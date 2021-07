Thomas Trum exposeert in de Grote Kerk Alkmaar, die met recht gróót heet. Zijn doeken zijn gigantisch

Trums werk is groot én kleurrijk, gemaakt met een soort reuzenviltstiften.

Vanaf de andere kant van de fabriekshal komt Thomas Trum (32) aangereden op een skateboard. ‘Het werk is hier zo zwaar, dat ik me liever hierop verplaats dan dat ik moet lopen’, lacht hij als het skateboard tot stilstand komt. De enorme hal op een industrieterrein in Den Bosch deed vroeger dienst deed als wapen- en munitiefabriek. Maar nu werkt Trum hier aan zijn nieuwe tentoonstelling: Taking a line for a Walk, deze zomer te zien in de Grote Kerk Alkmaar. In de ruimte prijken metersgrote polyester doeken op ijzeren installaties. Ze zijn bedekt met felgekleurde lijnpatronen, geïnspireerd door de gewelven en bogen van de kerk.

Nieuw Licht

Thomas Trum is de eerste kunstenaar die aan de slag mag voor het programma Nieuw Licht. Vanaf dit jaar krijgt iedere zomer een hedendaagse kunstenaar de ruimte om zich te laten inspireren door de geschiedenis, het erfgoed en de architectuur van de Grote Kerk Alkmaar en zo nieuw werk te maken dat in de kerk wordt getoond. Toen Trum voor het eerst de kerk bezocht, intrigeerde de grootte van het gebouw hem het meest. ‘Het gewelf van de kerk is wel 30 meter hoog, erg indrukwekkend. Ik vroeg me af welk effect het zou hebben als je in zo’n grote ruimte ook hele grote werken neerzet’, vertelt hij. Zodoende ging hij aan de slag, op uitzonderlijk grote doeken – tussen de 5 en 7 meter hoog en breed.

Doek van Thomas Trum in zijn atelier in Den Bosch. Beeld Pauline Niks

De vloer van de hal ligt vol met spullen: kwasten, planken, jerrycans, verf, schetsen en papieren met kleuronderzoek. Trum maakt abstracte kunst. Zijn werk draait om onderzoek: naar materialen, technieken en compositie. ‘Mijn houding tegenover schilderen is heel technisch’, aldus Trum. Voor zijn werk gebruikt hij zelfgemaakte materialen, zoals kwasten bevestigd aan een boor, of een machine waarmee normaal gesproken lijnen op de weg worden gezet.

Viltstiften

Voor deze werken gebruikt Trum zelfgemaakte viltstiften van groot formaat, variërend van 2,5 meter tot 4 meter breed. ‘Het mooie aan een stift is dat die een eindeloze lijn kan trekken, in tegenstelling tot een verfkwast die je steeds opnieuw in verf moet dompelen.’ De uitvergrote viltstift lijkt op een trekker die met ontzettend veel kracht wordt bewogen. Acrylverf dient als de inkt.

Vanwege het gewicht van de stiften en de omvang van de doeken, is het nodig om met twee anderen aan de doeken te werken. ‘Omdat de doeken zo groot zijn, moeten we op de grond werken, om zo genoeg kracht te kunnen zetten op de stift’, vertelt Trum. Op de plank van de stift staan meerdere jerrycans om de druk te verdelen. ‘We willen strakke lijnen trekken en daarom moeten we veel kracht zetten.’ De stift wordt over het doek bewogen. Iemand trekt, een ander duwt en weer iemand anders stuurt aan, om zo een spoor van lijnen te trekken, heel voorzichtig. ‘We zijn met drie mensen toch al snel een dag bezig om een tekening te maken. Het is loodzwaar.’

Schetsen van Thomas Trum: ‘Hoe bang zijn we wel niet geworden om kleur te gebruiken? Heel zorgelijk.’ Beeld Pauline Niks

De 17de-eeuwse kunstenaar Pieter Saenredam schilderde het interieur van de kerk op panelen, te zien in het Stedelijk Museum Alkmaar. Dit inspireerde Trum voor zijn eigen werk. De lijnen op de doeken die Trum maakt voor deze tentoonstelling komen samen in een verdwijnpunt, net als de bogen in de kerk. Elk doek heeft een willekeurige monochrome kleur: rood, blauw, groen, geel, oranje of roze. ‘Door maar één kleur per werk te gebruiken, ligt de nadruk op het lijnenspel.’ De uitgesproken kleuren zijn kenmerkend voor Trums werk, omdat hij kleur een belangrijk onderdeel van het leven vindt. ‘Iemand schreef ooit over mijn werk dat er veel lef voor nodig is om zoveel kleur in huis op te hangen’, zegt Trum ernstig. ‘Dat zegt veel over deze maatschappij. Hoe bang zijn we wel niet geworden om kleur te gebruiken? Heel zorgelijk.’

Schaal

De werken die af zijn, staan voorlopig rechtop op installaties in de hal. Hier komen de werken nog niet eens dichtbij het 7 meter hoge plafond, laat staan in de kerk waar de gewelven 30 meter hoog zijn. ‘Het is nodig om in zo’n grote ruimte te werken om je bewust te zijn van het effect. Als je geen schaalreferentie hebt, zie je niet hoe groot iets is’, aldus Trum. Wijzend naar een metershoog roze doek: ‘Dit voelt in deze ruimte als een behapbaar werkje. Maar als je nu een foto van het kunstwerk maakt, kun je de grootte niet meer goed zien. Er is geen referentiepunt.’

Thomas Trum, lijnen trekkend op de grond. Beeld Pauline Niks

Spelen met schaal is de essentie van deze tentoonstelling. Daardoor merkt Trum dat hij steeds groter zou willen werken. Hij laat enkele van zijn eerdere werken zien, ongeveer een vierkante meter groot. ‘Ik vind dit inmiddels eigenlijk alweer te klein’, geeft hij toe. Trums ideeën voor de toekomst zijn dan ook groots, letterlijk. ‘Ik haal heel veel inspiratie uit industriële machines’, vertelt hij als hij aan een schoonmaakmachine rommelt. ‘Ik zou bijvoorbeeld graag eens een weiland willen gebruiken en dan met een landbouwmachine flink losgaan, zodat je vanuit de lucht een patroon kunt zien.’

Het werk voor de tentoonstelling is bijna af. Slechts één doek is nog wit, of beter gezegd: alweer. ‘Het was mislukt. De compositie, kleuren en techniek: alles was niet goed’, zegt Trum hoofdschuddend. Met vijftien liter primer werd het doek weer als nieuw. Morgen wordt het werk over gedaan en dan is het een kwestie van alles afbreken, inladen en verhuizen naar de kerk. En dan zien of de schaal zijn werk doet.