Thjum Arts (28) wint sterke en amusante finale van cabaretfestival Cameretten

Cabaretier Thjum Arts, winnaar van jury- en publieksprijs op Cameretten 2021 Beeld Jaap Reedijk

Uit vrees voor de nieuwe coronamaatregelen was de finale, op het laatste moment vervroegd van zaterdag naar vrijdag. In 2020 kon Cameretten helemaal niet doorgaan en de organisatie wilde niet nog een jaar zonder winnaars zitten. Hoewel niet helemaal gevuld, zat er alsnog een enthousiast en welwillend publiek in de enorme zaal van het Nieuwe Luxor theater aan de Kop van Zuid.

De 55ste editie van Cameretten kende een opvallend sterke en amusante finale waarin de volle breedte van het genre cabaret werd getoond. De door cabaretier Fuad Hassen gepresenteerde avond werd geopend door Teun Wolters (29), die dwars, conceptueel cabaret maakt in de lijn van Micha Wertheim en Stefano Keizers.

Wolters’ voorstelling Gefingeerd wegens mogelijk schadelijke inhoud opent hij met een eindeloos lange trigger warning van onderdelen in de show waar het publiek mogelijk aanstoot aan kan nemen, waaronder kwetsende teksten, drugsgebruik en het vertonen van pornografische beelden. Daarna volgt de show zelf, en spant Wolters zich in om in korte tijd al zijn beloftes waar te maken. Met een uitgestreken gezicht weet de veelbelovende Wolters zijn act goed en geestig te brengen.

Het tweede optreden kwam van het duo Blauwe vinkjes, gevormd door Manon Blaauw en Kevin van den Berg. Zij brengen sketches en liedjes in de traditie van Alex Klaasen en Plien & Bianca. Hun voorstelling Nu al een hit! is wat wisselvallig van kwaliteit, maar het is te prijzen hoe Blaauw en Van den Berg allerlei eigentijdse onderwerpen uit de online wereld aanpakken. De sketch waarin zij met laptop-maskers voor hun gezicht in de rol stappen van de ‘randomware’ die ons consumenten continu thuis aan het bespieden is, is goed gevonden.

Tot slot het optreden van Thjum Arts, een standup-achtige cabaretier in T-shirt en spijkerbroek, die in zijn manier van vertellen aan Tim Fransen en Theo Maassen doet denken. Arts brengt een droogkomische performance waarin hij vol zelfspot deelt hoe hij in zijn jeugd steeds achterliep in zijn lichamelijke ontwikkeling en voorop liep op het geestelijke vlak.

Zo kon baby Thjum eerder praten dan lopen, en sprak hij over ‘Liggen, zitten, staan, lopen’ terwijl hij in zijn bedje lag. ‘Ik ben begonnen waar Stephen Hawking is geëindigd’, aldus Arts. Arts was in februari 2020 ook al een van de finalisten bij het Leids Cabaret Festival en hij is nu zichtbaar gegroeid in zijn performance en teksten.

De jury onder leiding van theaterdirecteur Rob van Wijk schrijft in het juryrapport: ‘Thjum speelt met verve een antiheld, hij heeft een bewuste keuze in timing gemaakt die spanning creëert. Met zijn intelligente grappen kiest hij de route van het understatement.’

Michèlle Schimscheimer, winnaar van de Persoonlijkheidsprijs, en Thjum Arts, e winnaar van Cameretten 2021. Beeld Jaap Reedijk

De Persoonlijkheidsprijs werd uitgereikt aan Michèlle Schimscheimer, die de finale niet haalde maar die volgens de jury wel een ‘vertrouwd gevoel opwekt met haar mooie warme stem’. Voor de drie finalisten van Cameretten staat een finalistentour gepland, maar wanneer die kan gaan plaatsvinden hangt uiteraard af van de coronamaatregelen.

Dit was de laatste keer dat Cameretten in Rotterdam werd gehouden. Vanaf 2022 verhuist het oudste cabaretfestival van Nederland naar Theater Diligentia en de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.