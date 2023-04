Thijs van Leer: ‘Ik ben niet zo verfijnd als ik zou willen. Misschien is dat wel een soort streven voor de toekomst’

Thijs van Leer Beeld Erik Smits

Lathum, 21 februari

De hal van het huis van Thijs van Leer is maar net groot genoeg voor zijn gouden platen. Het zijn er zo veel dat je bij de aanblik toch eerder een villa in Beverly Hills zou verwachten dan een woning in Lathum, een dorp aan de IJssel tussen Arnhem en Doesburg, op een schiereilandje dat eens een vakantiehuisjespark was.

‘Dat zou je denken, ja’, zegt Van Leer – toetsenist, fluitist, componist en oerlid van Focus, de band die begin jaren zeventig wereldhits had met Hocus Pocus en Sylvia. ‘Ik zou ze even moeten tellen. Er zit wat zilver tussen, diamant, platina. Maar het meeste is toch met veel te weinig winst gemaakt. Van de opbrengsten kregen we 1 procent de man.’



1 procent maar? ‘Dat je je zo laat verneuken, is wat je vraagt? Het was take it or leave it. Vind je het leuk om een plaat te maken? Gaan jullie mee naar Amerika voor een tournee, ja of nee? Nu zeggen. Ja!’

Hij grijpt naar zijn keel en maakt een stikgeluid. ‘De strop.’

‘We zijn in Amerika vertegenwoordigd door Seymour Stein, de zakenman die ook de Ramones heeft gedaan en Madonna in het begin. Die man heeft miljoenen aan ons verdiend – wij niet, hij wel. Nou, dat weet je dan. Ik voel me niet gefnuikt. Ik ben heel blij dat veel muzikanten tegenwoordig veel slimmer zijn en meer geld overhouden. Ik heb geen spijt, daar ben ik misschien te stom voor. Ik ben blij met wat er nog steeds allemaal op mijn pad komt.’

Van Leer treedt weer op met Focus. En hij geeft fluitles aan huis, zes of zeven leerlingen per jaar. Eén komt er zelfs vanuit Noord-Friesland voor op en neer. Behalve met Focus verkocht Van Leer miljoenen platen met de serie albums genaamd Introspection, waarvan de eerste in 1972 verscheen. Je kunt geen tweedehandszaak inlopen zonder een Introspection tegen te komen. Met bewerkingen van klassieke stukken wees hij een hele generatie de weg naar de klassieke muziek.

Vrijdag wordt hij 75, reden om eens met de Volkskrant aan introspectie te doen.

‘Ik ben nog steeds even vierkant en log en lui. Ik ben misschien ietsje geduldiger met luisteren naar de anderen, dat wel. Ik kon altijd rücksichtslos rechtdoor stevenen zonder opzij te kijken. En daardoor onaardiger zijn voor de ander dan ik had gepland. Ik ben niet zo verfijnd als ik zou willen. Misschien is het wel een soort streven om dat iets beter te laten worden in de toekomst.’

Thijs van Leer Beeld Erik Smits

Van Leer – ruige bakkebaarden, veel grote sieraden en altijd een pet – is niet iemand die overal in Nederland op straat wordt herkend of vaak op tv komt. Geen Barry Hay. Maar elke muziekjournalist die muzikanten spreekt uit het buitenland, weet hoe Focus door medemuzikanten wordt gewaardeerd – zodanig dat je je kunt afvragen of Nederland ooit een invloedrijkere band heeft voortgebracht. Dream Theater, Opeth, de Foo Fighters, die Hocus Pocus live spelen: ze zijn allemaal grote bewonderaars.

Als aartsvaders van de progrock worden ze nu ingehuurd om op cruises te spelen met allerlei oude, beroemde bands. ‘Daar komen aparte mensen op af’, zegt Van Leer. ‘Ze weten alles van je. Ik hou overigens helemaal niet van dat woord, progressive rock.’ Hij trekt een vies gezicht. ‘Dat is later bedacht. Wij keken juist heel erg terug, er was niet zoveel progressiefs aan wat we deden. Frank Zappa vind ik de enige echte progressieveling in de rockmuziek.’

Je kunt horen waardoor Focus zelf werd beïnvloed – van luitmuziek en Guillaume de Machaut tot Bach, Bartók en jazz. Het leverde een uniek geluid op, en een stel ijzersterke, voornamelijk instrumentale composities. Van Leers schroeiende hammondorgel mengde fenomenaal met de Gibson van gitaarvirtuoos Jan Akkerman.

