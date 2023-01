Thomas Erdbrink vond een nieuw doel, en dat is niet alleen voor hem een zegen

Terwijl er aan talkshowtafels lollig werd gediscussieerd over gecremeerde kroketten (een resultaat uit de rechtszaak tussen Rachel Hazes en Yvonne Coldeweijer), was Onze man bij de Taliban bijna een noodzakelijke afleiding. Deze vierdelige VPRO-reeks is de opvolger van de Nipkowschijfwinnende reeks Onze man in Teheran, waarin Iran-correspondent Thomas Erdbrink een gesloten samenleving inzichtelijk maakte. Na die geweldige reeks werd Erdbrink even Zomergasten-presentator en correspondent Noord-Europa, maar gelukkig werd hij daar niet van. En dus keerde hij uiteindelijk – zonder werkvergunning – terug naar Iran.

Eenmaal werkloos thuis zag hij op tv het gehaaste vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan, waarna de Taliban er als de kippen bij waren om de macht over te nemen. Bij Erdbrink begon er iets te kriebelen. Hij had in Iran twintig jaar ervaring opgedaan met moslimfundamentalisten, en besloot af te reizen naar Kabul om uit te zoeken welke invloed de machtsovername heeft op de bevolking.

Erdbrink vond een nieuw doel, en dat is niet alleen voor hem een zegen. ‘Onze man’ leek iets grijzer, maar was zijn Kuifje-karakter allesbehalve kwijtgeraakt. Zelfs onder escorte van 25 Taliban-strijders oogt Erdbrink eerder ontspannen dan bang. Wrang komisch is het, wanneer Erdbrink – omringd door geweren – bezoekers van een Afghaanse bazaar vraagt of het veiliger is onder het Talibanbewind. Tuurlijk, ja hoor, niks aan de hand, haha! Het sarcastische lachje van Erdbrink verraadde dat vrijheid hier hooguit een opgelegde illusie is.

Thomas Erdbrink bezoekt een bazaar in Kabul onder strenge Taliban-begeleiding. Beeld VPRO

Erdbrink stuitte in Kabul al snel op de meest schrijnende verhalen. Neem bijvoorbeeld Hamed, die op het punt stond om te vluchten met zijn gezin, maar toen ineens een pasgeboren baby vond op het vliegveld, waarna hij besloot dat ze moesten blijven. Het leek een prachtige opoffering, maar het zat toch nét even anders. Hamed wilde al jaren een zoontje, maar kreeg drie dochters. Het lot leek hem eindelijk een zoontje te ‘schenken’, maar toen dook ineens de biologische opa op. Als alternatief had hij nu maar het haar van zijn jongste dochter kortgeknipt en haar omgedoopt tot Mohammed.

Het uitwissen van vrouwen was het beeld dat bleef hangen in deze fantastische openingsaflevering. Het dapperst was een 23-jarige tv-journaliste, die een week na de machtsovername begon als journaalpresentatrice bij de laatst overgebleven onafhankelijke tv-zender. Het was deels een strategische keuze, want in de openbaarheid had ze de beste kans om te overleven. Wat bleef, was de hoop dat ze niet werd uitgewist, maar dapper weerstand kon blijven bieden.

Het is, zoals een van de achterblijvers het samenvatte, vooral een kwestie van geluk: ‘Het enige verschil tussen ons is dat jij in Europa geboren bent, en wij in Afghanistan.’ Dat geluk bepaalt uiteindelijk of je lollig mag discussiëren over een gecremeerde kroket, of dat je aan een vliegtuig moet hangen om je land te ontvluchten. Erdbrink schoot weer vol in de roos, maar hoopvol was het allemaal niet.