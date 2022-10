Thomas Piketty is een fantastische dromer, maar zijn sociale strijd krijgt nergens handen en voeten ★★★☆☆

Beeld Martyn f. Overweel

Vlak na de ondergang van de Sovjet-Unie zwierf een 20-jarige Franse studiereiziger door de straten van Moskou, waar hij zich vergaapte aan het Rode Plein, het mausoleum van Lenin en bovenal aan de eindeloze rijen voor de vrijwel lege winkels van de Russische hoofdstad. Hoe is het toch mogelijk, dacht economiestudent Thomas Piketty, dat deze mensen zo panisch waren voor de ongelijkheid van het kapitalisme dat ze zo’n wangedrocht konden creëren? En hoe kunnen we ongelijkheid beteugelen zonder de communistische catastrofe te herhalen?

Die hamvraag vormt de crux in de boeken waarmee Piketty vanaf 2014 uitgroeide tot een van de exportproducten waarin Frankrijk, naast brie en cabernet sauvignon, de vorige eeuw nog gespecialiseerd was: intellectuele supersterren. Niet dat Kapitaal in de 21ste eeuw, het baksteendikke boek waarmee de econoom dat jaar de bestsellerlijsten bestormde, verder veel gemeen had met het duistere sjamanenproza van Foucault, Derrida en veel andere Franse iconen. In ruim 800 pagina’s vol lijndiagrammen, wiskundige formules en ‘fundamentele wetten van het kapitalisme’ zette Piketty uiteen hoe de kloof tussen rijk en arm sinds 1980 was uitgedijd in het Westen, zonder dat Jan Modaal en de benedenmodalen er significant op vooruit waren gegaan.

Dat het boek zo’n kaskraker was – Piketty verkocht er wereldwijd meer dan 2,5 miljoen exemplaren van – had behalve met de kwaliteit ook met de tijdgeest te maken. Kapitaal in de 21ste eeuw viel in een vruchtbare bodem van chagrijn over bankenreddingen, bonussen en bezuinigingen, en legde daar een empirische betonfundering onder. Als een olifant met een lange snuit blies Piketty het sprookje uit van de ‘doordruppeltheorie’, het door Reagan en Thatcher in zwang gebrachte – en onlangs door de Britse premier Truss weer afgestofte – idee dat het profijt van belastingverlagingen voor de rijken als vanzelf doordruppelt naar de minder gefortuneerden. In plaats daarvan bleek het geld de afgelopen decennia vooral omhoog te zijn gedruppeld, toonde Piketty aan.

Zijn nieuwste boek, Een kleine geschiedenis van de gelijkheid, is met 328 bladzijden een gevriesdroogde versie van zijn twee bekendste werken, Kapitaal in de 21ste eeuw en Kapitaal en ideologie (2019), samen goed voor bijna tweeduizend pagina’s. ‘Het is allemaal heel interessant wat u schrijft, maar misschien kunt u het iets inkorten, zodat ik ook mijn vrienden en familieleden zover kan krijgen het te lezen’, grapt Piketty in de openingszin over de vele lezers die hem vroegen om een samenvatting.

Het resultaat mag voor Piketty-begrippen dan beknopt zijn, toch is het lezen ervan nog steeds geen ponykamp. De boeken van de 51-jarige econoom zijn als vitaminepillen: boordevol gezonde informatie, al is smaak niet hun sterkste punt.

Beeld Martyn f. Overweel

Veel critici prijzen Piketty om zijn heldere stijl, wat gezien de taaie materie van zijn oeuvre niet onterecht is. Tegelijkertijd kun je zinnen als ‘Het kan waardevol zijn om inkomens te vergelijken teneinde een beeld te krijgen van de ongelijkheid binnen een specifieke samenleving (in die mate waarin de verschillende sociale groepen geldelijke betrekkingen onderhouden), of tussen landen over een specifieke periode (in die mate waarin er tussen die samenlevingen contacten bestaan...’ – en zo gaat het nog even door – moeilijk een wonder van elegantie noemen.

Op alle speelsheid uit zijn eerdere werk – verwijzingen naar Jane Austen-romans bijvoorbeeld – heeft Piketty in zijn nieuwste boek beknibbeld. Ook zijn gevoel voor humor ontkomt niet aan de bezuinigingsdrift. En dat is jammer voor een man die er ooit een duivels plezier in schepte om een verslaggever van de Financial Times, de krant die verwoed had geprobeerd zijn onderzoek onderuit te halen, voor de chique interviewrubriek ‘Lunch with the FT’ te trakteren op een middagmaal van magnetronpasta bolognese, en met plastic vorkjes soldaat gemaakte ananasstukjes toe.

