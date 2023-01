‘Three Pines’ is een voortreffelijke aanvulling op de populaire whodunnits van het afgelopen jaar ★★★★☆

Frank Schorpion (links) en Alfred Molina in 'Three Pines'.

We leven in een nieuwe bloeitijd van de whodunnit, zo oud als Agatha Christie, of zelfs Conan Doyle, waarbij de aantrekkelijkheid van de verhalen niet zozeer zit in het antwoord op de vraag wie de moord heeft gepleegd, maar in het kleurrijke speurderspersonage en de setting waar de verdachten zich in rijen van drie aanmelden.

Het afgelopen jaar introduceerden twee Knives Out-films op Netflix de figuur van detective Benoit Blanc (gespeeld door Daniel Craig). Ondertussen was Kenneth Branagh een aantal van de mysteries van Agatha Christie opnieuw aan het verfilmen; als laatste verscheen Death on the Nile. In september kwam See How They Run uit, een vermakelijke variant op een Christie-verhaal waarin het slachtoffer acteur is bij het langlopende Christie-toneelstuk The Mousetrap (over een moordzaak), een zogenoemde meta-whodunnit. En tot slot haalde Disney zijn eigen moordmysterie-komedie in huis met de door Steve Martin geschreven serie Only Murders in the Building.

Alfred Molina als Armand Gamache in 'Three Pines'.

Dus Three Pines, gebaseerd op de populaire misdaadromans van de Canadese schrijver Louise Penny, komt mooi op tijd. Het eerste seizoen bestaat uit acht afleveringen, waarbij steeds in twee afleveringen één mysterie, gebaseerd op een van de boeken, centraal staat. De speurder is de prettig excentrieke veteraan Armand Gamache van de Sûreté du Québec in Franstalig Canada. Het goede nieuws is dat hij wordt gespeeld door de geweldige Alfred Molina, die niet vol voor de excentriciteit gaat, maar Gamache speelt als een erudiete, diep-empathische man, die een bijna mystiek aandoend zesde zintuig heeft.

Het stadje Three Pines voegt zich in een lange rij fictieve idyllische stadjes waar achter de fraaie setting duistere geheimen schuilgaan. De serie wil naast de gezellige moordmysteries (de eerste dubbelaflevering gaat over een moord tijdens een openluchtcurlingtoernooi in een fraai winters landschap, over knusheid gesproken) ook wat echt duistere geheimen aanstippen. Het betreft hier de verborgen geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners, over wie in de afgelopen jaren veel gruwelverhalen zijn bovengekomen. Over afschuwelijke Canadese heropvoedingsgestichten, waar kinderen tot ver in de 20ste eeuw van hun ouders werden gescheiden om ‘echte’ Canadezen te worden. Gamache wordt dan ook voortdurend achtervolgd door een zaak over een verdwenen jonge vrouw (een van de vele), die door de Canadese autoriteiten al te makkelijk wordt ondergebracht in de categorie ‘weggelopen tiener’. Een gevaarlijke achteloosheid, met racistische trekken.

In de eerste twee afleveringen die nu op Amazon Prime Video staan, loopt de ernst van deze zaak niet helemaal in de pas met het lokale mysterie, waarbij de meest gehate vrouw van Three Pines wordt vermoord en Gamache zich afvraagt of dit een zaak is waarbij misschien het hele stadje de dader is. Three Pines heeft wat trekjes van Twin Peaks (het stadje uit het brein van David Lynch in de noordwesthoek van de VS), al was het maar omdat een van bewoners een bejaarde dichteres is die de hele tijd met een gans onder haar arm loopt. Herinnert u zich de Log Lady nog?