Theatermaker Gavin-Viano barst van de ideeën: ‘Ik snijd heftige thema’s altijd met humor aan’

Gavin-Viano: ‘Ik had nooit door dat we arm waren, vond het vanzelfsprekend dat de kachel niet brandde.’ Beeld Catharina Gerritsen

Bij alles wat performer, regisseur en tekstschrijver Gavin-Viano (34) maakt, vertrekt hij vanuit zijn eigen leven. En zijn thema’s liegen er niet om: seksueel misbruik, toxische liefdes, discriminerende datingapps en taboes zoals het gebruik van het preventieve hiv-medicijn prep. Toch is het werk van deze zwarte, queer maker verre van somber en zit er tijdens het gesprek over zijn talent als podiumdier geen getraumatiseerde ziel aan tafel. Integendeel. Gavin-Viano praat vol liefde over zijn jeugd in Rotterdam-Oost, waar hij opgroeide in ‘een flat met veertien portieken en twaalf etages’, met een alleenstaande Surinaamse moeder, een 11 jaar oudere broer en 16 jaar oudere zus.

‘Tussen mijn 12de en 15de waren mijn moeder en ik thuisloos. Toch heb ik daar niks van gemerkt. Ik kende die term niet. We hadden onderdak bij familie en vrienden. Ik had nooit door dat we arm waren, vond het vanzelfsprekend dat de kachel niet brandde. Bovendien hadden we altijd eten en kleding. Mijn moeder heeft mij nooit belast met haar zorgen.’

Over zichtbare en onzichtbare armoede maakt Gavin-Viano volgend seizoen een jongerenvoorstelling bij Het Nationale Theater in Den Haag, getiteld Arm met een dure smaak (14+). Maar eerst presenteert hij deze week zijn nieuwe tekst, regie en choreografie bij Frascati Producties, Multiversum (Onlosmakelijk verbonden), over de jeugdige zielsverwantschap tussen een jongen, Samil, en zijn zus, die onder druk komt te staan als de grote zus een grote broer wordt en de omgeving dat afkeurt. Samil worstelt met de latere zelfmoord van zijn transgender broer Jeff en probeert dat trauma te helen door terug te gaan naar de kinderlijke fantasiewereld die ze ooit deelden.

‘Al vanaf de middelbare school heb ik transgender mensen onder mijn beste vrienden, en heb ik van dichtbij gezien door welke shit zij heen moeten, lichamelijk, sociaal én psychisch. Ik wist dat ik daar een keer iets over moest maken. Je ziet nog steeds te weinig transgender acteurs op het podium’, zegt hij over de voorstelling die 6 mei in première gaat en komend najaar langs elf theaters reist. ‘Ik vraag mij zelf ook af hoe mijn queerness de band met mijn broer beïnvloedt. Met mijn zus deel ik alles. Met mijn broer ligt dit moeilijker. Ik kijk heel erg tegen hem op en heb het hem nooit durven vragen. Dat doe ik nu dus indirect via deze voorstelling.’

Gavin-Viano: . ‘Ik heb een leuke tijd gehad in die kerk, maar mijn queerness ging helaas slecht samen met de gepredikte regels.’ Beeld Catharina Gerritsen

Wat zeker ook van zijn eigen leven in de voorstelling zit zijn de verkleedpartijen gebaseerd op de Disney-film De kleine zeemeermin: Liane en Samir verliezen zich hartstochtelijk in het liefdesspel tussen prins Eric en Ariël. ‘Als kind geloofde ik heilig dat ik een zeemeermin was. Ik ben dol op water en heb van mijn 9de tot mijn 14de op wedstrijdzwemmen gezeten. Ik zou professioneel zijn doorgegaan, als ik niet zoveel racistische opmerkingen over mijn huidskleur had gehad. Het ergste vond ik dat de trainer niets deed tegen scheldwoorden als ‘kutneger’ en ‘je geeft af in het water’.’

Thuis danste Gavin-Viano altijd alle videoclips na van Missy Elliot. Zingen ‘deed ik al nog voor ik kon praten’. Bij de Pinkstergemeente in Rotterdam-Oost mocht hij altijd voorzingen in het kinderkoor. ‘Ik heb een leuke tijd gehad in die kerk, maar mijn queerness ging helaas slecht samen met de gepredikte regels. Ik geloof nog steeds, maar nu beleef ik mijn spiritualiteit via mijn persoonlijke band met God en mijn voorouders.’

Als extravagante tiener – ‘Ik heb iedere denkbare haarstijl gehad en ik liep altijd op twee kleuren schoenen van hetzelfde merk’ – richtte hij hiphopcrew Godgiven op. ‘Mijn moeder naaide de crewnaam op onze trainingsbroeken. Van het prijzengeld, gewonnen tijdens battles, reisden we naar de beroemde hiphopcompetities van Juste Debout in Parijs.’

En hoewel zijn vader en moeder, allebei werkzaam in de financiële wereld, liever hadden dat hun benjamin een ‘studie-met-baangarantie’ ging doen, steunden ze hem toch na zijn succesvol verlopen, geheimgehouden auditie voor een dansopleiding aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Als afgestudeerd dansdocent en choreograaf won hij een beurs voor een extra studiejaar aan de Filmacademie in New York. Ook trad hij op in musicals als Grease en Yab Yum en behoorde hij in Duitsland tot de vaste cast van Rocky Das Musical en Ragtime Das Musical.

Omdat zijn moeder vond dat hij meer moest doen met die stortvloed aan eigen ideeën, volgde Gavin-Viano daarna nog de regieopleiding aan de Toneelacademie Maastricht. Hij behoorde helaas tot de pechlichting die bijna onzichtbaar afstudeerde tijdens de coronapandemie. Toch heeft hij inmiddels een deel van die ideeën over openhartige thema’s als seksuele vrijheid, seksuele onderdrukking en spirituele heling kunnen omzetten in voorstellingen, als huismaker van Frascati Producties en met steun van bijvoorbeeld festival De Parade, DOX, Via Zuid en de Nieuwe Makersregeling. ‘Ik snijd heftige thema’s altijd met humor aan. Ik wil werk maken dat zowel mijn moeder aanspreekt als queer mensen van kleur, zoals ik.’ Over zijn helingsproces van het verzwegen seksueel misbruik op zijn 11de, maakte hij vorig jaar bij Frascati Producties de performance Bloodscent, gespeeld door Princess Bangura.

Twee jaar geleden zette Gavin-Viano een streep door zijn achternaam Fabri. ‘Bij mijn geboorte liet mijn moeder mijn broer en zus ieder een naam voor mij kiezen. Samen werd dat Gavin-Viano. Tijdens een documentair onderzoekstraject bij BNNVARA Academy TV ontdekte ik dat Fabri door slavenhouders is gegeven aan mijn tot slaaf gemaakte voorouders. Zij zijn ook in verzet gekomen. Nu ik weet dat er meer activisme in mijn bloedlijn zit, durf ik nog sterker een vuist te maken in al mijn werk.’

Multiversum (Onlosmakelijk verbonden) door Frascati Producties. Tekst, regie en choreografie Gavin-Viano. Performance Jasmin Suarez en Flip Zonne Zuijderland. 5 t/m 13/5 (première 6/5) in Frascati, Amsterdam. Tournee 8/10 t/m 12/12.