Een kleine geschiedenis van de gelijkheid schotelt de lezer een hervormingsagenda voor die zo ambitieus is dat het bijna lijkt alsof Piketty in het electorale gat tussen Bernie Sanders en Jozef Stalin heeft willen springen. Een ‘gedecentraliseerd, democratisch en op zelfbestuur gebaseerd socialisme’, noemt Piketty zijn program.

Het fenomeen ‘miljardair’ sterft uit als het aan Piketty ligt, dankzij een jaarlijkse vermogensbelasting van tot wel 90 procent. Zelfs ’s werelds rijkste mens Elon Musk (geschat vermogen: 253 miljard euro) zou met Piketty’s belastingtarieven binnen drie jaar miljardair af zijn en vijf jaar later onder de 100 miljoen euro duiken. Ook het hoogste inkomstenbelastingtarief gaat naar 80 of 90 procent. Om de mondiale ongelijkheid terug te dringen, oppert hij bovendien een wereldwijde belasting van 2 procent op vermogens boven 10 miljoen euro, waarvan de opbrengst naar rato van het inwonertal in de schatkisten van alle landen vloeit.

Thomas Piketty was in Nederland ter promotie van zijn boek ‘Kapitaal en ideologie’. Beeld ANP

Waar nu grofweg de helft van alle mensen in westerse landen nooit een cent erft, pleit Piketty ervoor om elke burger die 25 kaarsjes uitblaast voortaan een basiserfenis van 120 duizend euro te geven, al tekent hij daarbij aan dat dit bedrag slechts illustratief is, ‘een ambitieuzere inzet is dus evengoed mogelijk’. Daarbovenop komt een basisinkomen en een baangarantie, oftewel een door de overheid betaalde voltijdbaan voor iedereen die dat wenst. Een transcontinentaal parlement, waarin bijvoorbeeld Afrikaanse en Europese volksvertegenwoordigers zetelen, moet zich buigen over kwesties van mondiaal belang, zoals klimaat of belastingontwijking. En een quasi-arbeiderszelfbestuur, door Piketty ‘participatief socialisme’ genoemd, moet ertoe leiden dat ondernemers de meerderheid van stemmen verliezen zodra hun bedrijf meer dan tien werknemers telt.

‘Het principe van kansengelijkheid wordt vaak op een abstract en theoretisch niveau door iedereen verdedigd, maar zodra iemand begint over de uitwerking in de praktijk schrikken de welgestelden daarvoor terug als de pest’, schrijf Piketty ter verdediging van zijn voorstellen. Hij wijst op Amerikaanse onderwijscijfers, waaruit blijkt dat het toelatingspercentage tot het hoger onderwijs bij kinderen uit de rijkste 10 procent van alle gezinnen drie keer zo hoog ligt als bij de allerarmste kinderen.

Toch is het jammer hoe stiefmoederlijk Piketty ook in zijn nieuwste boek de fundamentele vragen behandelt die zijn hervormingsagenda oproept, zeker voor iemand die verder zo doorwrocht de ongelijkheid in kaart heeft gebracht. Wat is bijvoorbeeld de ideale mate van ongelijkheid in een samenleving, en waarom? In zijn nieuwste boek komt deze vraag niet eens aan bod, terwijl Piketty in Kapitaal in de 21ste eeuw niet verder kwam dan de dooddoener dat verschillen in rijkdom alleen te billijken zijn wanneer ze het ‘gemeenschappelijk nut’ dienen. En wat ‘nut’ dan precies betekent, viel alleen te beantwoorden via ‘democratisch overleg en politieke confrontatie’.

Hoe groot de animo is voor Piketty’s ‘geleidelijke ontmarkting van de economie’ blijft ook onbeantwoord, evenals de praktische vraag hoe hij zijn plannen verwezenlijkt denkt te gaan zien. Dat is vreemd, omdat Een kleine geschiedenis van de gelijkheid overborrelt van maakbaarheidsgeloof. Was Piketty in Kapitaal in de 21ste eeuw nog pessimistisch over het verkleinen van de kloof tussen rijk en arm – alleen ‘de chaos van oorlog’ had dat in de twintigste eeuw voor elkaar gekregen – in zijn nieuwste boek zingt hij volop de lof van de ‘sociale strijd’ als motor van politieke veranderingen.

Vrij naar John Lennon zou je kunnen zeggen dat Piketty een dromer is, met zijn toekomstvisioen van een wereld zonder al te grote bezittingen. De sociale strijd die tot een werkelijkheid van basiserfenissen, transcontinentale parlementen en ‘op confiscatie lijkende belastingen’ moet leiden, krijgt nergens handen en voeten in zijn boek. ‘De mars naar gelijkheid is een strijd met onzekere uitkomst, en voert allerminst over afgebakende paden’, schrijft Piketty, en daar moeten de klassenstrijders aller landen het mee doen.

Thomas Piketty: Een kleine geschiedenis van de gelijkheid. Uit het Frans vertaald door Alexander van Kesteren. De Geus; 328 pagina’s; € 24,99.