‘Jodelende gek’

Met Akkerman, die in de hoogtijdagen van Focus door het blad Melody Maker werd uitgeroepen tot beste gitarist ter wereld, heeft Van Leer al jaren geen contact meer. Sterker: in 2018 noemde Akkerman zijn oude collega in BN/De Stem nog ‘die flapdrol die het succes overal en altijd alleen wilde opeisen’ en ‘onze jodelende gek’ (Van Leer was met Hocus Pocus degene die het jodelen in de rock introduceerde). Over Akkerman later meer.

Vindt Van Leer dat hij genoeg erkenning heeft gekregen?

‘Ik heb in 2021 een mooie prijs mogen ontvangen.’ Hij laat het beeldje zien: een Lifetime Achievement Award van de auteursrechtenorganisatie Buma. ‘Ik werd daar heel leuk onthaald in het Bimhuis in Amsterdam, met een leuk filmpje, optredens en veel bombarie. Maar de publiciteit vond ik echt be-dróé-vend. De Buma heeft me in het zonnetje willen zetten, maar door de kranten is er niet op gereageerd. Wat ik zo waardeerde, is dat ik werd gezien als componist. Zo zie ik mezelf in de eerste plaats.

‘Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan is het zo dat we meer erkenning krijgen in het buitenland. Vooral in Engeland hebben we een heel trouwe fanbeweging. Mensen die honderden mijlen komen rijden voor een optreden. Zoiets bestaat niet of nauwelijks in Nederland. De Engelsman is heel trouw. Maar ik zie wel iets ontstaan bij concerten hier. Het lijkt alsof de band plotseling veel meer te vertellen heeft voor heel veel mensen in Nederland. De zalen zijn overal vol.’

Focus in de jaren zeventig, met vanaf links: Bert Ruiter (basgitaar), Pierre van der Linden (drums), Jan Akkerman (gitaar) en Thijs van Leer (dwarsfluit). Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Harry Pot

Focus, opgericht in 1969, ging in 1978 uit elkaar. Akkerman was toen al twee jaar uit de band, na een ruzie met Van Leer. Er volgden nog een paar reünies of pogingen daartoe. Pas in 2002 ging het weer lopen, nadat Van Leers stiefzoon, bassist Bobby Jacobs, de nummers met bevriende muzikanten was gaan spelen. Inmiddels bestaat de band uit Van Leer en Pierre van der Linden, de drummer uit de gouden periode, gitarist Menno Gootjes en bassist Udo Pannekeet. De laatste twee hadden Van Leers zoons kunnen zijn.

Vriendenband

‘Ik heb voor het eerst het gevoel dat ik in een vriendenband zit’, zegt Van Leer met een Goois accent, het gevolg van een jeugd in Huizen. ‘Heel bijzonder is dat. We kunnen uren stil zijn, maar zijn geïnteresseerd in elkaars diepste roerselen. We hebben ook oppervlakkige pret, maar het is altijd wel... ertoe doend.’

Ze staan op het punt de studio in te gaan. In Wisseloord in Hilversum moet Focus XII worden vastgelegd. Toch zal het publiek live vooral vragen om die stukken van Focus II (internationaal uitgegeven als Moving Waves, met Hocus Pocus) en hun magnum opus, Focus III (met Sylvia). ‘Het nieuwe werk zal nooit zo populair worden als het oude, dat besef ik wel. Maar als ik schrijf, heb ik niet het gevoel dat ik zit te concurreren met het oude materiaal. Gelukkig, dat zou me beperken.’

Het hammondorgel staat al klaar in zijn auto. Hij verontschuldigt zich over het merk, een verlengde BMW X5. ‘Ik wilde vroeger geen Duitse auto’s. Onze geachte oosterburen hebben mijn grootouders vermoord in de kampen. Daar ben ik nog steeds boos over. Maar ja: ze maken wel goede auto’s.’

Vlaardingen, 17 maart

De roadie van Thijs van Leer draagt een kermitgroene trui met V-hals boven een overhemd. Thon, NRC-lezer, rijdt wel vaker mee – en draagt vandaag de fluit. Net als Van Leer zegt hij niet ‘vriend’ maar ‘vrind’. Ze waren ooit buren in Lathum, tot hij ging scheiden.

‘En wie stond er voor me klaar? Thijs!’

Nu helpt hij Van Leer met computers, waar de muzikant niets van snapt.

