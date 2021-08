Theatermaker Veerle van Overloop doet een fascinerende studie naar sociaal isolement ★★★★☆

Olympia Kotopoulos in One door Shelfish van Veerle van Overloop Beeld Niels Knelis Meijer

Quarantaine, isolement, eenzaamheid. Deze woorden zijn de afgelopen periode verkleefd geraakt met de gevolgen van de coronapandemie. Maar wat betekent afzondering eigenlijk precies, gedwongen of vrijwillig verkozen? Theatermaker Veerle van Overloop (jarenlang lid van Club Guy & Roni) deed met haar gezelschap Shelfish een fascinerende studie naar sociaal isolement, mede ingegeven door haar performer Olympia Kotopoulos, die al anderhalf jaar niet naar haar ouders in Australië kan.

Van Overloop liet zich inspireren door het Japanse fenomeen hikikomori, waarbij (vaak jonge) kluizenaars zich voor jaren terugtrekken om te ontsnappen aan maatschappelijke prestatiedruk en onmenselijke verwachtingen. Toch oogt One, een soloperformance met live cellomuziek en videomanipulatie tijdens festival Noorderzon, in het geheel niet schrijnend. Eerder krachtig en fragiel tegelijk. Kotopoulos beweegt prevelend en precies op een vierkant oppervlak, haar lichaam met paardensprongen verplaatsend tussen stoel en regenjas. Links op een immens videoscherm verschijnt langzaam een metropool in pixels. Of beter, die wordt opgetrokken uit piepschuimbolletjes, je blaast de wereldstad zo weer weg. Ons oog zweeft over pleinen en wolkenkrabbers, bevolkt door miljoenen zielen. Mensen zoals Kotopoulos, die misschien nu wel in Tokio of Sydney in quarantaine zitten.

Op band horen we de stem van Julia Akkermans, citerend uit de bundel Espèce d’espaces (Ruimten rondom) van de Franse schrijver George Perec. Dat is een geweldige vondst. ‘Als er geen deur was, was er geen sleutel.’ Zoals Perec (bekend van zijn roman zonder de klinker e) in zijn boeken vol gedachtensprongen de beleving van ruimte een totaal andere, speelse, puzzelende en abstracte betekenis geeft, zo speelt One een multidisciplinair spel met aan- en afwezigheid. Langzaam verschijnt en verdwijnt Kotopoulos achter een deur en een trappenhuis in die miljoenenstad, met velen alleen. Zich af en toe stotend aan verkruimelende muren.

