

‘Haha… nee. Ik vind Bob Dylan ook goed, maar de beelden die Bruce Springsteen oproept, zeggen mij meer. Ik begrijp precies waar hij het over heeft. Ik mag graag The Boss opzetten als ik aan mijn thrillers schrijf. Zijn muziek brengt mij onmiddellijk in de juiste sferen.’

Don Winslow: Stad in brand. Uit het Engels vertaald door Catherine Smit. HarperCollins Holland; 304 pagina’s; € 21,99. Deel 2 en 3 van de trilogie verschijnen in april 2023 en april 2024.

Beeld HarperCollins Holland

Wie is Don Winslow? Don Winslow werd op 31 oktober 1953 geboren in New York, als zoon van een marineofficier en een bibliothecaresse. Hij groeide op in Rhode Island en studeerde internationale betrekkingen. Na zijn studie koos hij voor het schrijverschap en debuteerde in 1991 met de misdaadroman A Cool Breeze on the Underground. Dertien van zijn boeken zijn inmiddels vertaald in het Nederlands. Nu hij zijn trilogie Stad in brand heeft voltooid, zal hij zich de komende tijd bezighouden met politiek via filmpjes op sociale media. ‘Mijns inziens hebben de Democraten de betere ideeën voor de toekomst en de betere kandidaten, maar wat ze niet hebben, is betere communicatie dan het kamp Trump. Ik ga dat proberen te veranderen.’ Zijn digitale leger noemt hij het. Hij kreeg 250 miljoen hits op zijn video’s en wil nu naar de 1 miljard.