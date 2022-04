Three Minutes: A Lengthening is detectivewerk, gestut op de kunst van het kijken ★★★★☆

Three Minutes – A Lengthening

Een geluidloos vakantiefilmpje uit 1938, verscholen in de hoek van een kast. Overgeleverd aan het vochtige klimaat van Florida, ongezien en vergeten. Had journalist Glenn Kurtz het een maand later gevonden, dan was er van dat filmrolletje, in Europa gedraaid door grootvader David, weinig overgebleven; nu kon het in 2009 worden gerestaureerd door het Holocaustmuseum van Washington D.C. Kurtz, in de voice-over van Three Minutes: A Lengthening: ‘Ze gingen aan de slag om te redden wat ze konden redden.’

Kern van het verbleekte filmpje – de kleur rood is met de jaren het best bewaard gebleven – zijn drie ontspannen, maar door de geschiedenis zwaarbeladen minuten. Talrijke mensen verzamelen zich voor David Kurtz’ camera: kinderen, oude mannen met keppeltjes, vrouwen in nette jurken. Vrolijk lachend drommen ze samen op straat of rondom de synagoge, in een plaats die ongenoemd blijft. Glenn Kurtz ontdekte dat het Nasielsk betrof, het Poolse geboortestadje van zijn reeds lang overleden grootvader, die als kind naar de VS was geëmigreerd. In 1939 werd het merendeel van de Joodse bevolking van Nasielsk door de nazi’s afgevoerd. Nog geen honderd van hen overleefden de Holocaust, vertelt Helena Bonham Carters beschouwende commentaarstem in Three Minutes: A Lengthening.

Wie van hen verschijnen in het filmpje? Hoe kunnen vakantiebeelden een monument worden voor een uitgewiste gemeenschap? Die vragen obsedeerden Glenn Kurtz en werden ook de leidraad voor het filmessay van schrijver, NRC Handelsblad-redacteur en cineast Bianca Stigter. Haar aangrijpende regiedebuut bestaat vrijwel volledig uit de brokkelige beelden van het filmpje, die worden stilgezet, herhaald, teruggespoeld en uitvergroot – al is het maar om te achterhalen wat er op het bord boven een winkeldeur staat, of wie het meisje is dat herhaaldelijk voor David Kurtz’ camera glipt. Detectivewerk, gestut op de kunst van het kijken.

Onmisbaar voor Glenn Kurtz, die eerder al een boek aan het filmpje wijdde (Three Minutes in Poland, 2014), was het commentaar van de hoogbejaarde Maurice Chandler. Hij werd door zijn kleindochter herkend toen het filmpje online ging en wist zelf zeven anderen te identificeren. Zijn warme stem geeft in Three Minutes: A Lengthening een aangrijpend reliëf aan de beelden, en ook aan het bestaan dat juist buiten het kader valt.

In de aangrijpendste scène haakt de film vast aan zomaar een beeld van het dorpsplein. Terwijl een ooggetuigenverslag vertelt over de deportatie die vanaf die locatie plaatsvond, zoomt Stigter alsmaar verder in op de kasseien, ze reducerend tot een abstracte, doodse wirwar. Dat is het verpletterende effect van Three Minutes: A Lengthening: ieder herhaald of bevroren beeld wordt het spoor van een verschrikkelijke afwezigheid.