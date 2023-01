Thomas Erdbrink ging naar Afghanistan en kreeg alle ruimte van de Taliban: ‘Kabul is voor hen een vreemde plek’

Thomas Erdbrink in ‘Onze man bij de Taliban’, waar meisjes onder het mom van ‘huiswerkbegeleiding’ een normaal curriculum onderwezen krijgen. Beeld VPRO

In de eerste aflevering van Onze man bij de Taliban struint Thomas Erdbrink over de bazaar van Kabul. Het is een opmerkelijk beeld: de presentator, die een milde glimlach niet kan onderdrukken, wordt begeleid door 25 zwaarbewapende en ernstig kijkende Talibanstrijders. ‘Wij regelen de beveiliging voor de buitenlanders’, zegt hun leidsman tegen Erdbrink.

Vorig jaar konden Erdbrink en zijn crew drie maanden lang, verdeeld over verschillende perioden, het leven in Afghanistan filmen. Ze werden daarbij niet of nauwelijks gehinderd door de Taliban. En een enkele keer kregen ze dus zelfs hulp.

Een paar maanden later komt Erdbrink met een zwarte muts op zijn hoofd het rumoerige bruine Café Plantage op de Hogewoerd in Leiden binnengelopen. Met de hem kenmerkende hese stem en Leidse tongval geeft hij boven een dampende gemberthee tekst en uitleg. ‘De Taliban worstelen met Kabul, een voor hen vreemde plek. Twintig jaar lang hebben ze zich opgehouden op het platteland. Toen de Amerikanen er nog waren, zijn er in Kabul veel aanslagen gepleegd op mensen uit het Westen, onder andere door henzelf. Ineens denken ze: ‘Wij zijn nu de heersende macht en moeten dus, willen wij de openbare orde handhaven, die westerlingen beschermen’.’

Heimwee

Erdbrink stopte begin 2022 als correspondent Noord-Europa bij The New York Times vanwege de hoge werkdruk en – belangrijker nog – vanwege heimwee naar zijn vrouw in Teheran. Erdbrink is getrouwd met de Iraanse fotograaf Newsha Tavakolian. Hij woonde twintig jaar in Iran, waar hij correspondent was voor Nederlandse en internationale media. In 2019 werd zijn persvergunning om onduidelijke redenen door de Iraanse overheid ingetrokken.

Erdbrink kan in Iran dus wel wonen, maar niet werken. Na even thuis te hebben gezeten in de Iraanse hoofdstad, voelde hij wel wat voor een nieuw avontuur met regisseur Roel van Broekhoven, met wie hij ook al het met de Zilveren Nipkowschijf bekroonde Onze man in Teheran maakte. Ze kozen een goed moment om naar Afghanistan af te reizen, snel na de regimewisseling. ‘Het duurt altijd even voordat nieuwe machthebbers de touwtjes stevig in handen krijgen’, zegt Erdbrink. ‘Dat was ook zo bij de Iraanse Revolutie van 1979. De eerste jaren zijn rommelig en onzeker. Dat biedt voor journalisten kansen.’

Inmiddels hebben de Taliban nadrukkelijker hun positie bepaald ten opzichte van mensen uit het Westen. Journalisten krijgen veel moeilijker toegang. Visa worden ineens afgewezen. In de serie staan Talibanstrijders Erdbrink nog ongeremd te woord. Zo zegt een van hen trots Amerikaanse soldaten te hebben gedood met een bermbom. Een andere strijder vertelt ervan te dromen om ongelovige buitenlanders op te blazen. Tegenover hem zitten er vier: een presentator, regisseur, geluidsman en cameraman.

De Talibanstrijders lijken Erdbrink te vertrouwen. ‘Dat klopt wel’, zegt hij. ‘Het helpt natuurlijk dat ik de taal spreek.’ Het Afghaanse Dari is een vorm van het Farsi (Perzisch) dat in Iran wordt gesproken. ‘Daarnaast woon ik al zo lang in het Midden-Oosten; ik heb een bepaalde niet-intimiderende lichaamshouding ontwikkeld die voor hun vertrouwd aanvoelt, denk ik.’

