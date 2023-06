Theatermaker Toshiki Okada slaagt erin het armageddon te serveren met humor ★★★★☆

De voorstelling ‘Metamorfose van een woonkamer’ tijdens het Holland Festival.

Makers van opera en muziektheater delen al eeuwen één drijfveer: vernieuwen. Met een gaap verwelkom je dan ook de ambitie van een Japanse equipe in het Holland Festival. Metamorfose van een woonkamer heet het experiment van theatermaker Toshiki Okada en componist Dai Fujikura. Het is de eerste samenwerking van twee prijsdieren in het internationale circuit, aan elkaar gekoppeld door de prestigieuze Wiener Festwochen.

Bij de Japanse beginselverklaring knarsen je tanden. ‘Het theater werkt samen met de muziek als de component die in het vat van de ruimte wordt gegoten, gekleurd door de fictie die voortvloeit uit het spel.’ Orakeltaal, natuurlijk, maar na een voorstelling van tachtig minuten denk je toch: verrek, er zit wat in.

Guido van Oorschot schrijft sinds 2000 voor de Volkskrant over klassieke muziek en opera. Hij maakt de maandelijkse podcast Klassieke klets.

Het door Okada geschreven verhaal is gauw verteld. Een gezin krijgt van de huisbaas bericht dat het de woning moet verlaten. Rondom die aanzegging gebeuren vreemde dingen. Meubels raken uit het lood; een zonderling dringt binnen. Algauw wordt duidelijk dat de huiskamer een metafoor is voor de aarde. Die stevent af op een catastrofe.

Over de ecologische aard van de ramp laat Okada geen misverstand. Al vroeg in de voorstelling schuifelt een danser-acteur binnen die lijkt te zijn opgeraapt uit de derrie na een olieramp. Duidelijk, denk je, de zoveelste kunstenaar die meent te moeten waarschuwen voor de dreigende ondergang. Maar als Okada iets lukt, is het de armageddon serveren met humor.

Kijk hoe hij met zes acteurs van zijn theatergroep Chelfitsch de condition humaine verbeeldt. Ze wankelen, maken stramme gebaren, spreken verveeld, ogen verdoofd. In hun spel schemeren Japanse theatervormen door als kabuki en no, maar dan met alle vitaliteit eruit gezogen. Het is aandoenlijk hoe de luitjes greep proberen te houden op hun situatie. Een zweefkees voelt vanaf het begin een ‘vreemde aanwezigheid’. Een nuchter type klampt zich vast aan de huurwet: we hoeven deze mooie plek toch nooit te verlaten?

Pal voor de acteurs zitten zeven musici van het ensemble Klangforum Wien, experts in nieuwe muziek. Meestal doen ze niets. En als ze spelen, in het Amsterdamse Muziekgebouw, klinken er hooguit vignetten: korte, karakteristieke uitbarstinkjes van geluid. Twee violen die krioelen in de hoogte. Een dolende klarinet boven de tinkeling van een celesta.

Een relatie met de handeling is er amper. Pas tegen het eind, wanneer de minimalistisch-Japanse huiskamer is onttakeld, vloeit de muziek minutenlang. De grappige ontknoping (iets met aliens) krijgt een dreigende ondertoon als basklarinet en fagot langs elkaar knersen, met sidderende strijkstokken erboven.

Nieuw muziektheater? Welnee. Al in de 18de eeuw bestond er zoiets als melodrama: gesproken toneel met orkestpassages. Maar met een glimlach naar het wereldeinde kijken, dat is best verfrissend.