Thrillerachtig The Territory is een activistische documentaire van de beste soort ★★★★☆

The Territory

Een aan alle kanten aangevreten eiland in de Amazone, zo wordt in de National Graphic-documentaire The Territory het grondgebied van de Uru-eu-wau-wau gepresenteerd. Zorgwekkende satellietbeelden, loeiende motorzagen en omvallende woudreuzen: de nood is zonder meer hoog wanneer documentairemaker Alex Pritz bij het inheemse volk neerstrijkt en van heel dichtbij toont wat de rappe ontbossing van het Braziliaanse regenwoud voor hen betekent.

Nadat ze in 1981 voor het eerst contact hadden gehad met de buitenwereld, slonk de populatie van de Uru-eu-wau-wau drastisch door ziekte en geweld. Vanaf 1993, toen hun terrein officieel tot beschermd land werd verklaard waar alleen inheemse stammen mogen wonen, nam de bevolking weer toe, zonder overigens ooit weer op het oorspronkelijke niveau te komen. Tegenwoordig maken allerlei boeren en illegale kolonisten aanspraak op het land – ook dat perspectief komt aan bod in de documentaire – en die hebben de politieke wind mee. Aan het begin van de film, het is dan 2018, wordt Jair Bolsonaro verkozen tot president van Brazilië: onder zijn bewind neemt de ontbossing drie jaar achtereen toe, en die realiteit dient zich in de documentaire concreet en onontkoombaar aan.

De Uru-eu-wau-wau laten het er evenwel niet bij zitten. Dat maakt het mede door Darren Aronofsky geproduceerde, veelbekroonde The Territory zo meeslepend en, in zeer beperkte mate, ook hoopvol: de film gaat volledig op in de strijd van zijn hoofdpersonages en toont hoe die alles op alles zetten om hun leefgebied te behouden. Pritz schakelt hen ook zelf als filmers in, een ethische én strategische keuze die bijzonder slim uitpakt wanneer de coronapandemie uitbreekt en de Uru-eu-wau-wau zich uit voorzorg isoleren voor de buitenwereld. Gewapend met pijl en boog en hightechcamera’s jagen ze op indringers, want het kapen van hun land gaat gewoon door.

Drie helden dragen de film. Naast bewoners Ari en Bitate (de laatste amper oud genoeg voor de leidersrol die hij noodgedwongen op zich neemt) leren we klimaatactivist Neidinha Bandeira kennen, die al tientallen jaren voor het behoud van het Amazonegebied vecht. Cruciale maar levensgevaarlijke missies hebben ze, ook daarvan raak je tijdens het kijken van de soms thrillerachtige, scherp gemonteerde documentaire goed doordrongen.

Al met al is The Territory een activistische documentaire van de beste soort, die zijn publiek overtuigend aan de kant van protagonisten schaart. Zonder al te veel nuances, maar dat voelt gerechtvaardigd: in het kaalgeslagen oerwoud van de Uru-eu-wau-wau is geen plek voor grijstinten.