De muzikanten druppelen De Kroepoekfabriek binnen, het poppodium van Vlaardingen waar Focus vanavond optreedt. In de backstageruimte wacht een Indonesisch buffet, de producer vertelt dat er na afloop nog broodjes worden gebracht. Van Leer ziet een oude piano staan en begint direct te spelen, afgesloten van de buitenwereld. Alleen de valse lage d brengt hem uit zijn concentratie. Hij heeft een absoluut gehoor, maar wil zich nog even pijnigen en blijft de toets indrukken.

Daar komt de geluidsman binnengelopen, die Geert heet maar Geraldo wordt genoemd. Looks uit het hairmetaltijdperk. Op tournee in Engeland in 2021 zaten Van Leer en hij iets langer dan beoogd met elkaar opgescheept.

‘Ik kreeg corona in Swansea, daar heb ik mee in het ziekenhuis gelegen’, zegt Van Leer. ‘Vier dagen tussen allemaal rochelende mensen die bijna stikten. Ik had gelukkig geen luchtwegentoestand, ik was alleen doodziek en slap. Tijdens het optreden die avond ervoor begon mijn geheugen al gaten te vertonen. Geraldo was ook heel ziek. We zaten nog tien dagen met elkaar in quarantaine, maar spraken niet met elkaar, daar hadden we de energie niet voor. De andere jongens hebben niks gehad, die zijn halsoverkop naar Nederland gevlogen.’

Ze zijn net terug van een optreden in IJsland. Ook daar heeft de band een virus opgelopen. Bassist Udo Pannekeet blijft tot het optreden begint op de bank liggen en speelt vanavond met pijnstillers. Gitarist Menno Gootjes is in IJsland uitgegleden in de sneeuw, kneusde wat ribben en beweegt nu als een robot. Hij trekt een blikje Jupiler open; ook drummer Pierre van der Linden is aan het bier en zegt vrijwel niets.

Thijs van Leer (1948) in de jaren zeventig. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Harry Pot

Wordt de band nog vaak gevraagd naar Jan Akkerman?

Van Leer: ‘Dat valt wel mee. Het is nu al zo lang geleden dat we met elkaar hebben gespeeld. Ik heb ook een paar keer geprobeerd de banden te herstellen, dan zei hij: ‘Mijn nee is nee.’ Ik ben hem natuurlijk mijn wereldroem schuldig. En vice versa trouwens. Dat we die metamorfose doormaakten naar een instrumentale band, dat was Jans inbreng.’

En stel, stél dat Jan Akkerman weer met Van Leer zou willen spelen? ‘Dan heb ik een probleem, want op dit moment heb ik een band die waanzinnig goed is. En met Menno heb ik een geweldige vriendschap. Nee, dan kies ik toch voor jou, Menno.’

Geluidsman Geraldo begint over een artikel in de Volkskrant: zijn buurvrouw kwam het knipsel brengen. Het ging over een man die uit zijn coma was ontwaakt nadat er al een sterfbedritueel was uitgevoerd. Zijn eerste levensteken gaf hij op de klanken van Focus. Van Leer: ‘Daar word je toch trots van. Trots, dankbaar en nederig.’

Alle subculturen

Het optreden begint om 21.00 uur. Er zijn veel vijftigers, zestigers, maar ook meiden van 16. Alle subculturen lijken vertegenwoordigd. Gootjes: ‘Ik geloof dat wij de enige band zijn die de ene avond op een jazzfestival speelt, en de volgende dag op een metalfestival geboekt staat.’ Het is uitverkocht.

Ze hebben een pauze ingelast voor de oudjes, dat wel. Maar ze spelen door tot iets voor middernacht. Halverwege draagt de band een nummer op aan Bert Ruiter, de oud-bassist die vorig jaar overleed. Ze konden niet bij zijn begrafenis zijn: de band was op tournee.

Vlak voor het einde geeft Van der Linden een twaalf minuten durende drumsolo. Van Leer noemt hem de beste drummer ter wereld. En in die twaalf minuten denk je: dat klopt.

Lathum, 21 maart

Thijs van Leer speelt nog elke dag Bach op zijn dwarsfluit. Je moet het bijhouden, zeker als je wat ouder wordt. Het was ook het instrument van zijn vader. Als Joodse jongeman vluchtte die in de Tweede Wereldoorlog naar Zwitserland, waar hij twee jaar aan het conservatorium van Genève studeerde en de prix d’excellence won. Bij de piano staat een menora die van oude waterleidingbuizen lijkt gemaakt. Ook staan er Boeddhabeelden.

