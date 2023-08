Theatermaker Karst Woudstra is van groot belang geweest voor het Nederlandse theater

Karst Woudstra Beeld Fran van der Hoeven / ANP

Karst Woudstra was een eigenzinnig theatermaker, een amodieuze regisseur, een begenadigd toneelschrijver. Hij was ook een moeilijk te benaderen, soms uitgesproken sombere man. Dat laatste kwam vooral doordat hij zich, ondanks zijn veelzijdige carrière, altijd min of meer onbegrepen en ondergewaardeerd heeft gevoeld. Dinsdag is Woudstra (76) in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Nadat hij al geruime tijd ziek was, heeft hij om euthanasie gevraagd. Op Facebook kondigde hij aan dat hij dinsdag om 12 uur zijn laatste reis zou maken.

Terugkijkend op zijn carrière kan niet anders worden geconstateerd dan dat Woudstra van groot belang is geweest voor het Nederlandse theater tussen 1980 en 2008, toen hij in het Zeeland Nazomerfestival Dodendans van August Strindberg regisseerde. Van 1980 tot 1985 was hij artistiek leider van Het Publiekstheater, de voorloper van Toneelgroep Amsterdam, nu ITA. Hij was ook de man die de Zweedse schrijver Lars Norén in het Nederlandse theater introduceerde. Later werd hij zelf toneelschrijver. Een aantal van zijn stukken behoort tot wat je de canon van de Nederlandse toneelschrijfkunst zou kunnen noemen, hoewel zijn werk nauwelijks nog wordt gespeeld.

Titels als Een zwarte Pool, Hofscènes, Total loss en De stille grijzen van een winterse dag in Oostende spreken toneelliefhebbers nog steeds aan. Een zwarte Pool (1992, Het Nationale Toneel) gaat over de kleinburgerlijke angst voor een vloedgolf van arbeidsmigranten uit het Oostblok. Zijn stukken zijn bijna allemaal psychologisch diep gelaagd, en spelen zich af in naargeestige gezins- en familierelaties, met onderdrukte homoseksualiteit als terugkerend onderwerp.

Zware jeugd

Karst Woudstra verliet al op zijn 16de het huis. Zijn ouders hadden een slecht huwelijk, hij groeide eenzaam op. Op zijn 7de deed hij een zelfmoordpoging door plantengif in te nemen. In de jaren zestig studeerde hij theaterwetenschappen in Zweden en raakte in de ban van de toen net opkomende toneelschrijver Lars Norén, die naam maakte met stukken als De vorstenlikker, Demonen en Nachtwake. Woudstra vertaalde al die stukken en ze werden al snel door Nederlandse gezelschappen gespeeld. Zelf regisseerde hij in 1983 bij het Publiekstheater met groot succes de familietragedie De nacht, de moeder van de dag met Ton Lutz en de toen nog piepjonge Pierre Bokma en Hans Dagelet.

Woudstra wilde van Het Publiekstheater samen met Gerardjan Rijnders en Ger Thijs het beste repertoiregezelschap van Nederland maken. Maar de karakters botsten en de mannen gingen uit elkaar. Zijn laatste voorstelling in Amsterdam was Stilte van Lars Norén, veelzeggend dus. Het verhaal gaat dat er na afloop niemand naar hem toe kwam om hem te feliciteren. Na tien minuten wachten verliet hij de schouwburg en hij heeft daarna nooit meer in Amsterdam geregisseerd.

Woudstra vertrok gedesillusioneerd naar België, woonde daar in pensions en vond engagement bij de kleine groep De Korrekelder. Hij pakte zijn schrijfcarrière op, wat uiteindelijk tot zijn terugkeer naar Nederland leidde. Hij werd gastregisseur bij onder meer Het Nationale Toneel in Den Haag en het Noord Nederlands Toneel in Groningen. Intussen werkte hij veelvuldig in het buitenland, onder meer in Kopenhagen, Zürich, Antwerpen en bij het prestigieuze Koninklijke Dramaten in Stockholm, het gezelschap van Ingmar Bergman.

Moeilijk karakter

In Nederland prezen zijn collega’s en weinige vrienden hem om zijn eruditie en historisch besef, maar ze hadden vaak moeite met zijn rechtlijnigheid en moeilijke karakter. Evert de Jager, destijds artistiek leider in Groningen en later in Den Haag, zei over hem: ‘Hij is een theatermaker die nooit concessies doet, tussen droom en daad wenst hij geen storingen. Hij zal ook nooit in de mode komen, zijn intelligentie is zijn grootste drijfveer. Zijn historische kennis is verbluffend – hij weet zowel alles over Philips II als over de cucumbersandwiches bij Oscar Wilde. Maar hij zal zo’n stuk nooit laten spelen met perspex meubeltjes.’

Toen Woudstra ziek werd, is hij langzaamaan uit beeld verdwenen. Af en toe zag je hem nog als bezoeker in de Amsterdamse stadsschouwburg, de laatste jaren mager en met een stok. En hij bleef stukken schrijven die niet meer werden gespeeld. Bij zijn overlijden, na een leven tussen koffers, zijn de slotregels van zijn toneelstuk Total loss in die zin misschien wel het meest van toepassing: ‘Nu is er alleen nog maar licht, ontzettend licht, mooi, stil, wit licht, en het is heel wijd om me heen en ik zweef, zweef weg in dat stille, witte licht en dat is het.’