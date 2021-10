Thorn Roos de Vries is op diens plek in het Eye Filmmuseum in Amsterdam

Acteur en ‘drag king’ Thorn Roos de Vries, is een mens met smaak en geportretteerd in het Eye Filmmuseum in Amsterdam.

Beeld Jordi Huisman

Wie? Thorn Roos de Vries (26)

Waar? Het Eye Filmmuseum in Amsterdam-Noord

Wat doet die? De Vries is acteur, drag king en activist

Waar zijn we?

‘We zijn in het Eye Filmmuseum in Amsterdam-Noord aan de oever van het IJ. Je kunt hier films kijken, maar ook tentoonstellingen over audiovisuele kunst bezoeken. Voor mij is deze plek bijzonder omdat ik hier in mijn studententijd veel ben geweest. Ik heb Media en Cultuur gestudeerd en toen was hier elke dinsdagochtend een vertoning van een bekende film. Maar op maandagavond waren altijd de borrels van de studievereniging, dus iedereen zat altijd bij de films met een enorme kater. Deze plek staat voor mij symbool voor de tijd dat ik in Amsterdam kwam wonen.’

Wat vind je mooi aan deze plek?

‘Ik vind de grote trappen aan de binnenkant echt iconisch. Wat ik ook te gek vind is de hoeveelheid licht die naar binnen komt, één zijde van het gebouw is bijna helemaal van glas. Daardoor heb je een mooi uitzicht over het IJ, maar is de ruimte ook heel licht. Het gebouw zelf is echt een blikvanger.’

Hoe zou je jouw kledingstijl omschrijven?

‘Ik draag veel streetwear, maar wel met een persoonlijk tintje. Ik hou erg van kleurrijk, maar de laatste tijd ook wel van aardse tinten, dus veel beige en bruin. Ik vind mode heel leuk en ik hou erg van nieuwe spullen, maar ik vind het leuk om dat te combineren met vintage.’

Vind je duurzame kleding belangrijk?

‘Ik vind het belangrijk, omdat er al veel fast fashion is. Ik koop veel vintage of anders echt van een merk waar ik een band mee heb. Ik heb liever een paar items waarmee ik kan combineren, dan een hele kast vol. Twee jaar geleden had ik met mezelf de afspraak gemaakt: als ik iets nieuws koop, mag het alleen een statement piece zijn. Dus niet alweer een wit shirt, maar een wit shirt met een vette print.’

Heb je inspiratiebronnen op het gebied van kleding?

‘Ik vind de kledingstijl van Timothée Chalamet heel tof. Ik sla best vaak looks van hem op en dan denk ik: als de film waaraan ik heb gewerkt in première gaat, wil ik zo’n soort outfit dragen.’

Wat voor kleding draag je bij speciale gelegenheden?

‘Overdag is mijn stijl best wel urban en street, maar voor een speciale gelegenheid vind ik het ook leuk om uit te pakken: dress to the max. Ik heb bijvoorbeeld veel pakken die ik graag draag. Maar het hoeft niet altijd een bedachte set te zijn. Laatst had ik op een evenement een zwarte pantalon aangedaan en daarbij had ik een doorschijnende glitterblouse van mijn vriendin gepakt. Die droeg ik ver open en toen was het echt een fashionable look geworden, terwijl het eigenlijk allemaal bij elkaar was geraapt.’

Hoe ziet jouw interieur eruit?

‘Mijn huis is heel kleurrijk. Één muur is roze, maar wel een diepe kleur roze. Bij die muur hebben we dan weer een oranje bank. En we hebben een grote kast met open en dichte vlakken en daarin staat een pluizige gele basketbal van teddystof. Dus ook met accessoires vinden we het leuk om het een beetje speels te houden. Zo hebben we ook een halve paspop die ik een keer gekocht heb voor 5 euro, en die hebben we mintgroen gespoten en een plant op gezet.’

Jas

‘Dit is een tweedehands jas, hij is geüpcycled. Daarbij wordt van bestaande producten weer iets nieuws gemaakt. Bij deze jas is er een nieuw logo op de achterkant gezet, dat vind ik heel tof. Something old, something new.’

Beeld Jordi Huisman

Trui

‘Deze trui is van Daily Paper, mijn lievelingsmerk, ik draag er veel van. Sunny Jansen doet de pr van Daily Paper en ik ken haar nog uit het uitgaansleven, dus elke keer zie ik bij haar van alles van het merk voorbij komen en dan word ik zo enthousiast dat ik alles wil hebben.’

Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘Deze Nikes heb ik onlangs in Hamburg gekocht. Dat is voor het eerst in vier jaar dat ik nieuwe schoenen heb gekocht, want mijn vriendin en ik hebben dezelfde schoenmaat en ik draag altijd haar schoenen.’

Beeld Jordi Huisman

Pet

‘Deze pet vond ik vooral leuk bij de outfit staan, hij is vintage en van wol. Ik ben veganist en ik draag wel wol en leer, maar ik vind het dan wel belangrijk dat het tweedehands is.’