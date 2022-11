Theatermaker Marte Boneschansker maakte een intieme voorstelling over rouw in al zijn facetten

Marte Boneschansker maakte de audiowandeling ‘Rouw’. Beeld Maarten Delobel

Theatermaker Marte Boneschansker (33) heeft 2022 uitgeroepen tot ‘het jaar van rouw’. Als het gaat om verliesverwerking missen we volgens haar nog een heleboel handvatten. ‘Tijdens de coronapandemie ben ik mijn grootmoeder verloren en is mijn relatie uitgegaan. Ineens was er veel rouw om me heen. Ik voelde me alleen en had behoefte aan een manier om het samen met anderen te verwerken.’

Volgens Boneschansker hebben we een aantal rituelen voor de dood, maar bijvoorbeeld niet voor liefdesverdriet, ziekte of het verliezen van je baan. Ze probeert te onderzoeken hoe we collectief kunnen rouwen, zelfs wanneer we door verschillende processen gaan.

In een studio in Amsterdam organiseert Boneschansker daarom maandelijks een bijeenkomst met zo’n zeventig mensen uit het hele land die allemaal iets (‘een geliefde, een plek, zichzelf’) hebben verloren. Het is echter geen praatgroep, benadrukt Boneschansker. ‘Het zijn ontmoetingen waarbij we via kunst naar rouw kijken, ons door makers laten inspireren en zelf nieuwe rituelen proberen te creëren.’ Zo nodigde ze kunstenaars uit die het thema rouw in hun maakproces hebben opgenomen. Schrijver Shula Tas kwam voorlezen uit haar boek Waar gezongen wordt en er werd onder begeleiding van Jason Winter intuïtief gedanst.

Boneschansker: ‘Ik heb sterk het gevoel dat bewegen een belangrijke vorm van verwerking is. Je kunt niet alleen maar praten over rouw, ik geloof ook dat het een fysieke kant nodig heeft. Zelf heb ik dit jaar gewandeld in Zweden en in de Alpen – dat heeft me enorm veel heling gebracht. Daarom is mijn nieuwe voorstelling ook een wandeling geworden.’

Tocht door Amsterdam-Oost

In haar audiovoorstelling Rouw word je met een koptelefoon vanaf het Plein Theater in Amsterdam op pad gestuurd. In anderhalf uur wandel je onder meer door het prachtige Oosterpark en over de gezellige Dappermarkt. Ondertussen luister je naar de sfeervolle muziek van Vos van der Noordt en Boneschanskers verzachtende stem, die bewoners in Amsterdam-Oost onder andere heeft gevraagd hoe ze rouw in hun lijf voelen.

De korte dialogen worden afgewisseld met lange verhalen die zijn verbonden aan diverse locaties. Wanneer je de abortuskliniek nadert, vertelt een jonge vrouw op een zeer beeldende manier waarom ze haar zwangerschap heeft beëindigd. Even later, zittend op een bankje aan het lommerrijke Kastanjeplein, vertelt een man die hier zijn hele leven heeft gewoond dat hij door zijn artrose afscheid heeft moeten nemen van wandelen. En van zijn vrienden, die niet lijken om te kunnen gaan met zijn ziekte. In zijn openhartige monoloog – zo intiem dat het voelt alsof hij over je schouder meekijkt naar de kastanjebomen – vertelt de man dat hij zijn lichaam niet meer kan vertrouwen. Waardoor hij ook seks vaarwel heeft moeten zeggen: ‘Ik mis intimiteit, maar in mijn fantasieën kan het nog wel.’

In Boneschanskers ervaringstheater is van een podium geen sprake. Net als in eerdere voorstellingen dompelt ze haar bezoekers liever onder in de buitenwereld. Waar ze eerder installaties in de natuur creëerde om sensuele verhalen te delen in voorstellingen als Bloos (2018), koos Boneschansker ditmaal met scenograaf Katrijn Westland voor haar oude buurt. ‘In mijn werk probeer ik bezoekers altijd dichter bij de mensen te brengen die ik heb geïnterviewd. De enscenering in mijn voorstellingen is daarom het leven zelf. In Rouw wandelen we langs de plekken die gekoppeld zijn aan persoonlijke verhalen van anderen, waardoor je niet alleen een theaterbezoeker bent, maar ook deelgenoot wordt van hun geografische geheugen.’

Rituelen

Na de wandeling word je bij het Plein Theater ontvangen met een warme ‘rouwmaaltijd’ en is er de mogelijkheid om op te warmen in een tempel: een hut gemaakt van een rouwkleed, dat bestaat uit kleding van de overleden dierbaren van leden van Boneschanskers rouwgemeenschap. Er is zelfs een houtvuur waar bezoekers objecten in kunnen gooien.

Boneschansker denkt dat door secularisatie van de maatschappij veel rituelen zijn verdwenen, evenals een gemeenschapsgevoel dat vaak met de kerk gepaard gaat. Een gevoel dat Boneschansker dit jaar middels haar maandelijkse ontmoetingen heeft hervonden. ‘Ik vind het nu al moeilijk dat de studiosessies er bijna op zitten, dat ik ook dit moet gaan loslaten. Maar we zetten de ‘rouwborrels’ hierna sowieso bij mij thuis voort.’

Rouw van Marte Boneschansker, 4/11 t/m 27/11. Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf het Plein Theater in Amsterdam.