‘Mijn moeder was dochter van een remonstrants predikant die van zijn geloof viel’, zegt Van Leer. ‘Rond mijn geboorte is ze in de ban geraakt van het soefisme. Daar ben ik mee opgegroeid. Mijn twee broers zijn nog helemaal soefi, ik ben slechts ‘geïnteresseerd soefi’.’

Zelf heeft hij ook kinderen; hoeveel hangt af van je definitie. Met zijn eerste vrouw Roselie kreeg hij een dochter en een zoon, maar de laatste is niet zijn biologische kind – het ‘moet kunnen’ van de hippiegeneratie. Terwijl hij op tournee was, werd zijn vrouw verliefd op iemand anders, een producer. Met zijn tweede vrouw Thea heeft hij nog drie kinderen gekregen, zij had er al vier. Eerder was ze getrouwd geweest met de bassist, producer en Van Leers vriend Ruud Jacobs.

Van Leer: ‘Je zou achteraf kunnen zeggen: het zat allemaal een beetje ‘Goois matrassig’ in elkaar. Ik besefte toen niet dat ik daar ook een exponent van was.’

Niet altijd geëngageerd

Wat is hij voor vader? ‘Een liefhebbende, niet altijd geëngageerde. Ik heb aan sommige kinderen te weinig aandacht besteed op momenten dat ik veel op tournee was. Dat vond ik toen zo normaal dat ik daar geen schuldgevoel over had, ook achteraf niet. Gelukkig nemen al die kinderen mij dat ook niet kwalijk.

‘Ik merk dat ik er nu bij het terugbeschouwen nog steeds rustig bij kan ademen. Niet van: had ik maar meer met dit kind gedaan, dan had ze wel prachtig piano of viool gespeeld. Bij sommigen is dat muzikale deel wel gelukt en sommigen niet.’

Heeft hij überhaupt ergens spijt van? ‘Jawel. Eh... Ik heb spijt dat ik niet genoeg guts, power heb gehad om wat grotere werken te componeren en te voltooien. Ik heb het plan om een treurmis te schrijven. Nou, dat plan heb ik al twaalf jaar, maar er komt geen reet van.’

Beeld Erik Smits

Wie zich verdiept in de biografie van Focus, struikelt al snel over de vele bezettingswisselingen. Uiteindelijk was het toch wel heel vaak Van Leer die mensen uit de band zette.

‘Dat valt toch wel mee? Ja, nu je ’t zegt... Ik ben de band begonnen met Hans Cleuver op drums en Martijn Dresden op bas, vervolgens is Jan erbij gekomen. Na de eerste plaat, met de hit House of the King, wilde Jan niet meer door met Hans en Martijn. Met Martijn was het water en vuur: hij vond dat Jan te hard speelde, en dan zette hij zijn eigen basversterker vervolgens ook op 10. Dat soort strijd: afschuwelijk. Jan wilde door met zijn oude maten, met Pierre van der Linden vooral, dat was ritmisch veel meer zijn smaak. Hij zei: kies je voor mij, of blijf je bij je oude vrienden?

De wereld schokken

‘Ik vond het heel spannend om met Jan en Pierre door te gaan, want ik wist dat we het in ons hadden om nog eens de wereld te gaan schokken. Ik ben uit zin in avontuur met Jan meegegaan. Daarvoor heb ik wel twee vrienden verloochend, eigenlijk. Ik heb spijt van de pijn die ik hen heb aangedaan.

‘Iemand uit de band zetten, dat is het pijnlijkste wat er bestaat. Het pijnlijkste en ziekelijkste, ja. Ik wilde mijn composities centraal stellen en die voorrang geven boven mensen; dat vind ik een ziekelijke kant hebben, jazeker. Ik heb het desalniettemin gedaan.’

Hij lacht. ‘Dat is een beetje een naar lachje. Ik ben altijd bezig geweest het product voorop te stellen. Het zijn niet de mooiste momenten in mijn leven. Toch is het niet waar ik wakker van lig. Ik lig alleen wakker als ik met een compositie bezig ben en denk: hoe moet dat couplet naar dat refrein, hoe moet ik dat harmonisch oplossen? Dat heeft me altijd gefascineerd.

‘Daarom vind ik dat ik eigenlijk componist ben. Ik speel wel leuk orgel en fluit, maar het componeren, dat is mijn raison d’être.’