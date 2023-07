Theatermaken in het Amsterdamse Bos: ‘Je kunt nog zoiets moois maken, maar een meeuw op het podium trekt meteen alle aandacht naar zich toe’

Vanaf links: Laila Claessen, Just van Bommel, Lieke van der Vegt en Laila Claessen van The Midnight Specials repeteren de theatervoorstelling ‘Dream Baby Scream’ in het Amsterdamse Bos, als onderdeel van Boslab Theaterfestival. Beeld Simon Lenskens

De geur van gebraden worstjes, dáár hadden ze geen rekening mee gehouden. ‘Best wel bepalend voor de toeschouwer’, constateert performer Just van Bommel. Boslab Theaterfestival betekent theater op prachtige, natuurrijke locaties in het Amsterdamse Bos, maar ook naast velden vol barbecueënde gezinnen. Om nog te zwijgen over alle waterfietsers, kanoërs, suppers en wandelaars.

Van Bommel, Laila Claessen en Lieke van der Vegt maken de voorstelling Dream Baby Scream, een ‘theatrale musical-biopic met een saus van horror’ aan de rand van de Bosvijver. De jonge makers staan een week voor de première nog volop voor praktische uitdagingen die komen kijken bij het maken van theater in een populair stadsbos. Ze hebben een oude boot gekocht waarmee ze over het water willen opkomen. Maar de motor is kapot en een nieuwe is er nog niet. Van Bommel: ‘Ik vraag me überhaupt af of dat bootje het trekt met de wind en stroming.’

Beeld Simon Lenskens

Tijdens Boslab Theaterfestival zijn er op negen plekken rondom het grote podium van het Amsterdamse Bostheater korte voorstellingen te zien van nieuwe makers. Het publiek loopt een route door het bos en ziet op een avond een aantal stukken, vaak verscholen tussen de bomen of op het water. Theatermakers als Circus Treurdier, Charles Pas en Collectief Blauwdruk zetten er in het verleden hun eerste stappen.

Het werk op Boslab varieert van volwaardige voorstellingen van een halfuur tot prille schetsen, vertelt Frances Sanders, een van de artistiek leiders. ‘De setting in het bos maakt het festival meteen heel intiem. Een bos is van oudsher het domein van het onderbewustzijn. Je wordt hier haast vanzelf meegenomen in de schemerzone tussen droom en werkelijkheid. We hopen dat toeschouwers zich weer als kinderen voelen die door een bos dwalen en overal kabouters zien.’

Artistiek leider Frances Sanders. Beeld Bostheater

Maar dat de sfeer in het bos al snel feeëriek is, kan volgens Claessen ook in je nadeel werken. ‘Je verliest het eigenlijk altijd van de natuur. Je kunt nog zoiets moois maken, maar elke meeuw die onverwacht op de speelvloer neerdaalt, trekt meteen alle aandacht naar zich toe.’

Ook theatermaker Reinout Bongers moet soms opboksen tegen de verstilde omgeving. God is een parkiet, een voorstelling voor twee acteurs en een fluitist, is te zien aan de rand van een beekje. Het verhaal speelt zich af in een apocalyptisch tijdperk, waarin het stijgende water het voortbestaan van de mens bedreigt en een koor van vogels mag beslissen over ons lot. ‘Spelen bij het water was een grote wens, maar dit rustige stroompje boezemt totaal geen angst in.’ Nu hangt hij de takken vol zwarte vogels, om op die manier de locatie toch iets onheilspellends te geven.

Reinout Bongers Beeld Bostheater

Bongers noemt ‘stoeien met de plek’ een van de leukste aspecten van theatermaken op locatie. ‘Ik wilde eerst proberen om een echt koor van vogels te krijgen. We hebben tijdens repetities weleens Sultana’s rondom de speelplek neergelegd, en daar kwamen soms wel een paar vogels op af.’

Wie vorige week door het bos liep, kon al stuiten op wonderlijke taferelen. Performer Rachel Schuit doolde tijdens een repetitie met een masker van takken, bladeren en mos minutenlang zwijgend tussen de bomen. In het stuk Imagining Otherwise keren drie vrouwen zich af van de bestaande wereld en zoeken toevlucht tot elkaar in een bos, vertelt theatermaker Zephyr Brüggen.

Zephyr Brüggen Beeld Bostheater

‘De voorstelling gaat over het revolutionaire potentieel van de verbeelding. Kun je de wereld veranderen door je een andere toekomst voor te stellen?’ Het bos staat voor haar symbool voor een plek waar je geheime dingen kunt doen. ‘Je vindt hier niet voor niets overal condooms, jointjes, lege bierblikjes. Hier gebeurt van alles waar mensen elders niet de ruimte voor voelen.’

Opvallend veel voorstellingen gaan over de mens die zingeving zoekt in een wereld op drift. Volgens Bongers dwingt de bosrijke omgeving haast automatisch een serieuzere toon af. ‘Ik wilde eigenlijk een vlotte, komische satire maken. Maar hoe langer ik op deze plek aan het werk ben, hoe meer ik voel dat we de diepte in moeten. De locatie is overweldigend en vraagt om een bepaald soort rust.’

Beeld Simon Lenskens

Bongers kwam er tijdens het repeteren achter dat het vaak simpeler kon dan hij aanvankelijk dacht. ‘In een bos heeft een relatief eenvoudig beeld al snel veel betekenis. Die magie moet je niet dichttimmeren met veel tekst, decor of techniek.’ Snelle dialogen die in een theaterzaal heel goed werken, slaan in het bos vaak plat, ontdekte hij. ‘En een verstilde scène waarin een vrouw zich insmeert met modder en langzaam veren op zich plakt, blijft wel overeind.’

Bijzonder aan openluchttheater is dat publiek en spelers meteen verbonden zijn door de elementen, zegt Bongers. ‘Bij regen worden we allemaal nat.’ Al is dat trouwens nog een dingetje, bedenkt hij zich. ‘Als het hard regent, wat ongetwijfeld een keer zal gebeuren, kan de fluitist niet spelen. Moet ik ook nog iets op verzinnen.’

Boslab Theaterfestival, 25/7 t/m 5/8 (première 26/7), Amsterdamse Bostheater.