Waarom doen ze het?

Maar Erdbrink vermoedt dat zijn open, journalistieke houding doorslaggevend is. ‘Dat klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar ik denk dat veel journalisten die ver van huis zijn van tevoren bedenken hoe hun verhaal eruit moet zien. Dat komt door vooroordelen – die overigens ook vaak kloppen – en onzekerheid. Maar als je mensen gewoon het gevoel geeft dat je benieuwd bent naar hun verhaal, stellen ze dat op prijs.’

Interesse tonen is niet hetzelfde als begrip hebben, benadrukt Erdbrink. ‘Ik kan me totaal niet voorstellen dat iemand zichzelf wil opblazen om slachtoffers te maken. Maar het is wel interessant om na te gaan waaróm ze het doen. Als zo’n man vertelt dat hij kwaad is omdat zijn broer is omgekomen bij een drone-aanval en dat hij wraak wil nemen, maar geen middelen tot zijn beschikking heeft behalve een handgemaakte bom en zijn eigen lichaam, dan wordt dat in ieder geval iets duidelijker.’

De schade in Afghanistan is enorm: naar schatting 60 procent van de Afghanen heeft psychische problemen opgelopen als gevolg van de oorlog. Erdbrink gaat op bezoek bij artsen die worstelen met de vele patiënten die niet meer kunnen praten of horen, zonder dat daar een fysieke oorzaak voor is. Iedereen kent wel iemand die tijdens een drone-aanval is omgekomen.

‘Lange tijd hebben we naar drones gekeken als superklinische wapens die normale burgers buiten schot hielden. Dat is een fabeltje, want iedereen kon worden geraakt. En kinderen die honderd meter verderop stonden, kregen er shellshock van. Nederland is daar medeverantwoordelijk voor, dat is de pijnlijke waarheid. Wij hebben in dat internationale bondgenootschap gezeten.’

Stiekem les

Ontroerend is Erdbrinks bezoek aan een meisjesklasje. Hoewel het, sinds de Taliban aan de macht zijn, voor meisjes verboden is om nog langer naar school te gaan, wordt hier onder het mom van huiswerkbegeleiding stiekem een normaal curriculum onderwezen. Als Erdbrink vraagt waarom zij niet gewoon net zoals de jongens naar school mogen, zegt een meisje dat ze ervan droomt rechter te worden: ‘Omdat ze weten dat vrouwen veel sterker zijn dan de Taliban. En dat idee vinden ze angstaanjagend. Ze zijn ongeschoold, hebben niet gestudeerd. Ze willen de volgende generatie ongeschoold houden.’

Het klasje is inmiddels gesloten en dus zitten de meisjes nu thuis. Erdbrink: ‘Je kan naar dat fragment kijken en denken: wat een ellende, dat wil ik allemaal niet zien. Maar draai het eens om en kijk wat een strijdbare jonge mensen dat zijn. Die meisjes gaan echt niet bij de pakken neerzitten. Ze gaan vroeg of laat de straat op, zoals ze in Iran ook doen.’

Het angstaanjagendst aan de situatie in Afghanistan vindt Erdbrink de snelheid waarmee een maatschappelijke omwenteling kan plaatsvinden. ‘Amerika beloofde een op het Westen gerichte maatschappij. Maar als je iets begint, moet je het ook afmaken. Ineens vertrokken ze als een dief in de nacht en was het: boem, alles anders.’

‘Weet je wat ik fijn vond aan Onze man in Teheran?', zegt Erdbrink. ‘Na die serie snapten kijkers: Iraniërs zijn niet hetzelfde als het regime. Als Afghanen in Nederland door deze nieuwe serie een beetje meer begrip krijgen, dan zou ik dat al een groot succes vinden.’