Theo Maassen betreedt in ‘Onbekend terrein’ vertrouwd, maar ook wat voorspelbaar gebied

Theo Maassen in ‘Onbekend terrein’. Beeld Sanne Peper

Als Theo Maassen maar meteen te kennen geeft dat hij zich op 55-jarige leeftijd heeft voorgenomen om op het podium niet meer te praten over seks, dan weet je wat je de komende anderhalf uur kunt verwachten. Onbekend terrein heeft de cabaretier zijn elfde soloshow genoemd, en niet alleen qua grappen over seks en verschillen tussen mannen en vrouwen is het thuiskomen.

Het gaat over houvast, over of het zoeken daarnaar in regels, overtuigingen, gewoonten en systemen ons niet juist ook wankel en krampachtig maakt. Bij veel van wat er op dit moment speelt in de wereld vraagt hij zich af: zou het kunnen dat wij met z’n allen knettergek geworden zijn, zonder dat we dat zelf doorhebben? Theo Maassen vermoedt dat we op een stokkerig punt zijn beland in de menselijke evolutie, ‘dat we net teveel bewustzijn hebben om te ontkennen wat er aan de hand is, en net te weinig om te weten wat we moeten doen’.

Vintage Theo Maassen: hoe goed hij zijn teksten laadt met gezichtsuitdrukkingen, verontruste gebaren en een overslaande stem. Nieuw zijn de limericks waarmee hij deze voorstelling vormgeeft; veel vleselijke flauwigheden, soms ineens ernstiger rijm waaruit bezorgdheid spreekt over de toekomst van mens en planeet.

Theo Maassen Beeld Sanne Peper

Niet naar hem kijken voor de oplossing. Hij weet ook niet wat het beste is, of wat gewoon goed genoeg is, of hij het zelf goed genoeg doet, als vader, als iemand die natuurlijk ouder wordt maar niet per definitie wijzer. Het is geen verrassing meer dat Maassen in zijn programma’s graag het voordeel van de twijfel laat prevaleren. Voor hem zijn niet de verwarde types de gekken, maar de mensen die precies weten hoe het hoort en moet, die zeker weten weten dat zij geen racist zijn.

Zo betreedt Theo Maassen in Onbekend terrein vertrouwd, maar ook wat voorspelbaar gebied. Het is overzichtelijker dan het explosieve territorium dat hij in zijn vorige show Situatie gewijzigd (‘de laatste stuiptrekking van een witte heteroseksuele man van middelbare leeftijd’) instinctief verdedigde, dat van de witte man als ‘zondebok’. De vraag bleef wat hij daar nou precies mee wilde overbrengen.

Dit keer valt er door te denken over een sussende oneliner, die ieder stellig streven naar een ideaalplaatje overbodig maakt: ‘Als iets niet ideaal is, dan zijn het wel ideale omstandigheden.’