There Is No Evil is een pijnlijke, prachtig humane film over medeplichtigheid en verzet ★★★★☆

There Is No Evil

Heshmat is in principe een keurige Iraanse burger – en zo toont de vorige maand gearresteerde filmmaker Mohammad Rasoulof hem ook, in het eerste hoofdstuk van zijn doodstrafvierluik There Is No Evil. Hij bevrijdt een vastzittende kat, haalt zijn al even voorbeeldige echtgenote op van de school waar ze werkt, doet boodschappen bij de supermarkt, stofzuigt het appartement van zijn moeder, eet met zijn vrouw en dochter in een pizzarestaurant.

Rasoulof neemt tijdens het eerste halfuur van zijn film alle tijd voor het alledaagse, alsof hij er inmiddels op vertrouwt dat zijn publiek wéét dat wachten loont. Het zijn scènes zoals de Oostenrijkse provocateur Michael Haneke, een van Rasoulofs voorbeelden, ze ook graag mag serveren. Ze nodigen haast uit tot wegdommelen, ook al weet je, vóél je, dat je elk moment ruw kan worden opgeschrikt. Zo ook in deze film, die in 2020 op het filmfestival van Berlijn werd bekroond met een Gouden Beer.

Het verhaal van Heshmat eindigt met de onthulling van zijn dagelijks werk, waar hij ’s avonds in nette kleren naartoe rijdt. Na het doorlopen van een steriel gangenstelsel voltrekt hij de executie van een rijtje gehangenen. Druk op de knop – en klaar. Het is als boodschappen doen.

Ziedaar Rasoulofs verbeelding van de banaliteit van het kwaad (ook Hannah Arendt noemt hij als inspiratiebron): de gewone man als klein, maar cruciaal onderdeel van een vernietigend systeem.

Het getuigt van hogere vertelkunst hoe Rasoulof in de daaropvolgende verhalen steeds een nieuwe beul introduceert en daarbij steeds meer lucht en licht toelaat. In het tweede hoofdstuk raakt de dienstplichtige Pouya zo in paniek van een executieopdracht, dat hij met een zwaaiend wapen uit de gevangenis hoopt te ontsnappen. Javad, een andere dienstplichtige, ontdekt in het derde verhaal – tijdens zijn verlof, waarin hij zijn geliefde ten huwelijk wil vragen – hoe vernietigend ver zijn beulswerk reikt. En arts Bahram heeft nogal een familiegeheim te onthullen als zijn nicht uit Duitsland op bezoek komt.

Het beulsensemble biedt in There Is No Evil een rijkgeschakeerd portret van het doodstrafsysteem, een systeem van jaknikkers en weigeraars wier werk veel méér doodt dan de directe slachtoffers. Het is een pijnlijke, prachtig humane film over medeplichtigheid en verzet, die zich moeiteloos kan meten met Rasoulofs krachtige eerdere werk over de vermorzelende macht van een totalitaire staat.